Alezeya Sánchez Lizcano: "La IA ya no es una promesa, es una realidad integrada en el día a día de las empresas"

Con su mirada estratégica y su capacidad para anticipar tendencias, Alezeya Sánchez Lizcano destacada referente en el ámbito de la comunicación digital y la innovación tecnológica, se ha convertido en una voz clave en la transformación digital del sector empresarial y educativo. La actual Directora del Digital Business World Congress DES2025 nos cuenta de primera mano, algunas de las novedades y temas principales que este año podremos descubrir durante este evento.

DES2025 se presenta como la novena edición del evento y la cuarta consecutiva en Málaga. ¿Qué factores han consolidado a Málaga como la sede ideal para un evento de esta magnitud en transformación digital?

Málaga se ha convertido en un hub de innovación indiscutible. Cuenta con todas las condiciones logísticas, turísticas y de apoyo institucional necesarias para acoger un evento de esta magnitud. Su ecosistema tecnológico y su conectividad la posicionan como el epicentro perfecto para debatir sobre transformación digital y atraer talento y empresas de todo el mundo.

Con más de 500 ponentes internacionales y 400 empresas participantes, ¿cuáles son las principales novedades en cuanto a contenidos y formatos que los asistentes pueden esperar este año?

Este año contamos con más de 600 speakers y una apuesta clara por la innovación en los contenidos y formatos. Una de las grandes novedades es Retail Tech Fest, un evento dentro del evento, específicamente orientado al sector retail, con un plantel espectacular de expertos. También se ampliará el contenido con 8 auditorios simultáneos, mesas redondas, foros de líderes y casos multisectoriales. Además, Digital Marketing Planet llega con un enfoque renovado y diferencial en el tratamiento de temas como la inteligencia artificial generativa o los nuevos marcos regulatorios.

DES cuenta con la participación de figuras destacadas de las principales empresas que están a la vanguardia en tecnología empresarial. ¿Cuáles son los platos fuertes de este año? ¿Y específicamente en el Digital Marketing Planet?

La representación de líderes este año es de altísimo nivel: CEOs, presidentes y ejecutivos de referencia. Destaca la participación de Margaret Mitchell, Chief Ethics Scientist, una voz muy difícil de reunir en este tipo de foros. También estarán el CEO de Lenovo, el de MásOrange, el vicepresidente de Sandbox AQ (de Alphabet), y líderes de empresas como OdyseIA. En Digital Marketing Planet contaremos con ponentes top como Esther Checa y Tristán Elósegui, además de marcas como Unilever, Atresmedia, TikTok, Pull&Bear, y expertos en IA generativa, derechos digitales, neuromarketing y marketing de contenidos. Todo esto enfocado a ayudar a los CMO a navegar en la era de la IA y la regulación.

La inteligencia artificial 2.0 y la computación cuántica son ejes temáticos destacados en esta edición. ¿Cómo se abordarán estas tecnologías emergentes en el programa del congreso?

Estas tecnologías estarán presentes de forma transversal en todo el programa, incluyendo tracks como Digital Marketing Planet. La IA ya no es una promesa, es una realidad integrada en el día a día de las empresas. Por eso, el enfoque será IA 2.0: mostrar en qué punto se encuentran las organizaciones, sus casos de éxito y los desafíos regulatorios. En cuanto al quantum computing, tras no tratarlo el año pasado por su inmadurez, este año vuelve con fuerza. La ONU ha definido 2025 como “el año del quantum”, y abordaremos cómo se cruza con la IA y qué impacto real puede tener.

El DES ha sido reconocido por su enfoque en la ética y la responsabilidad tecnológica. ¿Qué iniciativas o sesiones específicas se han planificado para profundizar en estos aspectos?

Habrá un fuerte foco en ética digital y responsabilidad, con presencia destacada de figuras como la jefa de ética de Hugging Face. Este año hemos vinculado la ética con la competitividad, un debate urgente en Europa: ¿queremos un entorno sin reglas o uno que proteja los derechos de la ciudadanía? Se debatirá sobre ESG, regulaciones en IA, y escenarios críticos como posibles apagones tecnológicos. Además, contaremos con expertos como Lorenzo Cotino y representantes de OdiseIA para analizar el futuro ético de la tecnología desde una perspectiva estratégica.

En términos de networking y oportunidades de negocio, ¿qué actividades destacadas se han organizado para fomentar la colaboración entre profesionales y empresas?

El networking es uno de los pilares del DES. Tendremos almuerzos exclusivos de líderes el primer y segundo día, coffee breaks estratégicos durante todo el evento, y espacios de conversación informal en los auditorios. Además, celebraremos nuestra ya tradicional Welcome Party en los Baños del Carmen y una fiesta de cierre en FYCMA con actuación especial de Nacho Cano y su espectáculo Malinche. Todo pensado para desplazar el debate del escenario al cara a cara.

La sostenibilidad y los criterios ESG (ambientales, sociales y de gobernanza) son cada vez más relevantes en el ámbito empresarial. ¿Cómo se integran estos temas en el DES2025?

Los ESG estarán integrados de forma transversal en todos los contenidos del evento. Las empresas ya entienden que la sostenibilidad no es un lujo, sino un eje estratégico central. No es un “nice to have”, es un core business, tanto por normativa como por las expectativas del público. Habrá sesiones específicas y muchas conexiones con las temáticas de competitividad, ética, y transformación empresarial responsable.

El DES también se ha caracterizado por su enfoque en la transformación digital de las pymes. ¿Qué recursos o sesiones específicas se han diseñado para apoyar a las pequeñas y medianas empresas en su proceso de digitalización?

Las pymes vuelven a ser protagonistas este año, especialmente en el espacio España Empresa Digital. Presentaremos casos de éxito reales, mesas con inversores, y sesiones centradas en financiación, gestión tecnológica e integración de IA en pequeñas estructuras. Queremos visibilizar a esos héroes que han logrado crecer en contextos difíciles, como José Elías, que compartirá su experiencia emprendedora. La idea es que las pymes se vayan del DES con herramientas reales y contactos clave.

México ha sido designado como país invitado en esta edición. ¿Qué oportunidades de colaboración y aprendizaje se esperan de esta participación internacional?

México tendrá un pabellón con más de 15 empresas líderes como Stellantis, Farmacias del Ahorro o Banregio. Además de exposición, se han programado actividades de networking dentro del propio pabellón. Es una gran oportunidad para crear puentes de colaboración en procesos de digitalización. Empresas como Grupo Monex compartirán su visión y sus desafíos. Desde el DES estamos apostando fuerte por reforzar la conexión entre Europa y Latinoamérica.

Finalmente, ¿cuál es su visión a largo plazo para el DES y cómo espera que evolucione en las próximas ediciones para seguir siendo un referente en transformación digital?

El DES es un evento único porque no solo habla de transformación digital, sino de futuro real. Nuestro reto es seguir siendo punta de lanza y distinguir entre el hype y la revolución que verdaderamente transforma sectores. El próximo año celebramos el décimo aniversario y nuestra ambición es seguir ofreciendo insights honestos, contenidos de valor y mantener ese aroma de disrupción que nos caracteriza. Trabajamos intensamente para adelantarnos a lo que viene, y seguir ayudando a las empresas a navegar el cambio.