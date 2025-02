Valve decide tomar medidas firmes en Steam en contra de los anuncios y la publicidad intrusiva en los videojuegos

Parece que Valve, una de las empresas más influyentes en la industria de los videojuegos, conocida principalmente por su plataforma de distribución digital Steam, ha decidido reforzar las políticas de publicidad en la propia plataforma con una serie de medidas que buscan proteger la experiencia de juego de los usuarios, al tiempo que establece límites claros para los desarrolladores en cuanto a los modelos de negocio que permiten en su plataforma.

Esta nueva normativa se ha implementado mediante una actualización de la documentación de Steamworks, el sistema que guía a los desarrolladores a la hora de lanzar juegos en Steam. Con esta actualización, Valve ha dejado claro que no permitirá los modelos publicitarios intrusivos que están comenzando a proliferar en los juegos móviles. Así, la compañía ha decidido prohibir explícitamente la publicidad que interrumpa la jugabilidad de los títulos disponibles en su tienda, un tipo de publicidad cada vez más común en plataformas como Google Play o la App Store.

En las plataformas móviles, es habitual que los juegos ofrezcan recompensas, desbloqueos de contenido o avances en la jugabilidad a cambio de que los jugadores visualicen anuncios publicitarios. Sin embargo, Steam ha adoptado una postura firme contra este tipo de prácticas. Según las nuevas directrices de Valve, los desarrolladores no podrán utilizar la publicidad como un modelo de negocio principal en sus juegos. Esto implica que los juegos no podrán exigir a los jugadores ver anuncios para continuar jugando o acceder a contenido adicional. En otras palabras, los desarrolladores no podrán bloquear el progreso del jugador detrás de una pantalla de publicidad que solo se pueda desbloquear a través de la interacción con los anuncios. Esta política se alinea con los esfuerzos de Valve por evitar que la plataforma se convierta en un espacio similar a los juegos móviles, donde la experiencia de juego se ve constantemente interrumpida por publicidad intrusiva.

A pesar de esta firme prohibición, Valve no está completamente en contra de la publicidad dentro de los juegos.

La nueva normativa establece una distinción clara entre la publicidad intrusiva y las formas de publicidad que pueden integrarse de manera natural en la experiencia del jugador. En este sentido, Valve permite que los desarrolladores incluyan anuncios dentro de sus juegos, siempre y cuando estos no interfieran con la jugabilidad. Por ejemplo, se permite la publicidad por emplazamiento, donde las marcas o productos del mundo real se integran dentro del contexto del juego de manera sutil y no invasiva. Esto es algo común en juegos de conducción, donde se pueden mostrar marcas de automóviles reales como parte del entorno del juego sin que ello afecte la experiencia del jugador. De manera similar, Valve permitirá las promociones cruzadas, en las que los desarrolladores puedan anunciar otros juegos dentro de su propio catálogo de manera no intrusiva.

Lo que Valve busca evitar es que los desarrolladores utilicen la publicidad como una herramienta para maximizar sus beneficios a expensas de la experiencia del jugador. En su documento, la compañía advierte a los desarrolladores que no utilicen la publicidad como una forma de ofrecer recompensas a los jugadores, como por ejemplo, premiar a los usuarios con objetos virtuales, monedas o acceso a nuevas funciones por ver o interactuar con anuncios. Además, Valve prohíbe a los desarrolladores cobrar a otros por acceder a funciones clave de Steam, como las páginas de ofertas, las páginas de franquicias o las páginas de productos en la tienda, lo que evitará que los desarrolladores utilicen la publicidad pagada como una forma de obtener beneficios adicionales sin ofrecer un valor real al jugador.

Aunque la publicidad intrusiva no es un problema común en los lanzamientos de Steam, Valve ha decidido implementar estas medidas preventivas, posiblemente debido a un aumento reciente en los juegos que adoptan modelos de negocio similares a los de las plataformas móviles. Si bien no es algo que se haya experimentado de manera generalizada en Steam, Valve ha optado por actuar antes de que esta práctica se convierta en una tendencia que podría afectar negativamente a la experiencia de los jugadores. En el pasado, Valve ya había tomado decisiones similares, como la prohibición de los juegos que utilizaban tecnología blockchain para emitir o intercambiar criptomonedas o NFT. Además, la compañía ha comenzado a exigir a los desarrolladores que informen sobre el uso de la inteligencia artificial en la descripción de los juegos, lo que demuestra su interés por mantener un entorno más transparente y honesto para los usuarios.

Con esta nueva actualización, Valve continúa reforzando su compromiso con la calidad y la experiencia del usuario en Steam. La compañía ha implementado una serie de cambios positivos para los consumidores en los últimos años, como la mejora de las políticas de reembolso y la introducción de medidas para combatir el fraude y los tramposos, como las actualizaciones de medidas anti-trampas a nivel de kernel. También ha mejorado la transparencia en cuanto a los juegos de acceso anticipado que no reciben actualizaciones regulares, y ha introducido un sistema de pase de temporada más claro, que ofrece a los jugadores información detallada sobre los contenidos adicionales y sus costos. Estas políticas buscan garantizar que Steam siga siendo un espacio donde los jugadores puedan disfrutar de una experiencia sin interrupciones innecesarias, libre de la molesta publicidad intrusiva que ha llegado a ser tan común en otros ecosistemas.

De esta forma, Valve ha establecido un precedente importante al prohibir el uso de modelos publicitarios intrusivos en los juegos de Steam. La plataforma ha dejado claro que no permitirá que los desarrolladores utilicen la publicidad como una barrera para el progreso del jugador, ni como una estrategia para maximizar los ingresos a costa de la experiencia de juego. Esta medida refuerza la visión de Valve de proporcionar a los jugadores una experiencia de calidad, libre de distracciones innecesarias, y garantiza que la tienda de Steam siga siendo un espacio donde la jugabilidad y la diversión estén por encima de los intereses comerciales.