Ninguna empresa del IBEX-35 está preparada para los agentes de IA

El informe presentado por la agencia independiente Incógnito, bajo el título «Las mayores empresas de España, invisibles para los agentes de IA», pone de manifiesto una desconexión crítica entre las grandes corporaciones nacionales y los mecanismos que hoy rigen el acceso a la información.

Tras analizar minuciosamente las plataformas digitales de las 35 compañías que integran el IBEX-35, el estudio concluye que el tejido empresarial de mayor peso en el país no está logrando comunicarse eficazmente con los modelos de lenguaje y agentes automatizados que actúan como nuevos prescriptores ante la audiencia global.

La evaluación técnica arroja resultados que invitan a una reflexión urgente sobre la estrategia digital de estas organizaciones. Ninguna de las entidades analizadas ha logrado obtener la máxima calificación, una nota A que certifique el cumplimiento íntegro de los estándares de optimización para sistemas inteligentes. Este vacío técnico implica que, ante una consulta realizada por un usuario a través de un asistente de inteligencia artificial, la información oficial de estas empresas corre el riesgo de ser omitida, malinterpretada o reemplazada por fuentes secundarias menos fiables. Actualmente, la relevancia de una marca no solo depende de su presencia en buscadores convencionales, sino de su capacidad para ser legible por los algoritmos que sintetizan respuestas en tiempo real.

Dentro del ranking establecido por la agencia, solo un cuarteto de empresas logra destacar con una nota B, posicionándose como los referentes actuales en esta materia. Banco Sabadell, Acciona, Iberdrola y Endesa han demostrado una implementación más sólida de los protocolos necesarios para interactuar con los rastreadores de nueva generación. En contraste, una tercera parte del índice bursátil se sitúa en el escalón más bajo de la escala. Doce compañías han recibido una calificación E, reflejando una carencia casi total de preparación técnica. Resulta especialmente llamativo que empresas de la talla de Inditex, Santander o Telefónica se encuentren en este grupo de baja visibilidad, lo que sugiere que el liderazgo de mercado en el mundo físico no se traduce automáticamente en una infraestructura digital adaptada a la vanguardia tecnológica.

La metodología empleada por Incógnito se sustenta en cuatro pilares técnicos que definen la arquitectura de la web moderna. El primero es la presencia del archivo llms.txt, un estándar emergente diseñado específicamente para ofrecer instrucciones claras a los modelos de lenguaje. El análisis revela que solo cinco empresas han adoptado esta herramienta. El segundo indicador es la configuración del archivo robots.txt, que debe ser permisivo con los rastreadores de inteligencia artificial para facilitar su labor de indexación. A esto se suma la implementación de datos estructurados mediante el formato JSON-LD, esencial para que las máquinas comprendan el contexto y la jerarquía de la información. Por último, la accesibilidad del mapa XML del sitio garantiza que el agente pueda navegar por toda la estructura de contenidos sin obstáculos.

Uno de los hallazgos más paradójicos y reveladores del informe es el desempeño de las firmas con un ADN puramente tecnológico.

Indra y Amadeus, referentes en servicios de ingeniería y soluciones globales de software, han obtenido la peor calificación posible. Este dato desmitifica la idea de que la especialización técnica de una compañía asegura su eficiencia en la comunicación digital. Se evidencia así una brecha de gestión donde las capacidades operativas de la empresa no se están aplicando a su propia ventana pública. Esta situación subraya la necesidad de que los departamentos de comunicación y tecnología trabajen de forma integrada para evitar que la identidad corporativa se diluya en el proceso de automatización informativa.

Jorge López M-C, máximo responsable de Incógnito, advierte que los agentes de inteligencia artificial ya actúan como mediadores establecidos en el flujo de datos cotidiano. La advertencia es clara: aquellas organizaciones cuyas plataformas digitales no hablen el lenguaje de estos nuevos sistemas corren el riesgo de desaparecer del mapa de opciones para el consumidor y el inversor. No se trata simplemente de una cuestión estética o de modernización superficial, sino de una infraestructura crítica que garantiza la existencia misma de la empresa en el ecosistema digital actual. El IBEX-35 se enfrenta al reto de actualizar sus cimientos técnicos para no perder su capacidad de influencia en un escenario donde la IA es la que decide qué información merece ser entregada al usuario final.