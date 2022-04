¿Lastre o reto con elevado potencial? Lo que el metaverso supone para el marketing de las pymes

En la lista de nuevas obsesiones de las grandes empresas, el metaverso ocupa posiciones muy destacadas. De hecho, muchas compañías - y muchas organizaciones públicas - se han lanzado a una carrera por ser los primeros en el metaverso, que tiene mucho de hype y también de hacer marketing con el movimiento. Pero ¿están todas las compañías preparadas igual en la lucha por hacerse un hueco en el metaverso? ¿O por el contrario se enfrentan a un serio problema nuevamente las pequeñas y medianas empresas?

En todas las grandes revoluciones de marketing de los últimos años, las pymes se han convertido en unas invitadas en una posición delicada. Solo hay que pensar en el big data para comprenderlo. Una nueva herramienta se convirtió en la tendencia del momento y en el elemento omnipresente, aquello que todo el mundo deseaba y que todos querían conquistar.

Al fin y al cabo, tenía muchas y muy positivas aplicaciones, porque ayudaba a conocer mejor a los consumidores y perfilaba mucho más cómo lanzar los mensajes más acertados.

Pero en esa carrera no todas las compañías jugaban con las mismas armas. Lograr el volumen de datos necesarios para sacar todo el partido posible al big data resultaba muy complicado para las pymes, que no tenían acceso a tanta información como las grandes compañías. El big data se convertía así en un elemento a favor de las segundas.

¿Va a pasar lo mismo con el metaverso? ¿Se van a quedar las pymes al margen del próximo gran bombazo en marketing y publicidad?

Las grandes están trabajando en ello

Las grandes compañías están hablando ya del metaverso y pensando en ello. Los datos de GlobalData así lo demuestran. La firma de análisis ha estudiado de qué hablan las compañías cotizadas en sus documentos a los reguladores del mercado y en el último trimestre, a nivel global, las menciones del metaverso han crecido. Un 40% ya hablan del metaverso en sus informes.

"Los principales contextos para las menciones al metaverso incluyen avatares virtuales y mejorar la experiencia de los trabajadores a distancia", apunta Rinaldo Pereira, analista de fundamentos de negocio en GlobalData. "El engagement de los consumidores y la colaboración para mejorar las experiencias de compra vía el metaverso también han captado la atención de las firmas", añade.

Por tanto, puede que no todas estén haciendo ya su estrategia de metaverso, pero empieza a tenerse más en cuenta y las compañías cotizadas - que suelen tener un cierto tamaño - están preparándose para el futuro.

¿En qué lugar deja esto a las pequeñas empresas? ¿Pueden las pymes tener una estrategia para el metaverso?

El nuevo reto digital de las pymes

Algunos eventos especiales ya han empezado a vender el metaverso a las pymes y los emprendedores, para que descubran qué es y para conectarlos con este nuevo entorno. Sin embargo, saber qué es es únicamente una parte del problema y del reto que todo esto implica para las pequeñas empresas.

Un estudio de Vista sobre el mercado español apunta que los consumidores esperan que las pymes estén en ese entorno. "Si bien estos cambios pueden parecer abrumadores para las pequeñas empresas, hemos visto de primera mano durante los últimos 20 años cómo ya han logrado navegar y adaptarse a los cambios importantes en el panorama digital", asevera Richard Moody, General Manager de los países nórdicos, centro y sur de Europa en Vista. Esto es, saltar al metaverso puede parecer cuesta arriba para una pyme, pero las pequeñas empresas llevan décadas demostrando que son capaces de adaptarse a la revolución digital.

Según los datos del estudio, el 64% de los españoles sabe qué es el metaverso, aunque creen que aún tendrán que pasar 3 o 4 años para que se haga algo general. En ese entorno, tendrán que estar las pymes. Un 77% de los españoles asegura que prefiere apoyar a pymes que a grandes empresas con sus decisiones de compra online. Un 46% cree que tener presencia digital es crucial para el éxito de una pequeña empresa y otro 45 % que es bastante importante.

¿Qué sectores serán más populares en el metaverso? Los consumidores con los que ha hablado Vista señalan que irán a tiendas de electrónica (59%), de moda (49%), librerías (27%), de comestibles (26%), de muebles (25%) y de maquillaje (18%) en el metaverso.

Estrategia ajustada a pymes

Las pymes tendrán que desarrollar una estrategia ajustada a qué son y qué pueden hacer cuando se lancen a conquistar el metaverso. Como apuntan en un análisis de Entrepreneur, deben tener en cuenta unos cuantos puntos clave. El primero es del conocer a su nicho. Descubrir cómo el metaverso conecta con tu audiencia y con tu mercado es clave para asentar una estrategia en él.

Después, hay que tener muy presente qué implica en términos de branding, un cómo se adaptará la identidad de marca y hasta los propios elementos visuales a ese nuevo entorno. También es importante no dejarse cegar con lo nuevo, porque no se debe olvidar lo que ya se hace bien (y que el metaverso es por ahora más humo que hechos) o tener presente que este salto no es más que un ejemplo nuevo de cómo las pymes deben estar siempre listas para adaptarse a los cambios.

Y, finalmente, si las grandes empresas son las que están obsesionándose con el metaverso, quizás no es tan mala idea aprovecharse de ellas como palanca para conquistar esa tierra incógnita. Que ellos desbrocen antes el camino.