Adidas se fortalece como marca rompiendo récords de ingresos

El gigante alemán del deporte, Adidas, ha logrado una hazaña financiera que resuena con fuerza en los mercados. La compañía cerró el tercer trimestre de 2025 con ingresos trimestrales récord de 6.630 millones de euros, la cifra más alta en toda su historia.

Este logro monumental, impulsado por un crecimiento de las ventas del 12% a tipo de cambio constante, subraya una recuperación de marca sólida y un pulso eficiente en sus operaciones. El rendimiento ha sido notablemente transversal, con incrementos de doble dígito en prácticamente todos los mercados geográficos y categorías de producto, evidenciando que la estrategia de revitalización está arraigando profundamente en la percepción global del consumidor.

El impulso detrás de los números y la mejora del margen

La fortaleza del balance financiero no se limita a la línea de ingresos. El beneficio operativo de la compañía aumentó un 23% interanual, alcanzando los 736 millones de euros y marcando un margen operativo del 11,1%. Es un testimonio del control de costes y de la habilidad para gestionar la complejidad de los precios y la mezcla de productos, incluso sorteando los vientos en contra de las fluctuaciones cambiarias y los aranceles. La mejora del margen bruto en 0,5 puntos porcentuales, hasta el 51,8%, a pesar de estas presiones externas, refleja la destreza de la dirección para optimizar la cadena de suministro y la fijación de precios. El resultado neto del tercer trimestre totalizó 485 millones de euros, mostrando un ligero pero significativo aumento interanual.

Un crecimiento diversificado y con foco en el rendimiento

La segmentación del crecimiento revela la salud multifacética del negocio. Las ventas de calzado, pilar tradicional de la empresa, y las de ropa experimentaron sendos aumentos de doble dígito a tipo de cambio neutral, con un crecimiento del 11% y el 16% respectivamente. Este dinamismo se alimenta de categorías clave como Originals, Running y Fútbol, demostrando que la innovación en rendimiento y el atractivo cultural de la moda urbana convergen positivamente. Las colecciones diferenciadas y con relevancia local han sido cruciales para inyectar este vigor en la ropa. En los canales de venta, el negocio directo al consumidor (DTC), que incluye el comercio electrónico y las tiendas propias, mostró un avance del 14%, destacando el canal e-commerce con un incremento del 15%. Este enfoque DTC no solo proporciona márgenes más altos sino que también fortalece la conexión directa con el cliente.

La paradoja de la valoración: cautela en el parqué

A pesar de estos resultados estelares, que han llevado a la dirección de Adidas a elevar su previsión de beneficio operativo para todo el año 2025 hasta aproximadamente 2.000 millones de euros, la cotización bursátil ha mostrado una reacción más contenida. De hecho, el precio de la acción ha experimentado una caída del 12,6% en la última semana a pesar de la solidez de las cifras. Los inversores parecen estar sopesando si la valoración actual ya refleja plenamente las perspectivas de crecimiento o si los riesgos inherentes, como la alta ratio precio/beneficio respecto a sus pares del lujo europeo y su valor razonable, podrían moderar el recorrido alcista.

Actualmente, la acción se negocia a un ratio P/E de 24,2x, por encima del promedio de 20,6x de la industria de lujo en Europa y de su propia estimación de valor razonable de 21,6x. El mercado se debate entre una narrativa de subvaloración, con algunos análisis apuntando a que podría estar infravalorada en torno a un 30%, y la cautela ante una posible sobrevaloración si el impulso de los resultados se desacelera. La conclusión de la historia de Adidas en bolsa dependerá de si la gestión logra mantener este ritmo impresionante de crecimiento y justificar así la prima que los inversores han estado dispuestos a pagar por el valor de la marca.