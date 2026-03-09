Amazon, la empresa de comercio electrónico más innovadora según los consumidores

El Índice Español de Innovación (ÍEI) de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), ha reconocido a Amazon como la empresa más innovadora del comercio electrónico en España por cuarto año consecutivo, consolidando esta posición gracias a una subida mejora de 2,7 puntos con respecto al año pasado (del 74,5 en 2024 a 77,2 en 2025). El estudio analiza 131 empresas de 21 sectores y representa más del 70 % del consumo de los hogares españoles.

Amazon líder en innovación según los consumidores españoles

Amazon supera la media de su sector en el uso de tecnologías digitales (+10,9%), ser pionera de su categoría (+10,3%) y marcar tendencias de mercado (+5,58%).

La presentación del índice, celebrada en el Auditorio del Campus de la UC3M en Madrid, estuvo presidida por Teresa Riesgo, secretaria general de innovación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y Carmen Paz-Aparicio, vicerrectora adjunta de formación permanente y empleabilidad de la UC3M. Durante el acto, José Miguel Grande, senior software developement mánager en Amazon subrayó que la innovación en Amazon siempre parte del cliente: “No perseguimos la tecnología por sí misma, sino que trabajamos hacia atrás desde el problema real que queremos resolver. España es un ejemplo perfecto de esto: nuestros equipos en Madrid y Barcelona desarrollan tecnologías que utilizan millones de clientes en todo el mundo, desde el sistema operativo del Kindle Scribe hasta los resúmenes de reseñas generados con inteligencia artificial.”

Innovación “Made in Spain” centrada en el cliente

Más de 1.000 profesionales trabajan en los centros tecnológicos de Amazon en Madrid y Barcelona, desarrollando productos que se despliegan en las tiendas de la compañía a escala global. Entre sus creaciones más recientes destaca el sistema operativo del Kindle Scribe —el primer Kindle diseñado para leer y escribir— y las funcionalidades de resumen de reseñas basadas en inteligencia artificial, desarrolladas por los equipos de Community Shopping de España y Alemania.

Con más de 25 años de experiencia en IA y aprendizaje automático, Amazon aplica esta tecnología desde la infraestructura hasta el día a día del cliente. Rufus, el asistente de compras con IA generativa, es uno de los ejemplos más visibles: ayuda a los clientes a encontrar lo que buscan con recomendaciones personalizadas y respuestas a preguntas concretas sobre los productos.

Este reconocimiento llega en un momento de fuerte compromiso de Amazon con España. Desde 2011, la compañía ha invertido más de 20.000 millones de euros en el país, generando 28.000 empleos directos y contribuyendo con más de 17.000 millones de euros al PIB. Además, recientemente la compañía ha anunciado planes para invertir 33.700 millones de euros adicionales en España para ampliar y respaldar su infraestructura de centros de datos, proporcionando capacidades avanzadas de inteligencia artificial (IA) y computación en la nube a organizaciones de toda Europa.

El ÍEI confirma que el modelo de Amazon —centrado en el cliente, impulsado por la tecnología y apoyado en el talento local— conecta con los consumidores españoles y sitúa a España como un nodo clave en la innovación global de la compañía.