Twitter añade el botón de editar, tras años resistiéndose a la idea

El 1 de abril, Twitter anunció en su cuenta corporativa que estaban trabajando en un botón de editar. Como el primer día de abril es April's Fool, el equivalente al día de los Inocentes en EEUU, nadie se tomó en serio el mensaje de la red social. Twitter estaba haciendo una broma y casi se podría decir que una muy esperable, porque muchos usuarios llevaban años pidiendo el botón de edición y Twitter llevaba igual de tiempo diciendo que no.

En realidad, el tuit no era una broma: días después, y por la noche del 5 de abril, hora española, Twitter ha vuelto a hacer el mismo anuncio, pero desde su cuenta de comunicación corporativa. "Sí, ¡hemos estado trabajando en una función de edición desde el año pasado!", anuncia la compañía en el tuit. En los próximos meses, se empezará a probar el botón "para aprender qué funciona, qué no y qué es posible".

La compañía suma un gif en el que se ve la presencia de una opción de editar en los tuits (aunque no cómo funciona) y retuitea su tuit original del 1 de abril, añadiendo que no estaban de broma.

También han dejado claro que esto es algo en lo que llevan un tiempo trabajando y que no se han inspirado en ninguna encuesta. Elon Musk se acaba de convertir en parte del consejo de Twitter, tras hacerse con un porcentaje importante de acciones, y lanzó tras su estreno una encuesta en la red social preguntando qué querían sus usuarios. El botón de editar estaba muy presente,

No llueve a gusto de todos

Por supuesto, el anuncio se convirtió en una inesperada noticia de última hora para los medios de tecnología en cuanto apareció el tuit y en material para conversaciones entre los tuiteros. Aunque el botón de editar era una de esas cosas que se llevaban pidiendo años y de forma muy viral, no todos los usuarios de Twitter apoyaban esa reclamación. Tampoco lo hacen ahora.

"Pues me parece fatal", nos decía una usuaria de Twitter por WhatsApp tras el anuncio, "porque el encanto de Twitter era ese". Sea por encanto o sea por otras razones, su voz no es la única que no acaba de ver el movimiento de la compañía. En el propio hilo en el que Twitter anuncia el lanzamiento, ya hay quien se pregunta que va a pasar cuando se retuitee algo, su fuente original lo cambie y el retuiteo deje de tener sentido.

Teniendo en cuenta el elevado peso del mensaje político en Twitter, las preocupaciones de qué ocurrirá después de la edición tienen sentido.

Jay Sullivan, el jefe de producto de Twitter, tiene claro estos riesgos. En otro hilo en Twitter señala: "sin cosas como límites de tiempo, controles y transparencia sobre qué ha sido editado, el botón de editar podría ser mal usado para alterar la conversación pública". Por eso, Twitter tiene como prioridad proteger "la integridad de la conversación pública".

Por ahora, no se sabe todavía cuándo estará el botón disponible y que timeline manejan en Twitter para su puesta en marcha. La red social ha hablado de meses y de que se probará con Twitter Blue. Los usuarios del servicio de pago tendrán, por tanto, un acceso más rápido a este nuevo servicio.