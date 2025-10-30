Nota de prensa Negocios y Empresas

Carrefour y Playmobil lanzan en España una edición limitada que recrea los espacios más icónicos de la cadena de hipermercados
Carrefour y Playmobil lanzan en España una edición limitada que recrea los espacios más icónicos de la cadena de hipermercados

Por Redacción - 5 Noviembre 2025

Carrefour presenta en España una colaboración exclusiva de la mano de Playmobil, la famosa marca de juguetes, para que familias enteras disfruten del hipermercado de una manera totalmente divertida. La colección recrea los espacios más icónicos de Carrefour, desde la frutería y panadería hasta los mostradores de productos frescos y cajas, con todos los elementos personalizados de la compañía.

Esta edición limitada combina juego, creatividad y coleccionismo, ofreciendo a los clientes y socios de El Club Carrefour la oportunidad de recrear en miniatura el universo Carrefour. Cada set ha sido diseñado para capturar la esencia de los espacios más emblemáticos del hipermercado, permitiendo revivir experiencias cotidianas en un entorno lúdico.

Elodie Perthuisot, Directora Ejecutiva de Carrefour España: “Con esta colaboración con Playmobil queremos que los clientes de Carrefour de todas las generaciones puedan disfrutar del universo de nuestros hipermercados, celebrando el espíritu innovador que caracteriza a este formato y confirmando que #ElHíperEstáDeModa ”.

La colección estará disponible en una selección de hipermercados, formato del que es pionero y líder en España, y en Carrefour.es, con descuentos de hasta el 50%, facilitando a clientes y socios de El Club Carrefour la oportunidad de disfrutar y coleccionar de los sets de esta edición limitada.

El hipermercado, un espacio ligado a la innovación

Esta iniciativa pone en valor el modelo de hipermercado como espacio de experiencias únicas, tal como refleja la campaña #ElHíperEstáDeModa. Desde su llegada a España en los años 70, el hipermercado ha transformado la distribución, introduciendo formas más eficientes e innovadoras de operar y facilitando la llegada de nuevas tendencias y productos al consumidor.

Según el Radar de Innovación de Kantar, el hipermercado favorece la presencia de marcas de fabricantes, un elemento clave para el éxito de productos de alimentación, bebidas, droguería o belleza. Iniciativas como la Roller Hour o el concurso “Sí, quiero”, demuestran cómo Carrefour transforma sus hipermercados en entornos innovadores y sorprendentes, donde la experiencia de compra va más allá de lo cotidiano.

Actualmente existen 495 hipermercados en España, que suponen el 14 % del comercio minorista, y Carrefour cuenta con 204 centros y una cuota de mercado del 41 %, consolidándose como líder del canal hipermercado en el país. La compañía también lidera la introducción de productos innovadores en España, colocando 65 % de las novedades del mercado frente al 32 % del segundo operador.

