El contenido junto a los anuncios en redes sociales influye en la percepción que los consumidores tienen de las marcas anunciadas

Una nueva investigación de IAS, que lleva por título ‘Receptividad de la Publicidad en Redes Sociales’, ha analizado la percepción de los consumidores digitales españoles con respecto a la publicidad en las redes sociales y señala que el contenido del feed que hay junto a los anuncios influye en su interacción con las marcas y en su intención de compra.

Integral Ad Science ha anunciado hoy los resultados de su estudio Receptividad de la Publicidad en Redes Sociales. En él se ofrece una visión general sobre el uso de los medios sociales y de la percepción de los usuarios acerca de la publicidad en las redes sociales. En particular, la encuesta realizada a los consumidores digitales españoles reveló que el contexto de los anuncios en las redes sociales influye en su intención de compra y en la percepción de la marca que tienen.

Los anuncios en el feed que son contextualmente relevantes se recuerdan más

Durante los últimos años, el uso de las redes sociales por parte de los consumidores ha aumentado significativamente y la publicidad en las plataformas sociales está siguiendo el mismo camino. La publicidad contextualmente relevante ayuda a mejorar la experiencia del consumidor dentro de los feeds sociales y puede generar mayor favorabilidad hacia la marca.

Así, según la encuesta realizada, el 72% de los consumidores digitales españoles se inclinan por las marcas cuyos anuncios en el feed de las redes sociales aparecen junto a contenidos que se alinean con la imagen de la marca. Un número similar de consumidores (73%) también se decantan por las marcas cuyos anuncios en el feed tienen mensajes relacionados con el contenido que han visto en él. Por otro lado, el 74% de ellos afirma que recordaría un anuncio si fuera contextualmente relevante en el feed junto al que aparece.

Las plataformas sociales más populares para los españoles son Facebook, Instagram y YouTube

En general, las plataformas sociales ofrecen un enorme alcance para la publicidad personalizada en el feed. Entre otras cuestiones porque el 99% de los consumidores digitales españoles tienen actualmente al menos una cuenta en las redes sociales. De ellos, el 89% prefiere utilizar su smartphone para acceder a ellas. Además, uno de cada cinco (22%) pasa más de cinco horas al día en las redes sociales.

Y en cuanto a las plataformas sociales más utilizadas en España, se señala que la principal es Instagram, seguida de YouTube y Facebook.

El contenido en las redes sociales influye directamente en la intención de compra

Según el estudio, el 94% de los consumidores digitales españoles ha interactuado con la publicidad en las redes sociales en el último año. De hecho, el 28,5% ha aumentado su engagement con los anuncios en el feed de las redes sociales para comprar online desde que comenzó la pandemia del Covid. Además, el 19% de ellos afirmó que, en general, es más probable que interactúen con los anuncios en el feed de redes sociales que en los de la web abierta.

Por otro lado, un tercio de los consumidores (34%) ha comprado un producto o servicio anunciado en las redes sociales. Aunque el 63% compraría un producto o servicio anunciado en el feed de la red social si este está relacionado con el contenido que se está viendo.

Al mismo tiempo, la encuesta revela que las redes sociales son un canal eficaz para que los anunciantes lleguen a los consumidores digitales en España, siempre y cuando se tengan en cuenta una serie de condiciones, entre las que se encuentran las siguientes:

El uso de tecnología avanzada capaz de analizar el contenido adyacente a los anuncios es esencial para mejorar la imagen de marca y conseguir una percepción positiva del usuario que los ve.

Poner el foco en insertar anuncios contextualmente relevantes en el feed ayuda a mejorar la experiencia publicitaria de los consumidores y al mismo tiempo a generar una percepción positiva de la marca.

Protegerse de los contenidos no seguros. El 33% de los encuestados afirma que el crecimiento de las noticias falsas ha hecho que confíen menos en los anuncios en las redes sociales. Además, para los encuestados, tanto las plataformas sociales (57%) como las propias marcas (43%) tienen la responsabilidad de garantizar que la publicidad no aparezca junto a contenidos no seguros.

Evitar los anuncios inapropiados en los feeds. Los consumidores digitales son más exigentes con los anuncios inapropiados en las redes sociales y se han vuelto cautelosos con los anuncios que ven en los feeds.

"A medida que aumenta la inversión publicitaria en las redes sociales, es cada vez más importante tener en cuenta el contexto", afirma Elisa Lupo, directora general de Italia, España y Portugal de IAS. "Con nuestra investigación, queríamos proporcionar una visión útil a las marcas para que los anuncios en el feed sean eficaces dentro de los entornos dinámicos de las redes sociales. Nuestro estudio muestra muy claramente cómo el contexto dentro de la publicidad en los feed de las redes sociales afecta al recuerdo del anuncio y al compromiso del consumidor. Por ello, los anunciantes, en sus campañas sociales, deberían centrarse en soluciones avanzadas de segmentación contextual para obtener la máxima calidad y eficacia de su inversión publicitaria".