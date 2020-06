PuroMarketing: Noticias de marketing, publicidad y marcas en Español

Cuando hace unos años se aprobó el canon AEDE, la medida vino acompañada de polémica pero también de buenas palabras por parte de los grandes grupos de medios. Estos últimos, que habían visto cómo caían sus ingresos publicitarios en los años previos, asumían que la nueva normativa se iba a convertir en una solución posible para sus problemas económicos. Recibirían una nueva fuente de ingresos directos. De hecho, los análisis que se publicaron durante esos días apuntaban directamente un objetivo claro en por qué se había creado la normativa y qué se buscaba con ella.

El objetivo era Google News y lo que se buscaba era que el buscador, un gigante de la red con ingresos millonarios, tuviese que pagar a los medios. La esencia de la norma iba a hacer que Google tuviese que pagar por enlazar noticias en su servicio específico, partiendo de la idea de que no haciéndolo estaba infringiendo los derechos de propiedad intelectual de los creadores del contenido (aunque el sistema era voluntario y los medios tenían que pedir ser incluidos en el buscador de noticias, algo que Google no aceptaba con todos).

La respuesta de Google no tardó en llegar. El buscador cerró su servicio de Google Noticias en España, que ya no opera - un aviso deja claro cuando se intenta acceder que está cerrado - y que no tuvo que pagar ni un céntimo a los medios a pesar de todo el lobby para lograrlo (sí es cierto que Google ha lanzado otras iniciativas pro medios por la presión general en Europa de los medios tradicionales). El cierre de Google Noticias simplemente, como han demostrado los estudios, perjudicó a los medios pequeños que lo usaban para llegar a más potenciales lectores.

Y desaparecido Google de la ecuación el afán recaudatorio de la norma se quedó en poco o nada, por lo que habría que preguntarse si a los medios realmente les compensó la pérdida de tráfico derivada. El dinero que el Canon AEDE ha supuesto está muy lejos de las cantidades millonarias que se esperaba que moviese.

10.000 euros frente a 80 millones

A cinco años de su aprobación, un balance de cuánto dinero ha supuesto para la industria de los medios lo deja claro. Según cifras de Invertia, a pesar de que se esperaba que el canon supusiese unos 80 millones de euros por año, se ha quedado en una cantidad mucho más mínima. Las cifras a las que han tenido acceso desde el medio económico señalan que desde que se puso en marcha la normativa se han recaudado 60.000 euros vinculados. Esto da una media de unos 10.000 euros al año en todo el período en el que ha estado activo.

No es que los gestores de derechos no hayan intentado hacer caja en relación al canon, sino más bien que sus intentos se han encontrado con rebelión. Cedro, explican en Invertia, ha facturado a diferentes players del mercado facturas vinculadas al canon, pero solo Upday ha pagado. La guerra más clara es la que mantienen con Menéame, a quien Cedro pide un pago de unos 2,5 millones de euros al año por su volumen de usuarios y que lleva negándose año tras año al pago de la tasa.

El canon llegó incluso a ser paralizado por el Tribunal Supremo por un defecto de forma en su creación, aunque fue corregido y por tanto sigue operativo.

Para los medios, la tasa, como han ido demostrando algunos estudios sobre su impacto, ha supuesto pérdida de tráfico y, según algún estudio, la pérdida de unos potenciales ingresos de 9,3 millones de euros en publicidad. Esa es la estimación más baja, porque la horquilla de la Asociación Española de Editoriales de Publicaciones Periódicas (AEEPP) hablaba en 2018 en un estudio de entre 9 y 18 millones de euros perdidos para los medios digitales por culpa de la caída de entre el 10 y el 20% de la audiencia que el canon causó con el cierre de servicios de agregación de noticias. Como explicaba entonces uno de los investigadores responsables del estudio "no existe justificación teórica ni empírica para cobrar a los agregadores, porque suponen un beneficio para los medios".

Por tanto, años después, el balance del canon es más bien negativo. No ha cumplido los objetivos que buscaba, pero además podría haber perjudicado a los medios de forma indirecta.