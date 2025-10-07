Nota de prensa Negocios y Empresas

El Real Madrid y Softtek renuevan su alianza digital global
El acuerdo subraya la visión compartida de ofrecer experiencias digitales únicas a los aficionados
El Real Madrid y Softtek renuevan su alianza digital global

Por Redacción - 14 Octubre 2025

El Real Madrid y Softtek anuncian la renovación de su alianza estratégica global, tras tres años de colaboración que han transformado la forma en que millones de aficionados viven la pasión madridista.

Desde 2022, Softtek ha sido clave en la implementación de la visión digital del Real Madrid, ayudando a construir y modernizar una plataforma tecnológica integrada, robusta, modular y escalable. Gracias a esta alianza, el Real Madrid ha acelerado la adopción de prácticas ágiles y ha potenciado sus canales digitales, creando experiencias personalizadas y en tiempo real para su comunidad global, a la vez que ha fortalecido la capacidad del club para capitalizar nuevos y existentes ingresos digitales.

Emilio Butragueño, director de Relaciones Institucionales del Real Madrid C.F., destacó: “Renovar nuestra colaboración con Softtek reafirma un compromiso común con la excelencia y la innovación. Softtek es un socio estratégico que comparte nuestra visión digital y nuestro propósito de situar a la afición en el centro de cada iniciativa. Esta continuidad refuerza el liderazgo global del Real Madrid y consolida una relación basada en la ambición compartida, la vanguardia y el rigor”.

Por su parte, Blanca Treviño, presidenta y CEO de Softtek, afirmó: “Estos tres años han sido altamente estratégicos para Softtek, consolidando nuestra posición como referente en transformación digital. La renovación de nuestra alianza con el Real Madrid refleja la confianza y el compromiso mutuo por impulsar la excelencia tecnológica y la innovación digital, en la búsqueda de los más altos estándares.”

La alianza continuará centrada en la evolución constante del ecosistema digital del club, fortaleciendo la infraestructura tecnológica, mejorando la capacidad de adaptación ágil a las expectativas de los usuarios y garantizando experiencias personalizadas en tiempo real. Todo ello con el objetivo de apoyar al Real Madrid en su liderazgo a nivel mundial en deporte, entretenimiento e innovación.

De este modo, el Real Madrid y Softtek renuevan con entusiasmo su compromiso estratégico, convencidos de que la colaboración seguirá generando valor tangible para el club y experiencias sobresalientes a sus aficionados.

