YouTube lanza mejoras para ofrecer a los creadores más control y herramientas más precisas para monetizar contenido

Por Redacción - 14 Agosto 2025

YouTube ha implementado una serie de actualizaciones significativas que, aunque no son radicalmente nuevas, sí ofrecen a los creadores de contenido y a los anunciantes un conjunto de herramientas más sofisticado y preciso para gestionar su presencia y campañas.

Estas mejoras, que se gestionan directamente desde YouTube Studio, buscan simplificar procesos y potenciar los resultados sin la necesidad de recurrir a la compleja interfaz de Google Ads. El cambio más notable y de mayor impacto está en la expansión de las opciones de llamadas a la acción para las campañas de promoción, una funcionalidad que ya está disponible para computadoras.

Esta actualización es especialmente relevante para aquellos que utilizan la herramienta "Promote" para dirigir tráfico a sus sitios web. Si bien anteriormente existían opciones de botones, estas solían ser genéricas. La novedad es que ahora se puede elegir una acción mucho más específica, con alternativas como "Book now" y "Get quote", que permiten una alineación directa entre el mensaje del anuncio de video y el objetivo de negocio.

Por ejemplo, un organizador de eventos que busca vender entradas puede configurar su campaña con el botón "Book now" para facilitar la conversión de vistas en ventas. De manera similar, una empresa que ofrezca servicios de consultoría puede usar el botón "Get quote" para captar clientes potenciales de una forma más eficiente. Esta precisión no solo mejora el rendimiento de la inversión, sino que también proporciona datos mucho más claros sobre cómo la publicidad en la plataforma se traduce en resultados tangibles para el negocio. Para las marcas que invierten en publicidad en YouTube, esta capacidad de vincular el gasto con resultados medibles como cotizaciones o reservas representa un avance invaluable.

Más allá de las mejoras en la promoción, YouTube ha introducido otros cambios que fortalecen la plataforma como un ecosistema completo para la creación y gestión de contenido. Las publicaciones de la comunidad, por ejemplo, ahora permiten subir hasta 10 imágenes por publicación, el doble que el límite anterior de cinco.

Esto abre la puerta a un storytelling más visual y detallado, lo que podría aumentar la interacción y el compromiso de la audiencia de manera considerable. En el ámbito de la edición, los creadores verificados ahora tienen la capacidad de usar YouTube Studio Editor para ajustar videos con doblaje automático, lo que permite que las pistas de audio se reprocesen para coincidir con cualquier cambio que se realice. Esta herramienta, junto con la futura edición manual de subtítulos multilingües que se espera para finales de este año 2025, demuestra el compromiso de YouTube por ofrecer a los creadores mayor flexibilidad para adaptar y localizar su contenido para audiencias globales.

Estos ajustes, en conjunto, crean un ecosistema más robusto y amigable para el creador, permitiéndole no solo producir contenido de calidad, sino también monetizarlo y promocionarlo de manera estratégica y efectiva.

La plataforma, con esta serie de mejoras, se posiciona como una herramienta indispensable para cualquier estrategia de marketing digital, ofreciendo soluciones prácticas y accesibles para conectar el contenido de video con los objetivos comerciales. Para los especialistas en marketing, esto significa que las campañas de video ya no se limitan a métricas de vanidad como las visualizaciones, sino que pueden contribuir de manera directa a objetivos de negocio más amplios, como la generación de leads o la conversión de ventas. El objetivo de YouTube es claro: consolidar su plataforma como un espacio donde la creatividad y el retorno de inversión se unen, ofreciendo a los creadores las herramientas necesarias para transformar su contenido en un activo comercial valioso.

