Noticia Marketing deportivo

Las marcas deportivas intensifican sus estrategias para ganar visibilidad de cara al próximo mundial de Estados Unidos, México y Canadá
Analistas del sector coinciden en que estos grandes eventos funcionan principalmente como plataformas de posicionamiento y construcción de marca más que como motores directos de consumo
Las marcas deportivas intensifican sus estrategias para ganar visibilidad de cara al próximo mundial de Estados Unidos, México y Canadá

Por Redacción - 8 Abril 2026

Aunque las previsiones apuntan a un incremento moderado en las ventas de calzado deportivo, el verdadero campo de batalla se sitúa en el terreno del marketing, donde la capacidad de construir relatos sólidos y emocionalmente conectados con el consumidor será determinante.

Las grandes marcas deportivas intensifican su pugna por ganar visibilidad en un contexto marcado por la expectación creciente en torno a la Copa Mundial de la FIFA que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá. Aunque las previsiones apuntan a un incremento moderado en las ventas de calzado deportivo, el verdadero campo de batalla se sitúa en el terreno del marketing, donde la capacidad de construir relatos sólidos y emocionalmente conectados con el consumidor será determinante.

El reconocimiento de marca se consolida como el principal objetivo estratégico del sector, especialmente en un momento en el que el fútbol continúa siendo uno de los mayores motores comerciales dentro de la industria deportiva global. Grandes competiciones internacionales han demostrado históricamente su capacidad para generar picos de demanda, con incrementos de doble dígito en determinadas categorías, aunque concentrados en periodos muy acotados. En este escenario, los próximos meses se perfilan como decisivos para los equipos de marketing, en un entorno en el que la recuperación de Nike sigue encontrando obstáculos y el debilitamiento del consumo en Europa presiona al conjunto del sector.

Con el torneo a punto de arrancar en Estados Unidos, México y Canadá, la actividad promocional de los dos gigantes del sector, Nike y Adidas, se ha intensificado notablemente.

Ambas compañías han acelerado el lanzamiento de colecciones vinculadas al fútbol, desde nuevas botas hasta equipaciones, en un intento por capitalizar la creciente atención global. Esta ofensiva comercial coincide con una reactivación progresiva del segmento del calzado futbolístico, que busca recuperarse tras un año de demanda contenida.

El tamaño del mercado refuerza la relevancia de esta batalla. El negocio global del calzado deportivo mueve cientos de miles de millones de dólares anuales y mantiene perspectivas de crecimiento sostenido, impulsado por tendencias como el auge del athleisure y la expansión en mercados emergentes. En este contexto, la inversión en patrocinio juega un papel clave: las grandes marcas destinan miles de millones a acuerdos con selecciones, clubes y atletas, conscientes de que la visibilidad durante un Mundial ofrece un retorno en notoriedad difícilmente replicable por otras vías.

Al mismo tiempo, otros actores tratan de reposicionarse. Puma, respaldada ahora por Anta como principal accionista, encara 2026 como un ejercicio de transición con la mirada puesta en recuperar ritmos de crecimiento superiores a la media del sector a partir de 2027, apoyándose también en disciplinas emergentes como Hyrox y en la visibilidad que ofrece la Fórmula 1. En paralelo, Reebok apuesta por su reentrada en el fútbol mediante acuerdos estratégicos con figuras destacadas como Dušan Vlahović y Trevoh Chalobah, acompañados del lanzamiento de nuevos productos de alto rendimiento.

El canal digital añade una nueva capa de complejidad competitiva. Las ventas online, junto con estrategias de lanzamientos limitados y colaboraciones con futbolistas de élite, han transformado la forma en que las marcas generan deseo y exclusividad. Este enfoque, amplificado por las redes sociales, convierte cada colección en un acontecimiento global capaz de activar a consumidores más jóvenes.

Pese a este despliegue, persiste la incertidumbre sobre el impacto real en las ventas. Analistas del sector coinciden en que estos grandes eventos funcionan principalmente como plataformas de posicionamiento y construcción de marca más que como motores directos de consumo, si bien pueden provocar repuntes puntuales en la demanda durante las semanas de mayor intensidad competitiva. En última instancia, el éxito no dependerá únicamente del volumen de pares vendidos, sino de la capacidad de las marcas para consolidar una conexión duradera con el consumidor más allá del torneo.

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