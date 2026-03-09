Noticia Negocios y Empresas

Solo el 7,4% de las empresas españolas alcanza un nivel avanzado de automatización
Según el informe Digital Pulse 2025: Barómetro de Madurez Digital de la Empresa Española de Excelia, el 44,5% aún combina tareas manuales y automatizadas, aunque más del 53% ya basa sus decisiones en datos.

Por Redacción - 24 Marzo 2026

La automatización y el uso estratégico de los datos se han convertido en el nuevo campo de batalla de la competitividad empresarial en España. Sin embargo, la realidad muestra que la mayoría de las organizaciones aún no ha dado el salto definitivo. Solo un 7,4% de las empresas ha alcanzado un nivel avanzado de automatización de procesos basada en datos, mientras que el 44,5% sigue combinando procesos manuales con automatizados, según el informe Digital Pulse 2025: Barómetro de Madurez Digital de Excelia, firma española de consultoría, tecnología y servicios profesionales.

El estudio, basado en la opinión de más de 400 profesionales de empresas españolas, muestra que la digitalización avanza de forma progresiva, con una adopción cada vez mayor de herramientas tecnológicas. Sin embargo, muchas organizaciones aún no han dado el salto hacia modelos más avanzados basados en automatización y uso estratégico de los datos, lo que limita su capacidad para mejorar la eficiencia, anticiparse a los cambios del mercado y competir en entornos cada vez más exigentes.

Automatización: el gran reto pendiente

Aunque la digitalización más básica de las empresas españolas ha avanzado en los últimos años, la automatización de procesos clave como finanzas, recursos humanos u operaciones aún se encuentra en una fase intermedia. De hecho, una de cada cuatro empresas (24,7%) sigue operando mayoritariamente con procesos manuales, lo que limita su eficiencia y capacidad de escalabilidad.

A pesar de estas limitaciones, el uso de datos ya muestra una evolución más avanzada dentro de las organizaciones españolas. El 53,1% de los profesionales encuestados afirma que los datos son esenciales para la toma de decisiones en su empresa, mientras que un 35,8% los suele utilizar, aunque sea de forma moderada. Solo un 11,1% reconoce que los datos tienen un papel limitado o casi inexistente en sus decisiones estratégicas y operativas.

Automatización y datos, la clave del salto competitivo

El informe de Excelia pone de relieve que el avance en digitalización ya no depende únicamente de la adopción de herramientas, sino de la capacidad de las empresas para integrar automatización y uso de datos en sus operaciones. Aquellas organizaciones que avanzan en esta dirección logran mejorar la eficiencia, optimizar recursos y reforzar su capacidad de adaptación en entornos cada vez más competitivos.

“Las empresas españolas han avanzado en digitalización, pero el verdadero salto competitivo no está en incorporar más tecnología, sino en transformar la forma en la que operan. Automatizar procesos y utilizar los datos como base para la toma de decisiones ya no es una opción, es un requisito para mejorar la eficiencia, reducir costes y ganar agilidad”, señala Antonio Cerdán, Hyperautomation Managing Director de Excelia, que añade: “Muchas organizaciones han dado un primer paso importante digitalizando su operativa, pero todavía no han evolucionado hacia modelos realmente inteligentes. El reto ahora es integrar automatización y analítica de datos de forma coherente, para pasar de una digitalización operativa a una digitalización estratégica que impacte directamente en el negocio”.

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