Cuando el tamaño si importa: Burger King enfrenta una demanda por presentar en sus anuncios hamburguesas mucho más grandes de lo que realmente son

Burger King se enfrenta a una demanda colectiva tras acusaciones de engañar a los consumidores con anuncios que presentan sus productos, en particular la hamburguesa Whopper, como mucho más grandes de lo que realmente son. Esta demanda fue presentada por 19 clientes provenientes de 13 estados de Estados Unidos, quienes afirman que la marca exageró de forma significativa el tamaño de varios productos en su menú, tanto en anuncios en línea como en sus establecimientos. Según los demandantes, las imágenes mostraban hamburguesas que "desbordaban" sus panes, con la Whopper apareciendo un 35% más grande que su tamaño real, además de contener el doble de carne en comparación con las hamburguesas que se sirven a los clientes.

El juez federal de distrito Roy Altman, en una decisión tomada el lunes, consideró que los argumentos presentados por los demandantes eran razonables y que existía la posibilidad de que algunos consumidores pudieran sentirse engañados por esta exageración. Altman sostuvo que los anuncios de Burger King iban más allá de una simple exageración visual, como suele ocurrir en la publicidad, lo que permitió que el caso avanzara en los tribunales. Esta situación marca una diferencia con casos similares, como el de McDonald's y Wendy's, que fueron desestimados anteriormente en Brooklyn, Nueva York, debido a que los jueces consideraron que las exageraciones no eran lo suficientemente significativas como para constituir un engaño.

No es un caso aislado

Existen varios casos similares al de Burger King relacionados con acusaciones de publicidad engañosa en la industria de la comida rápida, donde los consumidores alegan que los anuncios exageran el tamaño o la apariencia de los productos. En 2023, un juez desestimó una demanda contra McDonald’s y Wendy’s, considerando que las exageraciones en los anuncios no generaban confusión sustancial. También, Subway enfrenta una demanda similar, con clientes que alegan que sus sándwiches "Footlong" no eran tan largos como se mostraba en los anuncios. Además, Pizza Hut y Taco Bell han sido demandados por representar sus productos de manera engañosa, mostrando más ingredientes o una calidad superior en sus anuncios. Estos casos reflejan un creciente escrutinio sobre las prácticas publicitarias en la industria alimentaria, aunque la mayoría no resulta en fallos negativos para las empresas.

En el caso de Burger King, la compañía defiende la legitimidad de sus prácticas publicitarias, argumentando que los fotógrafos solo buscaban hacer que los productos se vieran lo más atractivos posible en los anuncios.

A pesar de admitir que los sándwiches presentados en las fotografías eran estilizados y más grandes que los que realmente se sirven, la compañía insistió en que los consumidores comprenden que las imágenes publicitarias tienen la intención de destacar la apariencia de los productos y no reflejan con precisión su tamaño exacto. En respuesta a la demanda, Burger King calificó las acusaciones como "falsas", asegurando que las hamburguesas que se muestran en los anuncios son las mismas que se sirven en los millones de sándwiches vendidos diariamente en sus restaurantes.

El abogado de los demandantes, Anthony Russo, expresó su satisfacción con la decisión del juez, quien permitió que el caso continuara en el sistema judicial. Esta demanda contra Burger King es solo una de varias que han surgido en relación con la representación exagerada de productos en la publicidad de cadenas de comida rápida. Actualmente, una demanda similar está pendiente contra Subway en los tribunales de Brooklyn, lo que sugiere que esta cuestión podría seguir siendo un tema legal relevante en la industria de la comida rápida en el futuro cercano.