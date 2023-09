¿Están los medios deportivos tradicionales perdiendo relevancia informativa frente a la nueva generación de Youtubers del deporte

El mundo del deporte, un ámbito que tradicionalmente se ha caracterizado por su pasión, emoción y competencia, está experimentando una transformación significativa en los últimos años. No obstante, esta evolución no se refiere a los logros deportivos en sí, sino más bien a la manera en que se informa sobre ellos y cómo se gestionan los aspectos más oscuros que a veces afloran en este campo. Es así como este intrigante fenómeno, está teniendo lugar en el ámbito deportivo, donde escándalos y casos de corrupción deportiva están siendo tratados de manera peculiar por los medios de comunicación y la creciente influencia de periodistas de forma online y youtubers en la cobertura de estos temas.

Es innegable que los escándalos y la corrupción han existido en el mundo del deporte durante décadas, pero en los últimos tiempos se ha vuelto más evidente su presencia. Federaciones deportivas, equipos y deportistas de renombre se han visto envueltos en situaciones controvertidas que han erosionado la confianza de los aficionados en la integridad de sus deportes favoritos. Sin embargo, lo que resulta aún más interesante es cómo los medios deportivos de comunicación tradicionales han respondido a estas crisis. A veces ausentes, a veces informando de forma tibia o sutil y casi siempre tarde.

En un mundo donde la información fluye constantemente a través de las redes sociales y las plataformas digitales, uno podría esperar que los medios de comunicación deportivos líderes estuvieran al frente de la cobertura de estos casos. Sin embargo, algo sorprendente está sucediendo: las principales cabeceras y medios deportivos parecen estar reacios a darle un lugar destacado a estos escándalos. Las noticias más relevantes y perturbadoras no llegan a las portadas de los periódicos deportivos ni ocupan un lugar central en los programas de televisión especializados. Esto plantea preguntas intrigantes sobre las razones detrás de esta aparente reticencia.

Una posible explicación podría estar en la compleja relación que los medios de comunicación tradicionales mantienen con las entidades deportivas y los patrocinadores. Muchos de estos medios dependen en gran medida de la publicidad de las mismas organizaciones deportivas o de las marcas que las respaldan. Como resultado, podrían estar preocupados por alienar a sus principales fuentes de financiamiento al informar de manera crítica sobre los escándalos que involucran a estas entidades. Esta dependencia financiera podría estar ejerciendo una presión sutil pero significativa sobre la forma en que se cubren estos temas.

Periodistas y youtubers independientes han emergido como una fuente de información deportiva alternativa y en muchos casos, más fresca y crítica.

Nombres propios ya conocidos como Rodrigo González Fáez, Iñaki Angulo, Antonio Guijarro, Mancuer, Miguel Serrano o Ramón Álvarez de Mon entre muchos otros, son solo una parte representativa de una generación de periodistas y youtubers deportivos que son seguidos por miles de seguidores y con millones de reproducciones de su videos en plataformas como YouTube, superando ya sin duda el impacto mediático de los propios medios tradicionales deportivos. Al margen de su faceta como Youtubers independientes, muchos de ellos también han trabajado o colaborado en medios tradicionales como OkDiario, beIN Sports, Radio Marca.Sin embargo, la independencia de estos creadores de contenido les permite tener la libertad de expresar sus opiniones sin las restricciones editoriales que pueden afectar a los medios tradicionales. Además, su capacidad para llegar a un público global a través de internet les ha permitido construir audiencias fieles y comprometidas. Como resultado, han ganado una influencia cada vez mayor en la narrativa deportiva. Además, a menudo se sumergen en los detalles de los escándalos deportivos, investigando a fondo los hechos y desafiando las narrativas oficiales. Sus análisis exhaustivos y sus perspectivas frescas han atraído a una audiencia que busca una cobertura más completa y crítica de los problemas del deporte. En este sentido, YouTube se ha convertido en una plataforma de acceso informativo mucho más activa y diversa en lo que respecta a la actualidad deportiva.

La guerra entre medios tradicionales y los nuevos actores digitales

La competencia entre los medios tradicionales y los nuevos actores digitales por la atención del público deportivo ha llevado a un cambio en la dinámica de la información deportiva. Los consumidores ahora tienen opciones más amplias para informarse sobre los escándalos y la corrupción en el deporte, y están optando por fuentes que les ofrecen una cobertura más completa y transparente.

