La inversión publicitaria en España crece un uno por ciento en noviembre de 2025

La industria publicitaria en España ha mostrado una notable capacidad de resistencia y adaptación al completar el penúltimo mes del año 2025. Según los datos más recientes proporcionados por InfoAdex, la inversión publicitaria durante el mes de noviembre alcanzó los 610,1 millones de euros, lo que representa un crecimiento del 1,0% en comparación con los 604,0 millones registrados en el mismo periodo del año anterior. Este incremento, aunque moderado, refleja una estabilización de las estrategias de marca en un periodo tradicionalmente de alta actividad comercial debido a las campañas de final de año. La metodología empleada para este análisis destaca por integrar tanto el componente digital como el no digital de cada medio, ofreciendo una fotografía mucho más fiel a la realidad híbrida que define a la comunicación actual.

Al profundizar en el comportamiento por canales durante noviembre, se observa una dualidad interesante entre los medios tradicionales y las plataformas digitales de nueva generación. El segmento de las revistas ha protagonizado el crecimiento más vigoroso del mes con un aumento del 7,8%, alcanzando una inversión de 26,2 millones de euros. Le siguen de cerca los buscadores o Search, que con un incremento del 6,7% se consolidan en la segunda posición por volumen total, sumando 103,0 millones de euros. Otros canales que han logrado cerrar el mes en terreno positivo incluyen a los sitios web independientes, que crecieron un 6,3%, y el medio exterior, que experimentó una subida del 5,8% hasta situarse en los 35,1 millones de euros. En contraste, el cine ha sufrido el retroceso más agudo del periodo con una caída del 29,6%, quedando relegado a una inversión de 3,0 millones de euros.

La televisión continúa ostentando el liderazgo por volumen de inversión total, a pesar de haber registrado un descenso del 4,6% en noviembre, lo que supuso una cifra de 175,2 millones de euros y una cuota de mercado del 28,7%. Por su parte, el conjunto formado por diarios y dominicales logró un ligero avance del 1,9%, acumulando 81,9 millones de euros. En el ámbito de las redes sociales, la tendencia sigue siendo de crecimiento sostenido, con un aumento del 4,9% que eleva su cifra hasta los 76,2 millones. El medio radio, sumado al audio digital, se mantuvo en la quinta posición del ranking mensual con 60,1 millones de euros, aunque experimentó un retroceso del 3,9% respecto a noviembre de 2024. Estos datos subrayan cómo la distribución del presupuesto publicitario se atomiza cada vez más entre diversas pantallas y formatos.

Si ampliamos el foco para analizar el acumulado de los primeros once meses de 2025, la cifra total de inversión se sitúa en los 5.537,7 millones de euros, lo que supone un avance del 0,3% frente al ejercicio anterior. En este periodo de larga duración, la televisión reafirma su posición de liderazgo con 1.574,5 millones de euros invertidos, capturando el 28,4% del total del mercado publicitario. No obstante, este dominio se ve matizado por una caída acumulada del 5,5%, una cifra que contrasta con el empuje de otros medios como exterior, que crece un 7,4%, o los sitios web de terceros, que se disparan un 7,8% hasta alcanzar los 521,0 millones de euros en el conjunto del año.

El comportamiento de los medios digitales en el largo plazo demuestra una solidez envidiable, con el Search acumulando 883,3 millones de euros y las redes sociales llegando a los 743,5 millones. Los diarios y dominicales, por su parte, se mantienen estables con una ligera variación positiva del 0,2% y un volumen de 665,3 millones de euros. Es destacable que incluso medios con inversiones más discretas como el cine o las revistas han logrado mantenerse en cifras positivas en el cómputo global de enero a noviembre. Esta estabilidad generalizada sugiere que las empresas mantienen su confianza en la publicidad como motor de negocio, diversificando sus apuestas entre los soportes convencionales y las nuevas oportunidades que brinda la tecnología de datos.