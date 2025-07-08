Noticia Economia

La generación X lidera el gasto del consumo global y se ha convertido en el principal motor de la economía mundial
La "Generación X", conformada por individuos nacidos entre 1965 y 1980, se ha posicionado de manera contundente como el motor principal del gasto global en este año 2025.

Por Redacción - 14 Agosto 2025

A menudo pasada por alto en la narrativa mediática y las estrategias de marketing, la "Generación X", demuestra un poder adquisitivo formidable que supera a generaciones más numerosas como los millennials o la Generación Z. Un análisis profundo revela que su capacidad de gasto alcanzará los 15.2 billones de dólares estadounidenses, una cifra que los sitúa, de ser considerados como una nación, como el segundo mercado de consumo más grande del mundo, solo por detrás de Estados Unidos y duplicando el gasto total de China. Este fenómeno económico, que se mantiene desde 2021, proyecta su influencia hasta el 2033, consolidándolos como una fuerza silenciosa pero decisiva en la economía global.

El perfil de consumo de la Generación X se distingue por una confluencia de factores vitales que explican su posición de liderazgo. A sus edades actuales, entre 45 y 60 años, se encuentran en el pico de sus años de mayores ingresos. Esta estabilidad financiera les permite no solo satisfacer sus propias necesidades, sino también asumir el rol de "consumidores cuidadores", invirtiendo en el bienestar de sus hijos, quienes ahora tienen entre 17 y 32 años en promedio, y de sus padres mayores. Este doble compromiso de cuidado, tanto ascendente como descendente, se traduce en un gasto considerable en una variedad de sectores, desde alimentos y bebidas no alcohólicas hasta la belleza y el alcohol. Para los próximos cinco años, hasta 2030, se anticipa un crecimiento significativo en su gasto en estas categorías, con un aumento proyectado de más de 500 mil millones de dólares en alimentos y bebidas, 80 mil millones en belleza y 42 mil millones en bebidas alcohólicas.

A pesar de su reputación de ser una generación analógica, los Gen Xers son, de hecho, adoptadores digitales pragmáticos. No se limitan a seguir tendencias, sino que integran la tecnología en su vida cotidiana de forma funcional y reflexiva. Son pioneros digitales que confían en las reseñas en línea y participan activamente en las compras omnicanal, fusionando la experiencia física y virtual. Su enfoque en el consumo se inclina hacia la calidad y la claridad en lugar del "destello" publicitario, buscando productos y servicios que ofrezcan valor y longevidad. Esta mentalidad, combinada con su poder de gasto, los convierte en un objetivo crucial para las empresas, especialmente en mercados desarrollados como América del Norte, donde representan el motor principal del gasto hasta 2033. En Europa Occidental, su dominio es notable en el Reino Unido y Alemania, con un fuerte gasto en salud, belleza, alimentos congelados y viajes, mientras que en la región de Asia-Pacífico, su gasto alcanza su punto máximo en China.

La Generación X también se destaca por su papel como influenciadores tecnológicos dentro del hogar, estableciendo la agenda de adopción y uso de dispositivos. Su enfoque pragmático los lleva a buscar la funcionalidad y el rendimiento, lo que les permite tomar decisiones de compra informadas para toda la familia.

Este comportamiento los diferencia de otras generaciones, que pueden estar más impulsadas por la novedad o la pertenencia social. Al centrar su atención en marcas que demuestran un valor genuino y una calidad duradera, esta generación desafía a las empresas a ir más allá del marketing superficial y a construir relaciones basadas en la confianza y el servicio al cliente. Su fidelidad a la marca, una vez ganada, es una característica distintiva que las empresas buscan retener a largo plazo. Es un mercado que demanda respeto y comprensión, un mercado que premia la autenticidad y la sustancia sobre la forma, y que, en este momento del 2025, es la fuerza motriz del consumo global.

