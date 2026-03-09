Nota de prensa Marcas

Reebok suma como embajador a Luis de la Rosa para impulsar una nueva etapa de expresión cultural en México

Por Redacción - 10 Abril 2026

Reebok México anuncia la incorporación del reconocido actor Luis de la Rosa como su nuevo embajador de marca, marcando un nuevo capítulo que busca fusionar la imagen de lifestyle de Reebok con la energía, autenticidad y el espíritu joven de uno de los talentos más destacados de la escena actual en México.

Esta colaboración nace de una visión compartida: celebrar la individualidad y el movimiento constante. Luis de la Rosa representa a una generación que construye su propia narrativa y fluye entre diversas influencias culturales, entendiendo el estilo como una extensión de su identidad. Desde el legado de la línea de Classics en el streetstyle actual, hasta su faceta inmersa en Performance; Luis y su pasión por el deporte aseguran que la marca sea percibida no sólo como un referente de moda, sino como una herramienta esencial para un estilo de vida activo. Juntos, buscan inspirar a las nuevas generaciones a expresarse sin límites, encontrando en Reebok el equilibrio perfecto entre la disciplina del entrenamiento y la autenticidad estética.

En línea con el posicionamiento de la marca, Reebok continúa apostando por figuras locales que están moldeando la conversación cultural. En México, Luis encarna una sensibilidad fresca y auténtica, donde la moda, la creatividad y la actitud convergen de manera natural.

Luis de la Rosa compartió, “Creo que hoy el estilo ya no se trata de seguir tendencias, sino de construir una identidad propia y mi generación está redefiniendo lo que significa expresarse. Ser parte de la familia Reebok tiene que ver con esa autenticidad y con pertenecer a una comunidad que construye desde lo propio.”

El anuncio oficial y el lanzamiento de las primeras piezas de contenido conjunto inician este mes de abril de 2026, marcando el inicio de una serie de colaboraciones estratégicas para las colecciones más icónicas de la marca.

A lo largo de 2026, esta colaboración cobrará vida a través de contenidos, experiencias y lanzamientos especiales que reinterpretan los códigos clásicos de Reebok desde una mirada actual y relevante para la cultura mexicana.

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