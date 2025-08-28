España se erige en referente europeo de la inteligencia artificial aplicada al comercio

La inteligencia artificial ha trascendido la mera promesa tecnológica para convertirse en una palanca esencial de crecimiento y diferenciación dentro del comercio europeo, y en este contexto, España se posiciona como el país que mejor está sabiendo capitalizar su potencial.

Un reciente estudio de Shopify, que ha analizado a más de un millar de comercios de los principales mercados de Europa Occidental, subraya que el tejido empresarial español no solo está adoptando la IA, sino que lo está haciendo con una notable profundidad y pragmatismo, especialmente en áreas directamente conectadas con el cliente y la generación de negocio. La adopción española se distingue por su carácter transversal, enfocándose en optimizar la cadena de valor completa, lo cual refleja una madurez estratégica superior en la integración de estas herramientas avanzadas.

El liderazgo español en marketing, personalización y eficiencia operativa

Los datos desglosados del informe confirman una orientación al mercado muy marcada en los comercios españoles. Más de la mitad de los empresarios encuestados, concretamente un 54%, tiene la intención de emplear la IA para la generación de contenido antes de que finalice el año 2025, una cifra que se alinea con la media global y los países más avanzados digitalmente. Sin embargo, es en la aplicación directa al marketing y a la interacción con el cliente donde la nación ibérica exhibe una ventaja clara: el 52% de los comercios nacionales lidera el uso del software inteligente para impulsar campañas, superando a todos sus homólogos del EU5.

Del mismo modo, el soporte de traducción se erige como una prioridad para el 42% de las empresas, una cifra igualmente puntera, que revela una clara ambición por la expansión internacional y la mejora de la accesibilidad. La generación de imágenes de producto y el análisis de datos también alcanzan un 41% de adopción, marcando la vanguardia europea y demostrando que la IA no es solo una herramienta de fachada, sino un motor para la toma de decisiones informada y la optimización visual.

La integración de la IA en España va más allá de lo puramente promocional. Una parte significativa del sector, con un 33% de los comercios en cada categoría, aspira a mejorar la calidad del servicio al cliente, a automatizar procesos internos y a lograr una personalización de experiencias y productos mucho más precisa. Estos porcentajes evidencian una apuesta real por la eficiencia y la diferenciación competitiva, buscando transformar la experiencia de compra en algo único y sumamente ajustado a las necesidades individuales. Además, la preocupación por la seguridad y la gestión de costes se hace patente: un 22% de los comercios planea utilizar la IA para la detección y prevención del fraude, y un 20% la integrará para optimizar precios, incidiendo directamente en la rentabilidad del negocio y la gestión crítica de riesgos. Esta visión holística y práctica, tal y como señala Gonzalo Torres, country lead de Shopify en España, subraya que la IA se está convirtiendo en un motor tangible de crecimiento y una herramienta para competir eficazmente a escala global.

Un contexto europeo de contrastes: la madurez frente a la cautela

La posición de España adquiere una dimensión aún más relevante al contrastarla con el comportamiento del comercio en otros grandes mercados europeos. En Alemania, por ejemplo, aunque el ecosistema tecnológico es percibido como maduro y propenso a la experimentación, el foco se pone más en la creación de activos: un 60% de los comerciantes germanos declara querer utilizar la IA para la generación de contenidos y el 51% la considera para actividades de marketing, cifras que si bien son elevadas, reflejan una ligera priorización de la producción de activos sobre la aplicación directa al engagement con el cliente final en comparación con el modelo español. Francia, por su parte, concentra su atención de manera notable en la relación con el cliente, con un 38% de los comerciantes que prevé utilizar la IA para mejorar el servicio, el valor más alto entre los cinco mercados analizados, lo que indica una fuerte inversión en la fidelización y la atención post-venta.

El Reino Unido muestra un enfoque decididamente más cauteloso en ciertas aplicaciones clave. Solo un 27% de los comerciantes británicos contempla la IA para el servicio de atención al cliente, siendo la cifra más baja del quinteto de mercados, y apenas un 23% se centra en la personalización de la experiencia, sugiriendo una reticencia o un camino más lento hacia la integración profunda. Italia se mantiene en los puestos más bajos del EU5 en términos de adopción avanzada: el 47% de los comercios prevé utilizar la IA en marketing y recomendaciones y el 46% para la generación de contenido.

La adopción italiana se revela más prudente y se centra principalmente en aplicaciones consideradas más básicas, como la traducción (39%) y la creación de imágenes de producto (35%). Este mapa de adopción resalta que la estrategia española, enfocada en un uso amplio, práctico y centrado en la optimización directa del negocio y el cliente, es un modelo de referencia que está marcando la pauta de la digitalización avanzada del comercio en el continente.