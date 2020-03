PuroMarketing: Noticias de marketing, publicidad y marcas en Español

El móvil está siendo el canal estrella durante el confinamiento. Los cinco usos básicos: comunicarse con otras personas (53,2%), redes sociales (20,9%), ver tv y cine (19,9%), leer la prensa o escuchar la radio (14,7%) y educación (14,3%).Así se desprende de los datos del estudio actualizado de la compañía Rebold, en el que analiza el impacto del Covid-19 sobre los hábitos de la población española, para ayudar a las empresas a entender los efectos de la pandemia a nivel social y económico.

"Hemos incorporado tres aspectos importantes que deben tener en cuenta las marcas en sus estrategias: qué están haciendo y buscando las personas para pasar su tiempo de ocio, el efecto que está teniendo el confinamiento en el consumo de medios e incluimos ejemplos de buenas prácticas que están desarrollando algunas compañías, respondiendo con compromiso y responsabilidad social a la difícil situación", explica Juan Camilo Bonilla, CEO de Rebold.

La conversación en las redes

Las redes sociales siguen recogiendo una actividad muy elevada. Crecen, especialmente, Twitter (+56,1%), Facebook (36,5%) e Instagram (+22,7%), según datos de la consultora Smartme Analytics.

Twitter está siendo el mayor generador de contenido en social media en España, aglutinando un 95% de las menciones en torno al coronavirus, según datos de Rebold.

Durante las 24 horas del domingo se registraron 386.000 menciones en Twitter, generadas por 238.000 autores. Los temas más viralizados durante este periodo fueron "New York Times" e "Irresponsabilidad con el coronavirus", que sumaron casi 8.000 menciones, relacionadas con una noticia publicada por el diario estadounidense: Rich europeans flee virus for 2nd homes, spreading fear and fury (Los europeos ricos huyen del virus a sus segundas residencias propagando miedo e ira). En esta información pusieron a José María Aznar como ejemplo de comportamiento irresponsable durante la pandemia.

Otras informaciones muy comentadas en este periodo fueron sido las medidas del gobierno, alargando el estado de alarma y aumentando las restricciones (51.950 menciones), y le siguió la conversación en torno a las mejores prácticas para evitar el contagio (21.365).

Móvil, el canal estrella

Durante esta etapa de confinamiento de la población en España, el canal estrella está siendo el móvil: su uso ha crecido cerca de un 50% en la voz y un 25% en datos, como una forma de encontrar información, teletrabajar y ocupar el tiempo de ocio.

Desde que se decretó el estado de alarma:

los españoles utilizan sus móviles, de media, una hora más cada día, según datos de la consultora Smartme Analytics.

los cinco usos básicos: comunicarse con otras personas (53,2%), redes sociales (20,9%), ver tv y cine (19,9%), leer la prensa o escuchar la radio (14,7%) y educación (14,3%).

crecen las apps de tv y cine. Las que más: Megadede (+70,4%), Netflix (+30,6%) y Prime Video (+22,2%).

en cuanto a los juegos, los tres que más han crecido son: Clash of Clans (+63%), Parchís (+61%) y Township (+45%).

se observa una tendencia decreciente en la mayoría de aplicaciones que tienen que ver con retail, moda y restaurantes. El comportamiento sobre algunas de las apps de moda más populares ha sido: Women's Secret (-58,1%), Zara (-51,7%) y Vinted (-26,9%).

la incertidumbre económica e incluso el miedo al contagio hace que también caiga el uso de grandes tiendas digitales: Wallapop (-28,1%); AliExpress (-25,3X%) y Amazon (-9,7%).

crecen las principales cabeceras informativas y los agregadores de noticias: la app de noticias UpDay (+88%) y El País (+86,7%). En cambio, el servicio de marcadores y resultados de fútbol MisMarcadores (-26,3%), perjudicado por el parón de las competiciones deportivas.

las apps de comunicación son las grandes "beneficiadas" del confinamiento, con WhatsApp a la cabeza. Su uso ha registrado un crecimiento de casi el 700%, según datos de Telefónica.

Cifras históricas en consumo televisivo

El consumo de televisión ha crecido un 40% y el discurso del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, declarando el estado de alarma fue la emisión más vista en la historia de España, con un 80,9% de share.

El 15 de marzo, los españoles consumieron de media 344 minutos de televisión (5,7 horas), 81 minutos más que el primer día de este mes.

A nivel global, los Informativos han incrementado claramente su audiencia, que ha pasado de 50,9% a 55,9% a lo largo de la última semana.

Respecto a la edad de la audiencia, ha crecido especialmente entre 13 y 24 años, con un aumento del 80% frente al mismo periodo del año anterior.

La televisión on demand también está viviendo un momento especialmente bueno ante las personas que están ávidas de entretenimiento para ocupar su tiempo de ocio. Tomando las búsquedas en Google, el término Netflix lideraba esta actividad, seguido, a mucha distancia, de Amazon Prime, HBO y Disney+, pero el lanzamiento en España de ésta última plataforma ha disparado el interés desde el 22 de marzo de forma exponencial.

Otras costumbres que crecen

Las 10 actividades que más ha incrementado la ciudadanía, según datos de la consultora GlobalWebIndex, son: