ALDI lanza mañana su nueva colección de juguetes, tras vender más de 100.000 en una hora el pasado año
Los juguetes más buscados de madera y Montessori llegarán mañana a todas las tiendas ALDI en España
4 Noviembre 2025

Más del 70% de los juguetes cuesta menos de 9,99 € y casi la mitad son novedades, incluyendo un nuevo diseño de la cocinita de madera

Hasta 7 de cada 10 familias compran juguetes en supermercados, según un informe de ALDI

Los juguetes vuelven a ALDI. La cadena de supermercados lanza su nueva colección tras superar las 100.000 unidades vendidas en la primera hora el año pasado. Este año, la oferta crece con más variedad, nuevos diseños y precios pensados para todas las familias.

ALDI ofrece más de 550 juegos y juguetes pensados para todas las edades y gustos. Más del 70% del surtido tiene un precio igual o inferior a 9,99 euros, ofreciendo así juguetes de alta calidad a precios muy accesibles. Además, cerca de la mitad de la colección (44%) son novedades o nuevos diseños que siguen las tendencias actuales de juego.

Entre los artículos más buscados destaca la cocinita 360º, con un diseño diferente en cada lado y más de 33 accesorios por 44,99€. También los juguetes de madera y educativos inspirados en la pedagogía Montessori, como las mesas de actividades sensoriales o la torre multifunción, que se transforma en pizarra o escritorio con silla.

El 34% de las familias ha comprado sus juguetes en ALDI

Cada vez más familias eligen los juguetes de ALDI. Seis de cada diez los conocen y más de un tercio (34%) ya ha comprado alguno, según el Informe sobre la compra de juguetes en España 2025 de ALDI. Los consumidores destacan la calidad (64,8%), el precio (42,5%) y el amplio surtido (37,1%) que ofrece la cadena de supermercados.

Este interés coincide con la consolidación de los supermercados como uno de los principales lugares de compra de juguetes en España. El 75% de las familias declara adquirir juguetes en este canal, atraídas por su comodidad, cercanía y buena relación calidad-precio.

Uno de cada diez hogares destina más de la mitad de su presupuesto navideño a juguetes en el supermercado, mientras que más del 40% de padres y madres acude varias veces al mes durante la campaña. Además, un 31% reconoce haber hecho cola alguna vez para conseguir el juguete deseado.

Con este arranque, ALDI da oficialmente comienzo a la campaña navideña 2025, invitando a las familias a descubrir desde mañana en sus más de 480 supermercados en España una amplia selección de juguetes de alta calidad a precios muy accesibles.

