Amazon Marketing Cloud ahora disponible para todos los anunciantes que ejecutan campañas de anuncios patrocinados

Amazon Ads ha anunciado que Amazon Marketing Cloud (AMC) ahora está disponible para todos los anunciantes que ejecutan campañas de anuncios patrocinados. Esto incluye a cualquier persona que utilice Sponsored Products, Sponsored Display, Sponsored Brands o Sponsored TV. A partir de hoy, los anunciantes verán la opción de AMC en su consola de anuncios bajo “Medición e Informes”. Al hacer clic, se abre AMC y su nueva experiencia de página de inicio, donde los anunciantes pueden comenzar en sólo pocos clics.

“Con esta actualización, estamos poniendo Amazon Marketing Cloud a disposición de todos los usuarios de anuncios patrocinados”, dijo Aby Angilivelil, Directora de Amazon Marketing Cloud en Amazon Ads. “Ahora podrán acceder fácilmente a insights prácticos impulsados por AMC para impulsar un crecimiento medible y construir conexiones más fuertes con sus clientes más valiosos.”

La nueva página de inicio de AMC ofrece valor desde el momento en que un anunciante accede. Cuenta con un conjunto de plantillas de análisis sin código que brindan insights visuales y valiosos para anunciantes nuevos en AMC, permitiendo acceder a información como el desempeño de las campañas y datos de audiencia con solo unos clics. Los usuarios con conocimientos en SQL pueden aprovechar estas mismas plantillas sin código para obtener insights rápidos o explorar análisis más profundos a través de plantillas de bajo código en la biblioteca de casos de uso. También pueden navegar al editor de consultas para capacidades avanzadas de consultas personalizadas, lo que permite análisis más profundos y la creación de audiencias más sofisticadas.

“Amazon Marketing Cloud tiene el potencial de cambiar por completo nuestra forma de entender a los clientes”, dijo Adria Marshall, CEO de Ecoslay. “En el momento en que iniciamos sesión, comenzamos a analizar insights que antes hubieran requerido un equipo especializado y una inversión significativa. Como marca en crecimiento, este acceso directo a análisis de nivel empresarial se siente como si hubiéramos desbloqueado un arma secreta que se alinea perfectamente con la misión de Ecoslay de usar innovación de vanguardia para crear conexiones genuinas con nuestra comunidad. Nos da acceso al tipo de inteligencia de mercado que pensábamos estaba reservada solo para las marcas más grandes.”

Lanzado en 2019, AMC es una solución segura, respetuosa con la privacidad y tipo clean room que permite a los anunciantes analizar señales seudonimizadas —provenientes de los trillones de señales de compra, navegación y streaming de Amazon, así como de los propios datos del anunciante— para descubrir insights accionables, medir campañas y construir audiencias. Los anunciantes pueden aprovechar las capacidades de AMC de múltiples maneras para maximizar la efectividad de su publicidad. Gracias a sus señales únicas, analítica flexible y colaboración fluida de señales, los anunciantes pueden descubrir y evaluar insights como sus clientes más leales, audiencias personalizadas para remarketing, el camino hacia la conversión y mucho más.

Para apoyar a los anunciantes en cualquier etapa —ya sea que recién estén comenzando con AMC o busquen mejorar sus capacidades existentes—, el Directorio de colaboradores de Amazon Ads ofrece proveedores de servicios certificados especializados en AMC. Estos socios se dividen en tres categorías: agencias que desarrollan estrategias personalizadas de análisis y publicidad, proveedores de software que facilitan la activación de señales mediante integraciones nativas, y consultoras que asesoran sobre estrategia de señales e integraciones de sistemas.

Todos los anunciantes que ejecutan campañas de anuncios patrocinados podrán acceder a esta nueva experiencia a partir de hoy desde la consola de anuncios. Además, a principios del próximo año, extenderemos este acceso simplificado a AMC para los anunciantes de Amazon DSP. Para obtener más información sobre cómo comenzar con Amazon Marketing Cloud, incluidos tutoriales y buenas prácticas, visita el sitio web de Amazon Ads.