Gift Campaign consigue la certificación de Great Place to Work

Gift Campaign ha conseguido la certificación de Great Place to Work. Se trata del reconocimiento para aquellas empresas que son excelentes lugares de trabajo según sus equipos. Destacan por escuchar a sus trabajadores, ayudarles en su desarrollo y crear un buen ambiente en la organización.

Gift Campaign es un e-commerce con la meta de simplificar la creación de regalos de empresa, de manera que puedan ayudar a las compañías a fortalecer su marca y aportar mayor visibilidad. Ofrecen una selección de productos muy extensa, que se renueva constantemente, para aportar ideas nuevas y originales. Nacieron en Barcelona, en el 2014, y su crecimiento ha sido ininterrumpido. Años tras año, trabajan para ser la referencia en regalos publicitarios a nivel europeo y, a día de hoy, están presentes en España, Italia, Francia, Portugal, Países Bajos y Alemania.

Después de un estudio y de un profundo cuestionario a cada uno de los empleados de la compañía preguntando acerca de todo tipo de aspectos sobre la entidad, se le ha otorgado esta certificación. El 95% de los trabajadores constata que recibe un buen trato (independientemente de su puesto) y que se siente bien acogido y el 75% opina que es un lugar calificado como “excelente” para trabajar.

“Estamos muy contentos de haber obtenido el certificado de Great Place to Work” comenta Diederik de Koning, CEO de la empresa. “Para nosotros, el equipo es muy importante ya que son clave en los resultados que hemos obtenido. Y, por eso, estamos muy orgullosos de este reconocimiento”.

“Desde el primer día me sentí acogida aquí. Aunque seas nueva cuentan contigo para cualquier evento, te tratan como una más y te ayudan en todo lo que necesitas. Estoy muy feliz aquí” declara Salomé Iwan, responsable del departamento de Producto.

Tal y como podemos ver en la web de Great Place to Work, el aterrizaje de cualquier empleado en Gift Campaign viene con un Welcome Pack con diferentes tipos de regalos. Asimismo, fomentan una buena relación entre ellos con afterworks, cenas de empresa, actividades específicas de teambuilding, concursos y otros acontecimientos.

Además, no falta la parte del desarrollo personal y, por ello, realizan formaciones regularmente estrechamente relacionadas con cada puesto de trabajo y otras más genéricas.