Alexa responderá también a las preguntas de los consumidores con publicidad

Desde que los altavoces inteligentes y los asistentes de voz se fueron haciendo populares, la industria del marketing y la publicidad empezó a hacer sus cábalas de cómo cambiaría el mercado. Lo primero fue tener presente que estaba cambiando el SEO, porque el modo en el que se busca – y los resultados que se seleccionan – son diferentes. Triunfar requiere, por tanto, apostar por elementos distintos para alcanzar las primeras posiciones.

Lo segundo fue plantearse cómo iba a cambiar la publicidad, porque los asistentes de voz y los altavoces inteligentes abrían nuevas oportunidades y nuevas potenciales vías para conectar con las audiencias.

Los anuncios en podcasts y similares fueron de los primeros que se posicionaron en este nuevo entorno, pero ¿podrían ser los propios asistentes plataformas para la publicidad? ¿Pasaba el futuro porque Siri o Alexa respondieran a las dudas y preguntas de los usuarios con datos patrocinados? No parecía tan descabellado y eso es lo que, justamente, está comenzando a pasar.

Amazon va a abrir una nueva vía de ingresos publicitarios, posicionando anuncios en los resultados de Alexa. Cuando Alexa responda a un usuario, podría servir publicidad, según ha adelantado la prensa estadounidense.

La funcionalidad arrancará el año que viene en Estados Unidos y permitirá a las empresas posicionar sus productos en aquellas respuestas en las que encajan. Por ejemplo, si se le pregunta a Alexa cómo limpiar unas manchas, el asistente podría hablar de un producto quitamanchas concreto.

Así funcionará el formato

"Amazon reconoce a las marcas como expertas en sus productos", ha asegurado el máximo responsable de Alexa Shopping, Rajiv Mehta, explicando que de este modo les resultará más fácil conectar con sus consumidores. Las marcas que quieran participar tendrán que darse de alta en el Amazon Brand Registry y apuntarse en un servicio específico. Las marcas proponen su respuesta a preguntas de usuarios y esta será moderada por los moderadores Alexa.

El anuncio no es el único que se puede escuchar en Alexa. Como explican en Voicebot, este formato funcionará un poco como los links patrocinados de búsqueda que los internautas reciben en Google. Alexa simplemente dará esa información. Distinta es la publicidad interactiva que el asistente ya tiene y que permite hacer muchas más cosas, como añadir el producto al carrito o pedir recordatorios de esa marca.

La gran cuestión es ahora si este se convertirá en el estándar por defecto de la industria – esto es, ¿serán las respuestas a las preguntas a los asistentes personales ya a partir de ahora publicidad de forma recurrente? – o si los consumidores serán receptivos – o no – a este tipo de anuncios.

De entrada, la publicidad de audio no suele ser mal recibida, porque no se siente todavía como invasiva. Esto ocurre porque, en realidad, los consumidores no se cruzan todavía con tantas campañas de este estilo y, por ello, no están tan cansados de ellas como podía ocurrir con los banners o con otros formatos de publicidad online. Si las respuestas se convierten en anuncios, quizás se multipliquen tanto que las cosas cambien.