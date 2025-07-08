Más de la mitad de los altos directivos no comprenden plenamente la capacidad de los agentes de IA o los beneficios que puede aportar

Pese a las cuantiosas inversiones en inteligencia artificial, la adopción de sus agentes autónomos se encuentra en una fase incipiente, revelando una significativa discrepancia entre la ambición empresarial y la ejecución real.

Los datos más recientes, obtenidos de una encuesta realizada por EY a 500 directivos y altos ejecutivos en Estados Unidos, evidencian un creciente gasto en IA, con un 21% de las organizaciones destinando 10 millones de dólares o más, lo que contrasta con el 16% que lo hacía el año pasado. Además, un 35% de las empresas planea alcanzar esta cifra durante el próximo año. Sin embargo, este impulso económico no se ha traducido en una implementación generalizada de agentes de IA, ya que solo el 14% de los líderes senior reportan que esta tecnología está completamente integrada en sus operaciones. Esta situación refleja no solo una barrera tecnológica, sino también una falta de comprensión y confianza en el potencial transformador de estos sistemas.

El informe de EY subraya que, a pesar de que las empresas que invierten fuertemente en IA (al menos el 5% de su presupuesto) reportan un retorno de inversión positivo en áreas como la mejora tecnológica, la satisfacción del cliente y la ciberseguridad, el paso hacia la IA agente ha sido cauteloso. Apenas el 34% de las organizaciones ha iniciado algún tipo de implementación, centrando su uso principalmente en la optimización de procesos internos. Los ejecutivos están utilizando estos sistemas para mejorar la atención al cliente (55%), elevar la eficiencia de sus departamentos de TI (55%) y fortalecer sus defensas de ciberseguridad (51%). Esta aplicación estratégica demuestra que, aunque el potencial de los agentes autónomos es reconocido, su integración se realiza de manera controlada y en áreas donde su impacto es más inmediato y medible.

Un hallazgo crucial de la encuesta es la brecha de conocimiento dentro de las propias organizaciones. Más de la mitad de los altos directivos así como otros empleados no comprenden plenamente la capacidad de la IA agente o los beneficios que puede aportar. Esta falta de claridad es uno de los principales frenos, a pesar de que un 73% de los ejecutivos cree que, con el tiempo, estos sistemas podrían gestionar unidades de negocio completas. Las preocupaciones se concentran en aspectos tangibles y cruciales para la estabilidad empresarial: riesgos de ciberseguridad (35%), privacidad de los datos (30%), falta de regulación clara (21%) y la ausencia de políticas internas bien definidas (21%). Estos temores, sumados a la percepción de que la resistencia de los empleados por miedo a la sustitución de puestos de trabajo (citada por un 24%) podría ser un obstáculo, están ralentizando el progreso.

No obstante, las empresas están tomando medidas proactivas para cerrar esta brecha. El aumento de la capacitación en IA se presenta como una estrategia clave, con un 64% de los líderes afirmando que sus organizaciones intensificarán la formación en el próximo año, una cifra notablemente superior al 49% del año anterior.

Este enfoque en el desarrollo del talento interno se alinea con una tendencia creciente de desarrollar soluciones de IA personalizadas, una opción elegida por el 64% de las empresas frente al 56% del año pasado.

Paralelamente, se observa una disminución en la adquisición de empresas de IA externas (del 51% al 45%), lo que sugiere un cambio hacia la construcción de capacidades internas. Este movimiento estratégico refleja la necesidad de un enfoque deliberado y humano para la integración de la IA, donde la preparación del personal y la gobernanza responsable son tan importantes como la propia tecnología. La clave para que la IA agente alcance su verdadero potencial reside en alinear sus capacidades con los resultados empresariales reales, garantizando que su implementación sea un complemento al trabajo humano, en lugar de un simple reemplazo.