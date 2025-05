La reputación corporativa y la comunicación, los intangibles más relevantes para las empresas

La décima edición del informe 'Approaching the Future 2025: Tendencias en Reputación e Intangibles' ha revelado que la reputación corporativa y la comunicación se afianzan como los intangibles más estratégicos para las organizaciones en el actual panorama empresarial. El estudio, una iniciativa de Corporate Excellence – Center for Reputation Leadership en colaboración con CANVAS Estrategias Sostenibles y Global Alliance for Public Relations and Communication Management, se presentó recientemente en Madrid, ofreciendo una visión profunda de las prioridades, recursos y desafíos que enfrentan las empresas. Los hallazgos se basan en una exhaustiva muestra de más de 2.116 profesionales, de los cuales casi el 40% ocupan puestos de alta dirección, combinando metodologías cuantitativas y cualitativas con un barrido de fuentes globales.

El informe destaca un aumento récord en la inversión en comunicación corporativa, registrando un incremento del 7,4%, lo que subraya su papel crucial en la construcción de legitimidad social y lazos de confianza en un entorno global caracterizado por la polarización y la desinformación. Al mismo tiempo, la inteligencia artificial (IA) emerge como una prioridad creciente, especialmente para la alta dirección, con un 65,7% de este grupo reconociendo su impacto transformador. Grandes empresas y directivos sitúan la comunicación, el propósito corporativo y la gestión del riesgo reputacional entre las tendencias en las que más esfuerzos están concentrando, consolidando la gestión de intangibles como una herramienta esencial para anticipar riesgos y asegurar la sostenibilidad.

La reputación corporativa y el riesgo reputacional se mantienen, por segundo año consecutivo, como el intangible de mayor relevancia para las organizaciones, encabezando las prioridades con un 61,1%. Esta tendencia se acentúa en regiones como Latinoamérica y entre la alta dirección, quienes reconocen su valor estratégico para generar valor y ampliar la licencia social para operar. En paralelo, la comunicación se erige como el área que más recursos recibe en 2025, escalando posiciones en importancia y siendo la tendencia más trabajada por las empresas, con un 61,7% declarando inversiones en este ámbito. El liderazgo responsable complementa el podio de prioridades, con un 56,5% de los profesionales, y se manifiesta como una gestión más humana y consciente, con un impacto positivo en la cultura corporativa. El propósito corporativo también refuerza su posición, actuando como guía estratégica para la toma de decisiones y la relación con los grupos de interés.

La inteligencia artificial se proyecta como una de las grandes protagonistas del año, escalando posiciones en el ranking y siendo la principal prioridad para la alta dirección española. Las empresas están enfocando sus esfuerzos en integrar la IA en los procesos de negocio y en la capacitación de sus equipos, reconociéndola como un vector que impulsa la eficiencia operativa y la anticipación de oportunidades. Asimismo, la marca corporativa gana terreno, destacándose en términos de inversión y consolidándose como una plataforma estratégica para activar el propósito empresarial, diferenciarse y fortalecer la reputación al construir experiencias coherentes y consistentes con los grupos de interés. 'Approaching the Future' celebra una década de evolución metodológica, confirmando la reputación, la sostenibilidad y el gobierno corporativo como pilares centrales en la creación de valor y resiliencia empresarial.