En LinkedIn los directivos triplican la confianza alcanzada por sus propias empresas

Kreab España, una firma global con autoridad en consultoría de comunicación estratégica, reputación, asuntos públicos y sostenibilidad, ha desvelado en Madrid la tercera entrega de su prestigioso informe “Influencia Digital: Empresas y Directivos 2025”.

Este análisis, ya consolidado como un referente para medir y gestionar la reputación digital en el contexto corporativo español, ofrece una radiografía exhaustiva de la presencia e impacto tanto de las compañías como de sus principales líderes en la red profesional LinkedIn. El estudio subraya una tendencia ineludible: la confianza depositada en los perfiles directivos sigue superando ampliamente a la alcanzada por las páginas corporativas, triplicando de hecho esa conexión, un dato que refuerza el anhelo de la audiencia por narrativas más personales y con un marcado impacto emocional.

Radiografía del liderazgo digital y la conexión auténtica

El área digital de Kreab ha realizado un trabajo minucioso al analizar 96 páginas de empresas y 85 perfiles de altos directivos, abarcando los diez sectores de actividad más relevantes del país, que incluyen salud, energía, automoción, banca, distribución, transporte, seguros, telecomunicaciones, alimentación y bebidas, y educación.

Este contraste metodológico entre la eficacia comunicativa de los canales corporativos y el posicionamiento personal de los líderes empresariales arroja conclusiones significativas para el presente año. La premisa principal es clara: los perfiles directivos mantienen una conexión y generan una confianza superior con sus públicos, confirmando que el valor reside en la autenticidad y en la capacidad de los líderes para ofrecer contenidos más humanos y personalizados. Este dato es crucial en una red donde la saturación informativa demanda voces genuinas que inspiren credibilidad.

Sectores punteros y formatos con margen de crecimiento

Al examinar las métricas de rendimiento, el sector de las telecomunicaciones se posiciona a la vanguardia, liderando el engagement rate tanto en sus páginas corporativas como en los perfiles de sus directivos, lo que indica una gestión estratégica de la interacción. Por su parte, la banca demuestra una eficacia notable en el alcance de los perfiles directivos, logrando una visibilidad relevante. En cuanto a los contenidos más efectivos, tanto para empresas como para sus líderes, destacan aquellos que versan sobre hitos corporativos, logros profesionales y la participación en eventos del sector, un tipo de información que resuena positivamente entre la comunidad profesional.

No obstante, el informe también identifica una importante área de mejora en la diversificación de formatos y la optimización de la presencia digital de los líderes. Por ejemplo, se observa que solo una fracción mínima, concretamente 4 de cada 64 perfiles examinados, incorpora el vídeo de forma habitual en su estrategia de comunicación. Además, apenas 15 directivos ostentan distinciones como “Top Voices” de LinkedIn, revelando un amplio espacio para el crecimiento en el uso de herramientas que potencien la voz y la visibilidad.

La urgencia de una presencia digital optimizada

El análisis no solo señala los aciertos, sino que también detecta vulnerabilidades que impactan directamente en la reputación corporativa. La presencia de perfiles directivos que se encuentran desactualizados o escasamente optimizados es una preocupación latente que se traduce en un efecto negativo en la visibilidad y notoriedad digital de la figura. Este factor subraya una realidad que Cecilio Prado, director senior de Kreab Digital, articuló con precisión durante la presentación: "La reputación digital ya no es solo cuestión de grandes marcas, sino, sobre todo, de liderazgo personal.

Los directivos tienen en sus manos la oportunidad de conectar, influir y diferenciarse. Optimizar sus perfiles y diversificar los formatos es clave para aprovechar todo el potencial del digital y fortalecer la confianza de sus audiencias”. Estas palabras resumen la tesis central del informe y la discusión que tuvo lugar en la mesa redonda, donde participaron expertos de la talla de Virginia Collera, Head of Editorial para España y América Latina en LinkedIn; Codés Jiménez, Social Media Manager de MasOrange; y Eduardo González, responsable de Merco Digital – Nethodology.

El consenso de la jornada enfatizó la necesidad de una presencia activa, auténtica y, sobre todo, estratégica en LinkedIn. En este espacio, donde la información fluye constantemente y la atención es un bien escaso, la reputación y la marca personal de los directivos se erigen como activos ineludibles que definen la capacidad de una compañía para generar y sostener la confianza. La influencia digital, por lo tanto, ha dejado de ser una opción accesoria para convertirse en un pilar fundamental de la estrategia corporativa integral.