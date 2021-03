IMF Business School, entre las diez de las mejores escuelas de negocio en las redes sociales 

IMF Business School se sitúa entre las diez mejores escuelas de negocio según el VI Estudio sobre las Escuelas de Negocio, en las Redes Sociales elaborado por Portal MBA, el ranking de los másteres MBA en España. El estudio analiza los centros que mayor comunidad de seguidores han logrado construir en el último año, así como su comportamiento en las 5 redes sociales principales como son Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn y YouTube.

Según arroja la investigación y sumando el número total de seguidores que tiene cada una de las escuelas de negocio en estos canales, IMF Business School se coloca en séptima posición en el ranking general con un número de seguidores totales de 225.463. La clasificación está liderada por IE Business School, con 506.603 seguidores. En cuanto a los datos por cada plataforma, IMF Business School se sitúa en quinta posición en Facebook, con 140.509 seguidores; en séptima posición en Twitter, con 22.000 seguidores; y en décima posición en Instagram, con 14.800, y en LinkedIn, con 41.214 seguidores.

En relación con el contenido difundido por las escuelas de negocio en estos espacios, el estudio concluye que son mayoritariamente cuatro: los contenidos promocionales sobre la oferta formativa; el contenido sobre noticias corporativas de la institución; el contenido informativo vinculado a noticias sobre el sector, estudio y tendencias; y el contenido que busca fomentar la relación de pertenencia a la escuela como los testimonios de alumnos, vídeos o encuestas, entre otros.

Desde el equipo Marketing de IMF Institución Académica, aseguran que "en IMF Institución Académica creemos en la formación como motor del progreso personal y profesional. En este sentido, nuestro objetivo en social media es conectar con las personas generando un contenido relevante que les invite a entender la educación como una oportunidad de crecimiento tanto para los futuros alumnos como los Alumni".

Actividad durante el confinamiento

La investigación recoge igualmente cómo fue la actividad de estos centros en las redes sociales durante los cuatro meses de confinamiento por la Covid-19. A este respecto, Facebook se convirtió en el canal donde las escuelas incrementaron su ritmo de publicación con un crecimiento del 55% con respecto al mismo periodo del año anterior, seguida de Twitter, con un aumento promedio del 27%. Por el contrario, la actividad en Instagram se redujo en la mayor parte de las escuelas de negocio, con un decrecimiento promedio del 29% respecto al mismo periodo anterior.

Para realizar el análisis se han seleccionado 99 escuelas de negocio con sede en España y presencia, al menos, en una red social. Se han elegido Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn y YouTube por su relevancia y por el nivel de presencia de escuelas y sus alumnos en estos canales sociales. El estudio, que se ha realizado en febrero de 2021, comprende el periodo que va desde el 1 de enero de 2020 al 1 de enero de 2021 y en él se han utilizado herramientas de analítica social media externas y las que proporcionan las propias redes sociales.

Entre las métricas analizadas en el estudio, figuran el número de fans en Facebook, el número de suscriptores en YouTube y el número de seguidores en Twitter, Instagram y LinkedIn; el promedio de interacción en cada red social, lo que incluye las reacciones, comentario y post compartidos en Facebook, los "me gusta" y retweets en Twitter, los "me gusta", comentarios y engagement en Instagram, las reacciones y comentarios en LinkedIn, y finalmente, los "me gusta", comentarios y visualizaciones en YouTube. También se han contemplado el número de publicaciones realizadas en 2020 en Facebook, Twitter e Instagram, el porcentaje de perfiles activos de las escuelas analizadas en cada red social y el porcentaje de incremento del número de publicaciones durante el confinamiento.