NH Collection Hotels & Resorts refuerza su apuesta por el tenis de élite como patrocinador oficial del Mutua Madrid Open 2026

Del 20 de abril al 3 de mayo de 2026, Madrid volverá a situarse en el centro del tenis internacional con la celebración del Mutua Madrid Open, una de las competiciones más relevantes del calendario ATP y WTA, que reúne cada año a las principales figuras del circuito mundial en la emblemática Caja Mágica. En este contexto, NH Collection Hotels & Resorts anuncia la renovación de su acuerdo como patrocinador oficial del Mutua Madrid Open, reforzando su posicionamiento como marca vinculada al deporte de primer nivel y a los grandes eventos internacionales.

En el marco de esta colaboración, NH Collection Hotels & Resorts será nuevamente el alojamiento oficial de jugadores y organización durante el torneo en Madrid. Varios hoteles de la marca en la capital acogerán a deportistas, equipos y profesionales del circuito internacional, convirtiéndose en puntos clave del evento y ofreciendo una experiencia hotelera basada en altos estándares de calidad, confort y personalización.

La renovación del acuerdo se produce tras el éxito de ediciones anteriores, en las que la colaboración entre NH Collection y el Mutua Madrid Open ha contribuido a enriquecer la experiencia global del torneo, integrando hospitalidad premium y deporte de alto nivel en uno de los eventos más destacados del panorama internacional.

«Dar continuidad a nuestra colaboración como patrocinador y alojamiento oficial del Mutua Madrid Open nos permite seguir poniendo en valor la experiencia hotelera de NH Collection en un entorno de máxima exigencia. Nuestro objetivo es ofrecer a jugadores, equipos y organización un espacio donde el confort, la personalización y la calidad del servicio contribuyan de forma directa a su bienestar y rendimiento durante la competición», señala Hugo Rovira, director general de Minor Hotels en Europa.

Con esta alianza, NH Collection consolida su apuesta estratégica por asociarse a competiciones deportivas de referencia, especialmente en disciplinas como el tenis, cuyos valores de excelencia, precisión, esfuerzo y proyección global están plenamente alineados con la identidad y el posicionamiento de la marca. Al mismo tiempo, la marca continúa reforzando su posicionamiento como una marca asociada a experiencias exclusivas y al estilo de vida contemporáneo, apostando por escenarios donde confluyen excelencia, internacionalidad y emoción.