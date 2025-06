Los Premios Eficacia registran 265 casos inscritos, la segunda cifra más alta de la historia tras los 284 del año anterior

De nueva la industria publicitaria apuesta por este trofeo cuya obtención es símbolo de excelencia y prestigio para quien lo recibe, erigiéndose en prescriptores de cómo la comunicación eficaz es motor de negocio y aporta valor a la sociedad. Estos Premios son el aval de que las inversiones retornan con productividad en la economía del país.

En total se han presentado 108 anunciantes y 182 agencias. Además, este año se han sumado como nuevos: 21 anunciantes y 61 agencias.

El ranking de anunciantes por casos inscritos lo lidera PepsiCo con 15, seguido de YUM! Brands con 13, Alsea con 12, Mahou San Miguel con 10, Telefónica con 8 y LaLiga, McDonald`sy Volkswagen con 7, por último, Banco Santander y CUPRA con 6.

En cuanto a las agencias, en cabeza se sitúa PS21 con 36, MeMe con 28, OMD y PHD Media con 22, Havas Media con 20, Carat España con 18, Arena con 17, DDB & 14 Group con 16 y El Ruso de Rocky, MRM Spain, Ogilvy y TBWA\España con 13.

Respecto a las categorías, como novedad y para dar respuesta a la evolución del mercado, se incorporan dos nuevas: “Campaña de Social Media/Influence Marketing” y “Experiencia de Marca ”. El ranking por casos presentados en cada una de ellas es el siguiente: Campaña de Producto/Servicio, 32; Campaña Presupuesto Inferior a 250.000€ (Campañas Tácticas o de Producto/Servicio), 30; “Acción Táctica, 28; Campaña de Lanzamiento y Campaña Integrada, 25; Campaña de Experiencia de Marca, Campaña de Social Media / Influence Marketing y Campaña Internacional, 18; Construcción de una Marca, 16; Campaña Regional/Local, 15; Acción en Branded Content y Estrategia Más Original y Disruptiva, 11; Demostración de Propósito Social de Marca, 9; Campaña de ONG, 6 y Construcción de Comunidad y Audiencia Propio, 3.

Prácticamente todos los sectores con inversión publicitaria están representados en esta larga lista: administración, alimentación y bebidas, audiovisuales, automoción, belleza e higiene, distribución, entretenimiento, finanzas, fundaciones, juguetería, medios de comunicación, restauración, salud, seguros, telecomunicaciones, etc.

En palabras de la presidenta del Jurado Eficacia 2025, Nathalie Picquot, Head of Corporate Marketing, Brand Experience and Digital Engagement de Banco Santander, “los Premios a la Eficacia son nuestra guía, nuestra certificación de lo que entendemos como los mejores modelos de éxitos que generan negocio y nos avalan como industria productiva para la economía”.

Jurado Eficacia 2025

El jurado, que ya desde hoy en su primera reunión ha comenzado a trabajar en el análisis de los casos junto a Nathalie Picquot, está compuesto por quince destacados profesionales de la industria publicitaria y del marketing.

Entre sus miembros se encuentran Miquel Campany, responsable de Comunicación Consumo Iberia de Nestlé España; Daniele Cicini, director general de &Rosás; y María Coronado, directora de Creatividad, Branding & Producción de El Corte Inglés. También forman parte Tomás Froes, director general de Dentsu Creative Iberia; Marta Gutiérrez, directora general de Ogilvy Madrid; y César Hernández, consultor y consejero asesor de empresas, quien además representa al Club de Jurados.

El jurado incluye también a Teresa Lomas, responsable de investigación en el Departamento de Dirección de Negocio de SELAE y representante de i+a; Juana Manso, directora de Marketing de Campofrío España; Tomás Ostiglia, director creativo ejecutivo de LOLA MullenLowe; y Gorka Rodríguez, director general de BtoB.

Completan la lista Sandra Sotelo, directora general de PHD Media España; Francisco Vaquero, director de Marketing Corporativo de ATRESMEDIA; Alexandra Varassin, directora ejecutiva de Publicis Groupe Portugal y jurado internacional; Natalia Villoria, directora de Publicidad, Patrocinio y Relaciones Públicas de REPSOL; y Cristiana Zito, Chief Strategy Officer de DDB y representante de APG.

Como co-secretarios del jurado actúan Silvia Bajo, directora general de la aea, y César Vacchiano, presidente y CEO de SCOPEN.

Estos galardones alcanzan un histórico de 4.356 casos inscritos, 903 trofeos entregados, 1.058 anunciantes participantes, 743 agencias participantes y 293 jurados. El próximo 23 de octubre se celebrará la Gala de Entrega de Premios Eficacia 2025 en el Teatro Real.

En esta edición los patrocinadores son JCDecaux, Jungle, NewixMedia, OMG y Pinterest. Colaboran con los Premios a la Eficacia la Asociación de Agencias de Medios (am), la Asociación de Agencias de Creatividad Transformadora (ACT), la Asociación Española de Planificadores Estratégicos (APG España), AUTOCONTROL, la Branded Content Marketing Association (BCMA), el Club de Creatividad (c de c), e Insights + Analytics España (i+a).