Un estudio de SAP pone de manifiesto cómo el uso de la IA está transformando las distintas etapas de la carrera profesional

La compañía SAP, ha dado a conocer los resultados del nuevo estudio The Road Ahead: Predictions and Possibilities for the Future of Work, elaborado por la compañía a partir del análisis de 357 fuentes especializadas y una encuesta realizada entre 8.058 empleados de todo el mundo.

Las conclusiones del mismo ponen de manifiesto cómo la combinación de inteligencia artificial, cambios demográficos y nuevas expectativas profesionales está alterando de forma profunda el trabajo en las empresas y el ritmo de desarrollo de las carreras profesionales.

El estudio identifica tres transformaciones clave: la redefinición de las oportunidades para el talento joven, el cambio del rol de los managers y la revalorización del talento sénior en una etapa profesional más larga y flexible.

El acceso al primer trabajo, en riesgo

El grado de automatización que ofrece la IA está reduciendo drásticamente el volumen de tareas más básicas o iniciales, aquellas que tradicionalmente se asignaban a los perfiles más jóvenes, lo que pone en riesgo sus oportunidades en el mercado laboral.

Estos perfiles se ven forzados a construir sus carreras recurriendo a certificaciones profesionales en lugar de estudios universitarios, contratos a corto plazo y trabajos esporádicos en lugar de puestos fijos para niveles iniciales. El nuevo currículum es ahora un portfolio de conocimientos y experiencia adquiridos a través de pequeños proyectos, en lugar de años en una organización.

Por un lado, este futuro crea una fuerza laboral hiperadaptable, ya que los trabajadores jóvenes mejoran continuamente sus habilidades para seguir siendo relevantes y desarrollar capacidades de alta demanda. De hecho, el 77% de los entrevistados más jóvenes estaría dispuesto a trabajar por proyectos si ello no afectara a su estabilidad económica. Pero también implica un riesgo, ya que les enfrenta a un estrés y un agotamiento cada vez mayores debido a la inestabilidad de los contratos laborales, y cuando las organizaciones necesiten asegurar el talento de nivel intermedio, pueden tener dificultades con aquellos que carecen de las habilidades fundamentales y la experiencia que tradicionalmente provenían de la universidad y de los primeros puestos de trabajo a tiempo completo.

Frente a ese escenario, el informe propone un modelo alternativo basado en la creación de programas internos de desarrollo acelerado que seleccionen talento por potencial y no por títulos, combinando aprendizaje, rotación en diversos puestos y proyectos reales. En su desarrollo resulta clave el apoyo de la IA para anticipar necesidades de capacidades futuras y personalizar itinerarios profesionales.

Los managers ante un punto de inflexión

La segunda gran transformación afecta al papel de los responsables de equipo. Según el informe, los managers ya utilizan IA para realizar cerca del 40% de sus tareas, especialmente las de carácter administrativo. Este cambio abre la puerta a dos posibles futuros.

En uno de ellos, la tecnología asume no solo la gestión operativa, sino también la función de acompañamiento y orientación, reduciendo drásticamente el papel del manager tradicional. Pero existe un segundo escenario, que el informe identifica como más sostenible, en el que la IA libera tiempo para que los managers se concentren en lo que la tecnología no puede sustituir: el desarrollo de las personas, la transmisión de conocimiento y la cohesión de los equipos.

Este segundo enfoque implica redefinir el liderazgo, priorizando habilidades como la mentoría, la comunicación y el criterio humano frente a la supervisión de tareas. No obstante, el estudio advierte de que esta transición exigirá una importante inversión en formación y un replanteamiento de las trayectorias profesionales de quienes hoy ocupan posiciones de gestión.

La “tercera etapa” profesional gana protagonismo

El informe pone el foco, por último, en un colectivo cada vez más relevante: los profesionales sénior. El aumento de la esperanza de vida y la voluntad de seguir activos más allá de la edad tradicional de jubilación están ampliando la duración de las carreras profesionales.

En esta “tercera etapa” profesional los trabajadores de mayor edad y experiencia muestran menor intención de rotación y un creciente interés por modelos flexibles. Sin embargo, suelen ser objetivo en procesos de reestructuración y programas de prejubilación, debido a reducciones de costes y a suposiciones sobre la capacidad de adaptación a la IA y al cambio. Para ellos, el informe sugiere el desarrollo de nuevos roles como el de “arquitecto de la memoria organizativa”, en el que estos empleados ayudarían a entrenar a la IA, utilizando sus conocimientos y permitiendo a las empresas preservar información crítica, evitar errores repetidos y enriquecer la toma de decisiones estratégicas, al tiempo que ofrece a los profesionales sénior un rol claro y reconocido. La IA se convierte en un claro aliado en este proceso, entrenada y modelada para capturar y democratizar sus conocimientos en toda la empresa.