12 libros para marketeros para leer este verano: marketing, social media o claves para comprender la sociedad

El verano es, para no poca gente, el momento de atacar la pila de libros pendientes y reducir las lecturas que se han ido quedando acumuladas. También es ese momento en el que se siente que se tiene mucho más tiempo y se puede - ¡al fin! – leer sobre ese tema que se nos había quedado pendiente.

El mercado editorial está lleno de propuestas especializadas y, para los marketeros, lo complicado ya no es encontrar qué leer sino decidir qué título será el ganador. Las publicaciones que ayudan a entender mejor el marketing, el social media o las claves para comprender la sociedad se suceden.

Entre las novedades que han ido apareciendo en estos últimos meses, hay unos cuantos títulos vinculados a temas de actualidad en marketing, publicidad y estrategia corporativa. La comunicación en tiempos de algoritmos, de Bárbara Yuste, aborda cómo los cambios tecnológicos están afectando a la comunicación y cómo esta debe transformarse para aprovechar su potencial; El periódico, de María Ramírez, que analiza cómo han cambiado los medios en España en los últimos 25 años; o Y de repente... llegó el metaverso, de Silvia Leal, sobre qué supone este cambio y qué cambiará. Este último no es el único libro sobre qué implica el metaverso, puesto que este tema se ha convertido en uno de los que más interesa. Metaversos. La gran revolución inmersiva, de Óscar Peña, también aborda cómo está evolucionando la tecnología y cómo cambia la sociedad.

También pueden resultar una lectura interesante La ciencia de contar historias, de Will Storr, que intenta adentrase - usando psicología y neurociencia - en cómo se construyen las historias y qué hace que funcionen, o Influencers. La ideología de los cuerpos publicitarios, de Ole Nymoen y Wolfgang M. Schmitt, que aborda cómo los influencers promueven ciertos estilos de vida y han difuminado las barreras entre qué es publicidad y qué no.

Entre los libros que tratan temas que están cambiando la sociedad también están Apocalipsis cognitivo, de Gérald Bronner, sobre cómo las pantallas cambian el modo en el que nuestro cerebro procesa la información; En defensa de la infelicidad, de Alejandro Cencerrado, sobre nuestra obsesión con la felicidad y si somos o no realmente felices; o Sedados. Cómo el capitalismo moderno creó la crisis de salud mental, de James Davies, sobre las raíces de la crisis de salud mental actual.

Contra el futuro, de Marta Peirano. Peirano, que publicó hace unos años el popular El enemigo conoce el sistema, aborda ahora no solo los efectos del cambio climático sino también cómo se están privatizando las posibles soluciones. Teniendo en cuenta cómo la sostenibilidad y el futuro climático se han convertido en temas cruciales en la estrategia de las empresas, leer más sobre la cuestión parece uno de los esperables deberes de los marketeros.

Novelas para entender el mundo

Las novelas también pueden ayudar a comprender mejor algunos de los retos a los que se enfrentan los marketeros, desde cómo operan las redes sociales a qué impacto tienen los cambios que los rodean.

La escritora neerlandesa Hanna Bervoets ha publicado una novela que está protagonizada por los moderadores de las redes sociales. No existe traducción al castellano – aunque es bastante esperable que llegue en algún momento – pero sí una al inglés We Had to Remove This Post, que ya ha sido recomendada por The New York Times, y otra al francés, Les choses que nous avons vues. Bervoets aborda cómo el trabajo de los moderadores acaba desconectándolos de la realidad, insensibilizándolos, pero también es una vía para comprender el efecto que tienen los contenidos de los social media en nuestra percepción del mundo.

La recomendación sorprendente

A primera vista puede parecer no el libro más cómodo para llevarse a la playa y también una propuesta un tanto extraña en una lista de marketing: ¿una biografía sobre una escritora olvidada del siglo XIX? Y, sin embargo, funciona: 365 relojes, de Pura Fernández, es la biografía de la Baronesa Wilson, una escritora que se inventó a sí misma y que hizo de su marca personal la esencia de su negocio.

Fue una suerte de reina de los medios (y cómo creaba revistas según el mercado es muy interesante) y, sobre todo, una auténtica maestra del branding, porque logró crear una marca – ella misma – partiendo de la nada. Ahora que se habla tanto de contenidos e ecommerce y que los medios crean divisiones especializadas en vender cosas, la baronesa ya lo hacía en 1860 con sus revistas. Una muestra de que no hay nada nuevo realmente bajo el sol y que en los medios – y el marketing – en España hay más pioneras de las que a veces pensamos.