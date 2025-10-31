Lisa D. Novak: "Para construir una comunidad auténtica, es crucial tener muy claro a quién vendes y quién consume"

El pasado 19 de noviembre de 2025, Barcelona se convirtió en el epicentro de un debate crucial sobre la transformación empresarial, al acoger la segunda edición de Founders’ Mindset en Juno House. La jornada, que reunió a cien líderes y perfiles directivos, coincidió estratégicamente con el Día Internacional de la Mujer Emprendedora, buscando proyectar la mentalidad emprendedora como un catalizador ineludible para la innovación y el crecimiento en sectores clave como la tecnología, la sostenibilidad y la gestión de equipos. En este contexto, profundizamos en la redefinición de la marca corporativa a través de casos como el de BEEUP, cuya estrategia de marketing, según nos ha explicado su Vicepresidente Global de Marketing, Lisa D. Novak, se centra en la confianza y el propósito para competir en un mercado altamente exigente.

Posicionamiento y Nichos Estratégicos: Compitiendo con Propósito

Al abordar cómo BEEUP definió su posicionamiento en un mercado saturado, Lisa D. Novak explicó que la marca nació de la pasión de su fundador, David Beckham, por la nutrición y la apicultura. Esto llevó a la creación de un snack para niños de familias activas que incorpora los beneficios saludables de la miel. Reconociendo la imposibilidad de igualar el presupuesto de las grandes multinacionales, la estrategia se centró en competir con propósito: se priorizó contar la historia real de la creación del producto con David y enfatizar los beneficios de la miel que los padres buscan para una nutrición menos procesada. Este enfoque permitió identificar el nicho de familias que priorizan la salud y la calidad de los ingredientes frente a las opciones comerciales tradicionales.

Respecto a cómo construir una marca que se sostenga por sí misma a pesar de tener un fundador con el peso mediático de David Beckham, Novak señaló que los valores fundamentales del deportista sobre la nutrición y las familias activas actúan como la base de la marca. Sin embargo, el esfuerzo se ha dirigido a crear una organización robusta alrededor de los beneficios para la salud y la calidad del producto, que sea delicioso para los consumidores. Esto implica la creación de estructuras enfocadas en el aspecto nutricional y la narración de historias en contextos familiares que resuenen en los padres, como los días ajetreados o las actividades deportivas de los niños, asegurando que el producto se posicione como una solución práctica y saludable, trascendiendo la figura de Beckham.

Estrategias de Marketing Iniciales: La Confianza como Fundamento

Las primeras decisiones estratégicas de marketing que marcaron la diferencia en el crecimiento de BEEUP se resumen en una palabra clave para Novak: confianza. Puesto que la marca se lanzó este verano, la prioridad absoluta es asegurar a los padres que adquieren un producto en el que tanto los ingredientes como la receta son de la más alta calidad y que la empresa está genuinamente comprometida con el bienestar familiar. Esta base de credibilidad se procura mantener en cada punto de contacto y colaboración, buscando activamente asociaciones que refuercen este compromiso con la salud y las necesidades reales de los niños.

La coherencia entre el producto, la experiencia de marca y los canales digitales se trabaja de forma muy visual y contextualizada. Como ejemplo, Novak destacó que cada bolsita individual contiene fruta real y una cucharada de miel. Para transmitir esto, la marca utiliza intensas señales visuales en sus comunicaciones para mostrar la miel real goteando o la fruta fresca del snack, permitiendo al consumidor imaginarse el sabor y la calidad. Además, la marca se asocia con organizaciones como AYSO, un programa nacional de fútbol infantil, presentándose en los campos de juego y mostrando a los niños en esa actividad. Una estrategia que vincula visualmente el producto con el estímulo de la actividad física, la energía y el movimiento.

En cuanto a la aplicación de metodologías de experimentación tipo startup en una marca global, la vicepresidenta enfatiza la necesidad de mantenerse siempre fiel al núcleo de la marca, sus valores y su misión original. Una vez establecidos estos cimientos, la tecnología y la Inteligencia Artificial son las herramientas de escalabilidad que permiten alcanzar grandes audiencias; no obstante, la conexión humana sigue siendo irremplazable. La estrategia de BEEUP se basa en capturar emociones reales que todos los padres comprendan, como la frustración de un día ajetreado o la alegría de un momento en familia. La creatividad humana genera estas narrativas básicas que luego la IA se encarga de amplificar a gran escala.

Construcción de una Comunidad Auténtica: Responsabilidad y Equilibrio

Para construir una comunidad auténtica en el sector del bienestar sin caer en los clichés, es crucial tener muy claro a quién se espera vender el producto y quién lo solicitará activamente. Novak nos explica que BEEUP se dirige a las madres, que son las compradoras habituales, y a los niños, que son los prescriptores. Por ello, la marca equilibra la comunicación, utilizando nutricionistas y dietistas que ofrecen consejos de nutrición responsables a las madres, y a la vez, figuras como celebridades de YouTube o deportistas que conectan de forma divertida con los niños. Este enfoque bidireccional garantiza una comunidad responsable con los padres, sin dejar de ser atractiva para los niños.

Finalmente, como consejo clave para las emprendedoras presentes en Juno House, basado en su experiencia en BEEUP y en otros contextos como Silicon Valley, Lisa D. Novak instó a empezar antes de estar completamente preparadas. La tendencia a intentar perfeccionar cada aspecto del negocio antes del lanzamiento puede paralizar el crecimiento. Los fallos, el lanzamiento de un producto no perfecto y la búsqueda constante de feedback de consumidores, inversores o socios son esenciales para evolucionar con el mercado. El consejo es audaz y simple: entrar en el campo de juego y comenzar la acción.