Sin embargo, no todo es positivo en esta evolución. La proliferación de información no siempre garantiza la calidad o la precisión. La falta de regulación en las redes sociales y plataformas digitales ha permitido que en ocasiones se difundan noticias falsas o engañosas, lo que puede perjudicar la reputación de individuos y organizaciones sin evidencia sólida. Por lo tanto, aunque la diversidad de fuentes es un avance positivo, también plantea desafíos importantes en términos de veracidad y responsabilidad. Pero claro, tampoco ahora no son pocos los medios tradicionales del Clickbait fácil los que pueden llegar ahora imponiendo clases de moralidad y ética periodística. De hecho, en numerosas ocasiones a lo largo de la historia, los medios deportivos han estado involucrados en controversias y escándalos. Por ejemplo, en Italia, el periódico deportivo "La Gazzetta dello Sport" estuvo involucrado en un escándalo de sobornos en el fútbol italiano. El diario fue acusado de recibir dinero a cambio de dar cobertura favorable a ciertos equipos y jugadores. Esto socavó la credibilidad de la prensa deportiva en el país.

Por que las audiencias prefieren ahora informarse a traves de Youtube que recurrir a los medios tradicionales

La preferencia de las audiencias por informarse a través de YouTube en lugar de recurrir a los medios tradicionales se debe a una serie de factores que reflejan los cambios en los patrones de consumo de información en la era digital. En primer lugar, YouTube ofrece una mayor diversidad de contenido y una amplia gama de voces. Los espectadores pueden encontrar creadores de contenido que aborden temas deportivos desde perspectivas diversas, lo que les brinda una experiencia más rica y variada en comparación con los medios tradicionales, que a menudo siguen una línea editorial más establecida y limitada en puntos de vista.

Además, YouTube proporciona un acceso inmediato y personalizado a la información. Los usuarios tienen el control de cuándo y qué contenido consumir. Pueden buscar temas específicos o seguir a creadores que les interesen, lo que les otorga una experiencia informativa a medida y adaptable a sus preferencias individuales. Esto contrasta con los medios tradicionales, que suelen ofrecer programación lineal y limitada capacidad de elección para los espectadores.

Por supuesto, la interactividad desempeña un papel fundamental en esta preferencia. YouTube permite a los espectadores interactuar directamente con los creadores de contenido a través de comentarios y redes sociales. Esta interacción fomenta la participación activa de la audiencia, permitiéndoles formular preguntas, expresar opiniones y participar en discusiones en tiempo real. En contraste, los medios tradicionales tienden a ser más unidireccionales en su comunicación, limitando la participación de la audiencia.

Para finalizar, es importante señalar que, aunque existan canales en YouTube donde, de manera similar a los medios tradicionales, puedan surgir sesgos o influencias que afecten la objetividad de la información, la independencia y la menor influencia comercial de muchos creadores de contenido en esta plataforma juegan un papel crucial. Los espectadores a menudo perciben a estos creadores como más genuinos y menos vinculados a intereses comerciales o editoriales, lo que instaura una mayor confianza en la audiencia hacia ellos. Esto contrasta con la percepción de que los medios tradicionales pueden estar sujetos a la influencia de anunciantes o presiones corporativas, lo que puede socavar su credibilidad.

Youtube se frota las manos con el impacto y la audiencia de los nuevos youtubers del deporte

Es evidente que YouTube está aprovechando al máximo el impacto y la creciente audiencia generada por los nuevos youtubers especializados en deportes como una ventana para exhibir su publicidad de manera efectiva. La plataforma de videos en línea se encuentra en una posición envidiable al observar cómo estos creadores de contenido deportivo se han convertido en un canal atractivo para promocionar productos y servicios a una audiencia altamente comprometida.

El ascenso de estos nuevos youtubers deportivos ha redefinido la manera en que las personas consumen información deportiva y entretenimiento relacionado. Los creadores de contenido independientes han demostrado ser ágiles y versátiles, ofreciendo una amplia gama de contenido que atrae a un público diverso y apasionado. Esto ha permitido que YouTube diversifique su oferta publicitaria y llegue a un público más amplio.

La interacción y la comunidad que se ha formado en torno a estos nuevos youtubers son activos esenciales para YouTube en términos de promoción publicitaria. Los seguidores no solo consumen contenido, sino que también participan activamente en discusiones, debates y conversaciones en la plataforma. Esta participación dinámica refuerza la fidelidad de la audiencia y aumenta el tiempo que pasa en la plataforma, lo que se traduce en mayores oportunidades para mostrar anuncios y generar ingresos publicitarios.

La plataforma también ha sabido aprovechar la oportunidad de colaborar con estos creadores de contenido deportivo para crear contenido exclusivo y atractivo desde el punto de vista publicitario. Las colaboraciones entre youtubers y deportistas o equipos, por ejemplo, han demostrado ser efectivas en la promoción de productos y marcas. Estas colaboraciones estratégicas brindan a YouTube una plataforma adicional para publicitar de manera efectiva a una audiencia altamente involucrada.