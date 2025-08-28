China y la purga de marcas: la gran reconfiguración del mapa automovilístico mundial

El mayor mercado automovilístico del planeta se prepara para un terremoto de marcas sin precedentes. China, epicentro de la revolución eléctrica global, afronta una reestructuración profunda que podría borrar del mapa a la mayoría de sus fabricantes actuales. Lo que hasta hace poco era un ecosistema vibrante de innovación y competencia feroz se está transformando en un escenario de consolidación extrema, donde solo las marcas con músculo financiero, identidad sólida y capacidad tecnológica sobrevivirán.

La guerra de precios y el fin de la era del descuento

El detonante de esta purga ha sido la guerra de precios que ha devastado el sector en los dos últimos años. Los fabricantes, inmersos en una espiral de rebajas agresivas —con recortes que en algunos casos superan el 30%—, han erosionado de manera crítica sus márgenes y, con ello, su capacidad de sostener la marca a largo plazo. El propio Gobierno de Pekín ha intervenido para contener esta dinámica deflacionaria, consciente de que el exceso de descuentos no solo compromete la estabilidad económica, sino que diluye el valor de las marcas chinas.

La medida, aunque busca frenar la deflación, podría precipitar la caída de decenas de fabricantes. Al eliminar el precio como principal argumento comercial, Pekín obliga a las marcas a competir por diferenciación, tecnología y confianza: los pilares clásicos de la construcción de marca, pero que muchos actores emergentes nunca llegaron a consolidar.

La gran criba del automóvil chino

Según la consultora AlixPartner, de los aproximadamente 130 fabricantes de vehículos eléctricos y enchufables que operan hoy en China, apenas una quincena mantendrá viabilidad económica en 2030. BYD, líder indiscutible del mercado con una cuota cercana al 36%, ha puesto cifras a este ajuste: su vicepresidenta, Stella Li, anticipa que cerca de un centenar de marcas podrían ser “expulsadas” del mercado a medio plazo.

Esta concentración no es solo una cuestión de supervivencia financiera, sino de identidad y posicionamiento. En un entorno saturado, donde cada marca busca destacar con un diseño, una app o un asistente de voz propio, el consumidor chino comienza a discriminar con dureza entre marcas percibidas como “auténticas” y las que parecen meras imitaciones. La madurez del mercado, sumada a la creciente intervención estatal, está obligando a redefinir qué significa tener una marca automovilística en China.

Marcas en crisis: cuando el volumen ya no basta

Hasta ahora, muchas enseñas chinas habían basado su estrategia en el volumen y la velocidad, más que en la coherencia de marca. Pero el nuevo ciclo económico castiga ese enfoque. Marcas como Xpeng, Zeekr o Leapmotor luchan por alcanzar rentabilidad, mientras gigantes como Geely, NIO o Seres acumulan déficits millonarios. Solo tres marcas —BYD, Li Auto y Seres— han logrado rentabilidad sostenida.

Este escenario revela una paradoja: en el país que más coches eléctricos produce, las marcas se enfrentan a una crisis de identidad. Las que sobrevivan deberán transitar de ser meros fabricantes a ser auténticas “marcas globales” con narrativa, propósito y valor percibido, algo que ni la escala ni los incentivos fiscales pueden fabricar.

La diáspora de las marcas chinas: expansión forzada o salto al vacío

Ante la presión interna, muchos fabricantes chinos se ven abocados a buscar oxígeno fuera de sus fronteras. Europa, Sudamérica y el Sudeste Asiático se perfilan como sus destinos naturales. Sin embargo, como advierte Stella Li, “el mercado extranjero no es tan fácil”. Exportar coches es posible; exportar una marca creíble, mucho menos. En el exterior, las marcas chinas ya no competirán solo por precio, sino por reputación, confianza y experiencia de cliente, los atributos que definen el valor de marca en los mercados maduros. Esta transición —de fabricante a marca global— marcará la frontera entre los sobrevivientes y los desaparecidos.

Si las previsiones se cumplen, en 2030 el panorama automovilístico chino estará dominado por una decena de nombres: BYD, Li Auto, Geely y unos pocos conglomerados con respaldo estatal o alianzas globales. El resto desaparecerá o será absorbido. El país que multiplicó marcas como estrategia de innovación vive ahora el efecto inverso: una depuración brutal que dejará solo a las marcas con verdadero capital simbólico y poder de marca. La historia del automóvil chino entra así en su fase más crítica: la del valor de marca como último salvavidas. En el nuevo tablero global, sobrevivir no dependerá de quién fabrique más, sino de quién logre construir una marca que el mundo quiera conducir.