La generación Z confía más en las redes sociales que en los organismos públicos en lo que respecta al tratamiento de datos
Un nuevo estudio de Usercentrics revela un cambio generacional en la confianza digital, la privacidad y el intercambio de datos.

Por Redacción - 6 Octubre 2025

El estudio refleja que el 44% de la generación Z afirma confiar más en las empresas de redes sociales que en las instituciones gubernamentales (38%) a la hora de compartir sus datos personales.

En España, el 90% de la juventud se conecta a Internet al menos 2 horas al día, un tiempo de uso que no para de crecer, según el Informe Juventud en España publicado por el Ministerio de Juventud e Infancia. En este ecosistema online, la generación Z no solo se entretiene, sino que también se informa, construye su identidad personal y social y desarrolla vínculos de confianza con las plataformas que forman parte de su día a día.

En este contexto, un nuevo estudio realizado por Usercentrics, empresa líder en tecnología de privacidad, desvela que, a día de hoy, la confianza de la generación Z en las empresas de redes sociales supera a la que les ofrecen las instituciones gubernamentales. La encuesta realizada a 10.000 usuarios de Europa y EEUU revela una gran brecha generacional, ya que el 44% de la generación Z afirma confiar sus datos a las plataformas de redes sociales, en comparación con solo el 19% de los baby boomers y el 22% de la generación X. Al mismo tiempo, el 38% de la generación Z afirma confiar sus datos a las instituciones gubernamentales, mientras que la confianza de los baby boomers es mucho mayor (47%).

Esta brecha generacional en la confianza digital se refleja también en su actitud hacia la inteligencia artificial, ya que la generación Z es alrededor de un tercio más propensa que los boomers a aceptar que sus datos se utilicen para entrenar modelos de IA (43% frente a 30%).

Ventajas y riesgos

Para los usuarios más jóvenes, compartir sus datos personales lo consideran cada vez más como la opción más cómoda y práctica. El 40% de la generación Z afirma que la comodidad de usar internet supera a su preocupación por las privacidad de datos, en comparación con el 35% de los baby boomers que están de acuerdo con esta afirmación. Además, mientras que casi el 70% de los baby boomers sienten que en los últimos años se han convertido en “el producto” de las marcas online, esta percepción es menor en la generación Z (60%).

Pero esta disposición tiene sus límites. La transparencia, las garantías de seguridad y las explicaciones claras sobre cómo se van a utilizar los datos, siguen siendo los tres factores principales que impulsan la confianza digital para todas las generaciones.

“La generación Z está más dispuesta que cualquier otra a compartir sus datos, pero no lo hacen a la ligera”, afirma Adelina Peltea, Directora de Marketing de Usercentrics. “Los usuarios toman decisiones conscientes sobre en quién confiar y cuándo compartir y eso crea una nueva responsabilidad para las marcas. Si te ganas su confianza, puedes ganarte su lealtad, pero únicamente si se actúa con transparencia desde el primer clic”, añade Peltea.

Una nueva definición de lo “privado”

El estudio también destaca el cambio que está experimentando la definición de lo que se consideran datos personales sensibles. En este caso, los boomers consideran datos sensibles a los números de teléfono, credenciales de inicio de sesión e información médica, mientras que la generación Z concede mayor importancia a la protección de la identidad de género, el contenido de sus carritos de compra o el historial de sus conversaciones con asistentes de IA.

Estas diferencias apuntan hacia un panorama de privacidad cada vez más complejo, en el que un enfoque común para todos los usuarios deja de ser efectivo.

IA: La prueba de confianza

La inteligencia artificial está acelerando la necesidad de contar con prácticas de gestión de datos claras y éticas. Si bien la generación Z es la más abierta a compartir datos con la IA, el 60% de todos los usuarios siguen sintiéndose incómodos con que sus datos se utilicen para entrenar modelos de IA, y el 49% confía menos en la IA que en los humanos a la hora de tratar sus datos personales.

“Este es un momento crucial para las marcas”, asegura Adelina Peltea. “La próxima fase de interacción digital se construirá sobre datos obtenidos con consentimiento. Las marcas que lograrán destacar serán aquellas que, en lugar de tratar la privacidad como una simple obligación legal, consigan que sea algo fácil de entender, valioso y parte de la experiencia del usuario”, explica la experta.

