La IA en redes sociales: del debate sobre su adopción a la discusión sobre su impacto real en calidad, rendimiento y ROI

Metricool ha presentado su Estudio sobre el uso de la inteligencia artificial en redes sociales en 2025 y los resultados confirman que la IA ya no es una promesa futura, sino una realidad consolidada en la gestión digital.

El informe revela que el 96% de los profesionales del sector emplean estas herramientas en su trabajo y que más del 72% lo hace a diario, un indicador claro de que su adopción ha dejado de ser marginal para convertirse en un elemento central de las estrategias de social media. Este uso masivo no solo se limita a la optimización de procesos, sino que también está moldeando la creatividad y la forma en que los equipos abordan la planificación de campañas y la conexión con las audiencias.

El estudio pone de relieve un cambio de paradigma: la conversación ya no gira en torno a si se debe o no usar la IA, sino a cuál es su verdadero impacto en términos de rendimiento, calidad y retorno de la inversión. Aunque seis de cada diez encuestados consideran que el contenido generado con IA iguala o incluso supera en calidad al creado por humanos, persisten dudas. El 45% de los profesionales todavía limita su uso por temor a perder calidad y un 36% admite que no mide con claridad el impacto del contenido producido con estas herramientas. Este punto subraya la necesidad de integrar mejores métricas y evaluaciones para aprovechar de forma plena el potencial de la inteligencia artificial en redes sociales.

Las aplicaciones más extendidas reflejan su papel como motor creativo. El 78% de los profesionales recurre a la IA para generar ideas de contenido y un 72% la utiliza en la redacción de publicaciones, textos y captions. La adaptación de mensajes a diferentes canales y audiencias, con un 68%, se sitúa también entre los usos más habituales, mientras que un 66% asegura que al menos la mitad de su producción de contenido incorpora ya algún grado de intervención de estas tecnologías. Sin embargo, los usos más avanzados, como la atención a comunidades mediante la respuesta a comentarios y mensajes, siguen siendo minoritarios, con apenas un 17% de adopción.

Las diferencias entre entornos laborales también son notables. Las agencias son el segmento que más intensifica su uso diario, alcanzando un 78%, mientras que freelancers y emprendedores destacan por la experimentación con nuevos formatos y estrategias, con un 73% reconociendo que la IA les ha abierto nuevas posibilidades creativas. A pesar de ello, las restricciones presupuestarias siguen siendo un freno: el 62% de los encuestados no prevé aumentar su inversión en estas herramientas en 2026 y más de la mitad depende exclusivamente de opciones gratuitas.

Juan Pablo Tejela, CEO y cofundador de Metricool, advierte que la IA no es una solución automática, sino un copiloto que amplifica el trabajo humano. “El toque humano sigue siendo una ventaja competitiva, y los equipos más eficaces utilizan la IA como copiloto, no como sustituto”, señaló. El informe incluye casos prácticos que ilustran esta sinergia. Dutchweek Events, por ejemplo, multiplicó por 6,5 sus visualizaciones en verano tras integrar IA en su estrategia de contenidos, demostrando que la combinación de tecnología y criterio profesional puede marcar récords en resultados.

El Estudio sobre IA en redes sociales 2025 no se limita a mostrar cifras de adopción: ofrece una radiografía completa de cómo la inteligencia artificial está transformando el marketing digital. Al mismo tiempo, expone los desafíos que deben abordarse para maximizar su impacto, desde la formación en el uso de herramientas hasta la integración de sistemas y la superación de limitaciones presupuestarias. En definitiva, la IA se ha consolidado como un aliado imprescindible para profesionales y empresas del sector, pero su eficacia dependerá de la capacidad de equilibrar automatización con criterio humano.