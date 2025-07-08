La IA generativa se ha posicionado como el motor de cambio más significativo entre agencias y profesionales del marketing

Los especialistas en marketing y agencias de todo el mundo están redefiniendo sus estrategias, impulsados por un conjunto de tendencias que marcan la segunda mitad de 2025. El consenso es claro y contundente: la inteligencia artificial generativa se ha posicionado como el motor de cambio más significativo.

Un reciente estudio de Mediaocean, que encuestó a más de 450 profesionales, revela que el 72% de los encuestados la considera la tendencia más crucial, un aumento notable respecto al 55% que lo hacía hace un año. Este crecimiento supera con creces a otras corrientes, como la televisión conectada o CTV/streaming, que se sitúa en un 51% de menciones, evidenciando un cambio de prioridades. Al mismo tiempo, la relevancia de TikTok y el vídeo social parece desinflarse, bajando del 47% al 32%, un claro indicativo de que el sector está volcando su atención hacia innovaciones con un impacto más profundo y medible.

El entusiasmo por la IA no es meramente teórico. Los datos del informe indican que los profesionales del marketing ya están integrando esta tecnología en sus operaciones diarias. Cerca de la mitad de los encuestados la utiliza para el análisis de datos (47%) y la investigación de mercado (46%), una cifra que ha crecido significativamente en comparación con el 40% del año anterior. Esta adopción va más allá de la simple experimentación; se trata de una integración estratégica en las funciones centrales del marketing. Aunque la implementación en sistemas de planificación de medios podría llevar más tiempo, ya se está sentando una base sólida para una transformación completa. La IA está lista para provocar una disrupción importante, con el 31% de los especialistas anticipando su impacto en la optimización creativa y el 25% en la planificación y compra de medios.

Paralelamente, otras tendencias ganan terreno. El e-commerce everywhere, la idea de que las compras pueden suceder en cualquier punto de contacto digital, ahora aventaja al vídeo social en importancia, siendo un foco de atención para el 36% de los profesionales. De igual manera, las tendencias políticas y de activismo están subiendo en la escala de relevancia, pasando del 15% al 20%. Este incremento refleja una mayor conciencia de las marcas sobre la necesidad de sintonizar con las señales culturales, regulatorias y económicas que moldean a sus audiencias. Hoy, una marca exitosa no solo vende un producto, sino que también articula una postura coherente y se muestra atenta al pulso social de la época.

La televisión conectada, a pesar de haber quedado relegada al segundo puesto por el auge de la IA, sigue siendo una pieza fundamental de la estrategia publicitaria. Su valor reside, según los especialistas, en la personalización de los anuncios con mensajes dinámicos y relevantes, seguidos de cerca por la medición del alcance, la frecuencia y los resultados de las campañas. Este canal ha madurado hasta convertirse en una herramienta de funnel completo, aunque todavía enfrenta retos derivados de la fragmentación. Los especialistas reconocen que el futuro de la CTV dependerá de la capacidad de lograr una mejor visibilidad multiplataforma y de contar con herramientas conectadas que conviertan los insights en acciones concretas.

Mirando hacia el horizonte, los especialistas en marketing se encuentran en un punto de inflexión. La disolución inminente de los identificadores heredados, las crecientes expectativas de los consumidores por experiencias personalizadas y la evolución acelerada de la IA, exigen agilidad e inversión estratégica. El 60% de los encuestados sigue priorizando la inversión en medios de pago orientados al rendimiento, por encima de la publicidad de marca (51%), lo que subraya una necesidad constante de mostrar un retorno de inversión claro. Las marcas que logren prosperar en este escenario complejo no se limitarán a reaccionar ante los cambios, sino que diseñarán proactivamente sistemas de marketing inteligentes y conectados que estén preparados para lo que vendrá.