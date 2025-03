La transición de Google Chrome a Manifest v3 ha comenzado cobrándonse su primera víctima: El bloqueador de anuncios uBlock Origin

La transición de Google Chrome a Manifest v3 ha comenzado, lo que implica un cambio significativo en la forma en que el navegador maneja las extensiones. Como resultado, muchas herramientas creadas bajo el antiguo Manifest v2 están siendo automáticamente deshabilitadas en las versiones de escritorio de Chrome, incluyendo uBlock Origin, uno de los bloqueadores de anuncios más populares. A pesar de las advertencias de Google, esta extensión aún puede seguir funcionando, aunque su instalación y mantenimiento se han vuelto más complicados. Algunos usuarios han comenzado a recibir un mensaje en Chrome indicando que uBlock Origin ha sido deshabilitado porque 'ya no es compatible', una afirmación que no es del todo precisa. Google ha limitado la disponibilidad de la extensión en la Chrome Web Store argumentando que no sigue las mejores prácticas para extensiones de Chrome.

Cuando Chrome muestra el mensaje de advertencia, los usuarios tienen dos opciones principales: eliminar la extensión, lo que la desinstalará sin una forma sencilla de reinstalarla, o gestionar la extensión, que permite reactivar uBlock Origin manualmente a través de la página de administración de extensiones. A pesar de la advertencia, uBlock Origin aún puede operar sin problemas, y muchos usuarios han reportado en redes sociales como Reddit que han logrado reactivar la extensión sin inconvenientes. Sin embargo, su futuro es incierto, ya que Google está avanzando con la adopción de Manifest v3, lo que eventualmente hará que todas las extensiones basadas en Manifest v2 dejen de ser compatibles.

Google sugiere a los usuarios migrar a uBlock Origin Lite, una versión simplificada que cumple con los requisitos de Manifest v3, pero que carece de muchas de las funciones avanzadas de la extensión original. No hay una respuesta definitiva sobre cuánto tiempo más se podrá seguir usando uBlock Origin con esta solución, ya que Google podría bloquear completamente las extensiones basadas en Manifest v2 en futuras actualizaciones del navegador. La desactivación de la extensión original de uBlock Origin por parte de Google afecta a los usuarios y sus opciones de bloqueadores de anuncios, ya que la compañía busca mejorar la privacidad y la seguridad del navegador, pero impone limitaciones significativas a los bloqueadores de anuncios.

La transición de Manifest V2 a Manifest V3 no solo afecta a uBlock Origin, sino a todas las extensiones que no han sido actualizadas para cumplir con el nuevo estándar. Además de Chrome, Microsoft Edge, que utiliza la misma tecnología, también está eliminando el soporte para las extensiones basadas en Manifest V2. En contraste, Mozilla Firefox ha confirmado que continuará soportando tanto Manifest V2 como V3, permitiendo que uBlock Origin funcione sin las restricciones impuestas por Chrome. Esta situación podría incentivar a muchos usuarios a migrar de Chrome a Firefox, especialmente aquellos que utilizan bloqueadores de anuncios avanzados.