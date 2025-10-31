Noticia Comercio electrónico

El comercio electrónico impone su hegemonía: 9 de cada 10 españoles comprará online durante el Black Friday
Casi la mitad de la población (48%) planea gastar entre 50€ y 200€ durante esta jornada de descuentos masivos, reflejando un patrón de consumo moderado que equilibra prudencia y aprovechamiento de las ofertas.
Por Redacción - 25 Noviembre 2025

Aunque la moda sigue siendo la protagonista absoluta (79%), las categorías de belleza (42%), deporte (27%) y viajes (14%) incrementan entre cinco y siete puntos porcentuales respecto a 2024, reflejando una tendencia creciente hacia el bienestar y el autocuidado

La jornada de descuentos del Black Friday, que se celebra este 25 de noviembre de 2025, no es tan solo un pico de facturación para el comercio, sino un termómetro social que mide las tendencias de gasto y la evolución de los hábitos de consumo en España. En este contexto, un sondeo interno de Showroomprivé.es ha dibujado una radiografía precisa del comportamiento del consumidor, revelando una clara preferencia por el entorno digital y una gestión del gasto que busca el equilibrio entre el aprovechamiento de las ofertas y la contención financiera.

El dato más revelador, y que marca la pauta de este Black Friday, es la aplastante victoria del comercio electrónico. Nueve de cada diez españoles, concretamente un 91% de los encuestados, optan por la comodidad del canal online para ejecutar sus compras. Esta cifra no solo subraya la hegemonía del e-commerce, sino que consolida la digitalización del consumo como un hábito ineludible, incluso en citas que históricamente dependían del bullicio de las tiendas.

El consumidor valora la rapidez, la disponibilidad las 24 horas y la extensa oferta de productos que el formato digital garantiza, dejando a las tiendas físicas con un exiguo 9% de preferencia. Este cambio de paradigma implica el adiós definitivo a las colas y a la experiencia de compra tradicional durante una de las fechas clave del calendario minorista.

En cuanto a la gestión presupuestaria, el espíritu que guía al consumidor es el de la prudencia. Si bien el Black Friday sigue siendo un evento esperado, un significativo 28% de la población se desmarca, afirmando no tener planes de gasto. Entre aquellos que sí realizarán compras, el desembolso se mantiene en niveles moderados. Casi la mitad de los compradores potenciales (48%) se sitúa en un rango de gasto entre 50€ y 200€, repartido a partes iguales entre quienes prevén gastar de 50€ a 100€ (24%) y de 100€ a 200€ (24%).

Esta distribución refleja un patrón de consumo consciente y responsable. La cautela se percibe en la comparativa con el año anterior, con una notable caída en el segmento de menos de 50€ y una leve disminución en el tramo de más de 200€, sugiriendo que la búsqueda de la ganga no se traduce en un gasto desmedido, sino en una adquisición meditada. La contención financiera se impone como un valor central en la toma de decisiones.

El análisis de las categorías de producto preferidas también ofrece una perspectiva detallada de las prioridades del consumidor.

La moda, con un 79% de las preferencias, retiene su cetro como la categoría estrella, si bien registra un ligero descenso respecto al 82% de 2024. No obstante, el estudio identifica un viraje que revela un interés creciente por el bienestar y el autocuidado. El segmento de belleza y cuidado personal ha experimentado un repunte significativo, pasando del 37% al 42%. De manera similar, los productos deportivos han escalado del 20% al 27% en las preferencias. El ámbito de los viajes y experiencias merece una mención especial, al ser el que presenta el mayor crecimiento, elevándose del 9% al 14%, un incremento de cinco puntos que sugiere una reactivación del interés por el ocio y la planificación a futuro. La electrónica se mantiene estable en un 44%, mientras que otros nichos como los artículos infantiles y la decoración también experimentan incrementos modestos pero constantes.

La motivación de compra se articula en torno a una combinación de necesidad y estrategia. El Black Friday es aprovechado por un 45% de los españoles para saldar adquisiciones que ya estaban planificadas o que se consideraban necesarias desde hacía tiempo. Sin embargo, la inspiración sigue jugando un papel importante, ya que un 37% de los consumidores se deja seducir por el momento y termina comprando aquello que les atrae. El elemento estratégico se completa con el 18% que utiliza la jornada de descuentos para avanzar en la compra de regalos de Navidad, logrando un ahorro significativo. Este entrelazado de deseo, oportunidad y planificación demuestra que el Viernes Negro opera como un evento de consumo híbrido, que satisface tanto la necesidad inmediata como la visión a largo plazo.

