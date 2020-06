PuroMarketing: Noticias de marketing, publicidad y marcas en Español

Antes de la crisis del coronavirus, el marketing con influencers era una de las grandes cuestiones que marcaban la agenda de los marketeros. Aunque ya no estaba en esa fase de enamoramiento que vivió hace un par de años, cuando los influencers parecían El Dorado y la gran promesa que iba a solucionar todos y cada uno de los problemas de falta de alcance y engagement del social media marketing, las cosas seguían bastante viento en popa para el marketing con influencers. Las marcas estaban apostando por ello y parecía que iban a seguir así.

Durante la crisis del coronavirus, las cosas se quedaron en fase de pausa. Los marketeros tuvieron que cancelar, reducir o pausar una parte muy importante de su inversión en marketing y publicidad y los influencers no se quedaron al margen de la tendencia general. Además, el futuro pasará por recortes en la inversión. Es algo que la industria da ya por hecho y que impactará también en cuánto dinero se puede dedicar al marketing con influencers. El coronavirus también ha afectado al marketing con influencers, para quienes las colaboraciones con marcas en tiempos de enfermedad resultaban un elemento un tanto complicado de llevar a cabo.

Pero ¿qué traerá el futuro y cómo cambiarán las cosas cuando pase la crisis sanitaria y se instale la llamada nueva normalidad? ¿Cómo será el futuro inmediato para la industria y para el marketing con influencers? Los estudios ya están apuntando que el marketing con influencers volverá, aunque lo hará con ciertos "peros".

Volverán en unos meses

El último estudio sobre la materia llega, eso sí, desde una agencia especializada en marketing con influencers, Linqia. En general, sus conclusiones apuntan a que, cuando se pase la crisis, las marcas van a retomar el marketing con influencers, aunque lo harán de un modo un tanto diferente.

La clave en los objetivos de esas campañas no serán exactamente las ventas. Convertir en ventas los contenidos es algo que no se espera. Lo que importa es que esas campañas sirvan para transmitir mensajes de marca potentes, o al menos eso es lo que se puede concluir viendo los datos del estudio.

El 41% de los encuestados planea volver a contratar influencers en los próximos meses. De esos marketeros, los que posicionan como más importante las ventas han sido un significativo 0%. En la lista de lo más importante a la hora de perfilar su campañas de marketing con influencers, el 63% posiciona el lanzar el mensaje y la creatividad adecuadas, el 21% el engagement y el 17% el reconocimiento de marca.

No quieren parecer poco sensibles

Además, el estudio ha analizado por qué los marketeros han pausado durante estos días sus campañas con influencers. La clave está en uno de los elementos que también han marcado las pausas en otras áreas.

Los marketeros no quieren parecer poco sensibles ante la situación y no quieren que los consumidores sientan que no están conectados con el momento. El 32% de los encuestados apunta que parece insensible es su principal preocupación en marketing ahora mismo. Por ello, ajustan qué hacen y cómo lo hacen.

La mayor parte de las marcas han reajustado sus estrategias de social media marketing, los mensajes que lanzan y la manera en la que conectan con los consumidores. Lo importante parece, al menos desde fuera, transmitir mensajes de solidaridad y de empatía.

Y, por tanto, no resulta sorprendente que el marketing con influencers, acusado de crear realidades de cartón piedra y vendido como una suerte de realidad aspiracional, se haya quedado en pausa. No parece la mejor vía para decirle a la gente que estás viviendo lo mismo que ellos.