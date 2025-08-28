Grupo Labelium se convierte en COSMO5

Grupo Labelium, consultora internacional de marketing, anuncia su rebranding a Cosmo5, marcando el inicio de una nueva etapa que reafirma su apuesta por la innovación y por un marketing impulsado por la inteligencia, la tecnología y la transformación global. Este reposicionamiento estratégico, acompañado de una nueva identidad, refleja la evolución del Grupo y consolida su visión internacional de futuro.

Nacido en París en 2001 bajo el liderazgo de Stéphane Levy, Cosmo5 ha crecido hasta convertirse en un competidor global con operaciones en 30 oficinas, distribuidas por 18 países y 4 continentes, más de 1.300 empleados y una facturación superior a 150 millones de euros, gestionando cerca de 2.000 millones de inversión publicitaria anual. El Grupo mantiene un crecimiento controlado del 10–15% anual, combinando desarrollo interno (Make) y adquisiciones selectivas (Buy), lo que le permite sostener una expansión equilibrada y estratégica.

“Labelium inicia una nueva etapa: un cambio profundo que refleja nuestra identidad en evolución y la orientación que tomamos hacia el futuro — afirma Stéphane Levy, Presidente & CEO de Cosmo5 —. El camino que tenemos por delante exigirá colaboración, creatividad y claridad, y confío plenamente en el liderazgo de nuestro equipo para avanzar juntos”

Un nuevo capítulo con Cosmo5

El nombre Cosmo5 nace de una visión que combina inspiración y operatividad. La palabra cosmos, procedente del griego antiguo “κόσμος” (kósmos), significaba originalmente “orden” y se asocia con la idea de amplitud, armonía y visión global. Más allá de su etimología, esta nueva denominación simboliza un marco común que integra talento y capacidades diversas bajo un mismo orden estratégico, a la vez que proyecta colaboración y fortaleza colectiva.

El número 5 sintetiza las competencias que constituyen el núcleo operativo de la marca: Media, Commerce, Creatividad, Data y Tecnología. Estas capacidades funcionan de manera independiente, pero se articulan en continuidad: desde la definición de la estrategia hasta la activación en canales, pasando por la medición y la mejora continua.

Además de estas áreas de expertise, Cosmo5 amplía su propuesta con soluciones orientadas a impulsar la innovación, simplificar procesos y asegurar que los proyectos puedan escalar de forma sostenible y medible en el tiempo.

Cosmo5 incorpora también un nuevo posicionamiento global: “Future-first marketing for the new era of intelligence”. Una filosofía que subraya la importancia de anticipar los cambios e integrar la Inteligencia Artificial con otras dimensiones esenciales de la inteligencia —operativa, emocional, ética y estratégica— para asegurar que las marcas estén preparadas para prosperar en un entorno en constante evolución.

Iberia, una región clave para el Grupo

Desde la apertura de su primera oficina internacional en Madrid en 2007, el Grupo ha mostrado una apuesta sostenida por Iberia, reforzada en 2011 con la llegada a Lisboa y consolidada en 2023 con la adquisición de Jirada, agencia especializada en Social Creative, reafirmando el papel de Iberia como pilar estratégico dentro del Grupo.

Cosmo5 en Iberia cuenta con un ecosistema de partnerships estratégicos únicos, que refuerzan su capacidad de acompañar a las marcas en un mercado cada vez más complejo. La compañía es TikTok Shop Partner y uno de los pocos TikTok Marketing Partners en España, además de contar con certificaciones como Advanced Partner de Amazon Ads, Google Premier Partner 2025 y Meta Business Partner, entre otras distinciones que avalan su posición como socio de referencia de las principales plataformas digitales.

“Este rebranding refuerza nuestra posición en el mercado ibérico y nos permite acompañar a las marcas locales e internacionales en su crecimiento – subraya Borja Pesquera, CEO Iberia en Cosmo5 –. Queremos ser el socio que combina creatividad, datos y tecnología para simplificar la complejidad digital y ofrecer resultados tangibles”.

Cosmo5 ya opera bajo su nueva identidad en todo el mundo, ofreciendo a marcas y empresas un marco común que une talento, tecnología y creatividad para construir hoy el marketing del mañana.

Sobre Cosmo5

Cosmo5 (antes Grupo Labelium) es un grupo global de marketing con 1.300 profesionales distribuidos en 30 oficinas, 18 países y 4 continentes. Fundado en 2001 como Grupo Labelium y renombrado en 2025 como Cosmo5, integra una constelación de 23 empresas bajo una misma identidad.

Con el lema “Future-first marketing for the new era of intelligence”, el Grupo articula su propuesta en torno a cinco áreas de expertise —Media, eCommerce, Creatividad, Data y Tecnología— conectadas mediante soluciones de transformación transversales que permiten alcanzar resultados más inteligentes, rápidos y de mayor impacto. Con el respaldo de más de 200 socios y plataformas, este sistema integrado ayuda a las marcas a mantenerse a la vanguardia, desenvolverse con confianza y obtener resultados medibles.

El nombre Cosmo5 procede del término griego antiguo “κόσμος” (kósmos), que significaba “orden”. Inspirado en la imagen del cosmos, refleja un mundo de conexión, elevación y orden inteligente, al tiempo que transmite una visión de colaboración y poder colectivo.