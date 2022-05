Publicis Groupe crea ONE Growth para garantizar un crecimiento sostenido de su negocio

Desde el anuncio del nuevo posicionamiento de Publicis Groupe a nivel internacional, Unlock Growth in the Platform World, la compañía ha realizado múltiples avances que han obtenido una gran acogida por parte de los clientes y del mercado, como prueba el reciente reconocimiento de Publicis Groupe como Holding Company of the Year por la revista AdAge, referente global en nuestro sector.

Una transformación que también se ha visto reflejada en el crecimiento de la actividad, ya que Publicis Groupe lideró los rankings de consecución de nuevo negocio de COMVergence y JP Morgan en 2021.

Publicis Groupe quiere afianzar su transformación del negocio con la creación del área de ONE Growth, que llega como resultado de la evolución de Business Development y que tiene como objetivo garantizar un crecimiento sostenido del negocio en estrecha colaboración con las agencias y áreas transversales del Grupo.

Juan Antonio Ortiz ha sido designado Growth Lead y es el máximo responsable de la nueva unidad. Juanan lleva en el Grupo más de veinte años y ha desarrollado una brillante trayectoria en diferentes posiciones. Comenzó en Optimedia como Director de Servicios al Cliente y Director de Compras. Posteriormente se incorporó a Zenith como Director de Servicio al Cliente, siendo promocionado a Director General de Zenith Madrid. En su dilatada carrera ha trabajado para clientes como Mercedes-Benz, Mahou-San Miguel, Iberdrola, L’Oréal o Telefónica, y es uno de los profesionales más reconocidos de la industria según el estudio de Scopen.

“Estoy muy feliz por la confianza que han depositado en mí, deseando afrontar los retos de esta nueva posición y transformarlos en oportunidades para nuestro desarrollo y el de nuestros clientes. Me hace especial ilusión poder trabajar mano a mano con todas las agencias y contribuir al crecimiento del grupo y de nuestras marcas”, afirmó Juanan Ortiz.

Según Antonio Bermúdez de Castro, CIO de Publicis Groupe Iberia, “esta nueva área supone un paso más en la aceleración de la transformación de nuestro negocio. Tiene como objetivo coordinar sinergias y orientar los proyectos dentro de Publicis Groupe para facilitar un crecimiento eficiente y sostenible del negocio, con la involucración y apoyo de todas las agencias y practices del grupo. Tenemos la suerte de contar con un gran profesional con tanta experiencia en este ámbito como Juanan Ortiz para liderarla, y estoy seguro hará una gran labor junto con los CEO’s de las distintas agencias”.

En esta nueva andadura le acompañará Beatriz Fernández de Bordóns como responsable de la coordinación internacional con el equipo global de Business Development. Bea es una profesional con una increíble carrera tanto en la industria como en el Grupo, donde lleva más de 20 años, con amplia experiencia en estrategia digital, negociación, CRM, coaching ejecutivo y creación de equipos.

Esta nueva unidad tiene como misión optimizar el go-to market y dotar de herramientas y recursos a las agencias de medios y creativas del Grupo para poder obtener los mejores resultados en los ámbitos de Prospecting, para definir estrategias de captación en colaboración con los CEOs de las agencias y otras unidades; Pitching, que se encargará de coordinar la implementación de nuevos procesos más ágiles e incrementar nuestro ratio de conversión; y Organic Growth, que tendrá como objetivo acelerar el cross-selling y up-selling de todas las soluciones del Grupo.