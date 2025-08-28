El SEO: el canal de adquisición más rentable y menos aprovechado que todo eCommerce debería priorizar para aumentar ventas

Mientras muchas tiendas online siguen dependiendo de la publicidad de pago. VisibilidadOn demuestra que el SEO puede ser el motor de crecimiento más sólido y sostenible a medio, largo plazo. La agencia ha sido reconocida entre las 10 mejores de España gracias a su enfoque 100 % especializado en eCommerce. Siendo la agencia de SEO para eCommerce de referencia. Liderada por 2 especialistas en la materia, Javier Flores, cómo director de SEO y Josep Deulofeu, fundador de la agencia y con más de 10 años de experiencia en el sector eCommerce.

Aumento de los costes de Google ADS

Ante un escenario donde la publicidad digital es cada vez más cara y la competencia en el eCommerce no deja de crecer, el SEO se está consolidando como una de las palancas más rentables para generar ventas a largo plazo en los buscadores. Sin embargo, sigue siendo una de las estrategias más infrautilizadas por muchas tiendas online.

El SEO no es solo posicionar productos en Google

Es entender cómo buscan tus clientes, cómo mejorar tu ficha de producto, cómo acelerar la carga de tu tienda y cómo destacar frente a Amazon o Shein”, explica Josep Deulofeu, fundador de VisibilidadOn, la única agencia en España especializada al 100 % en SEO para eCommerce.

ACTA SEO: la metodología que convierte visibilidad en ventas

Uno de los pilares del enfoque de VisibilidadOn es su metodología propia: ACTA SEO, creada específicamente para ayudar a tiendas online a ganar visibilidad estratégica, atraer tráfico cualificado y convertirlo en ventas reales. A diferencia de enfoques genéricos, ACTA SEO pone el foco en las palabras clave que realmente generan negocio. Se basa en una premisa clara: en todo catálogo hay un 20 % de productos que generan el 80 % de las ventas. La metodología identifica esas oportunidades clave y estructura toda la estrategia alrededor de ellas.

Los tres ejes principales de ACTA SEO son:

Contenidos SEO : planificación y creación de contenidos centrados en lo que los usuarios realmente buscan. No se escribe por escribir: se redacta lo que el negocio necesita posicionar para facturar más.

Tecnología y SEO técnico : mejoras en velocidad, rastreo, arquitectura web e indexación para facilitar que Google entienda y posicione correctamente el sitio.

Autoridad (Link Building): captación de autoridad mediante enlaces estratégicos que refuercen la reputación de la tienda frente a Google y generen tráfico relevante.

Esta metodología se aplica mediante un Roadmap SEO trimestral, con prioridades definidas y seguimiento mensual de posiciones, tráfico y conversiones.

“No se trata de posicionar por posicionar. Se trata de facturar más. Y eso solo se consigue con una estrategia SEO alineada al 100 % con el negocio”, resume Josep Deulofeu, CEO de VisibilidadOn.

Gracias a ACTA SEO, la agencia ha logrado multiplicar por 2 o por 3 el tráfico orgánico de tiendas online en sectores como moda, alimentación o salud, y —lo más importante— convertir ese crecimiento en ventas tangibles y sostenidas.

Formación para escalar el impacto: un máster 100 % enfocado en SEO para eCommerce

Más allá del servicio a clientes, VisibilidadOn ha dado un paso más en su misión de elevar el nivel del SEO en el sector eCommerce: ha creado un máster especializado en SEO para tiendas online.

El programa está diseñado para formar a la próxima generación de consultores SEO con un enfoque práctico, estratégico y directamente aplicable a negocios reales. Se centra en los retos específicos que enfrentan los eCommerce: desde la optimización de categorías y fichas de producto, hasta la gestión de sites internacionales, SEO técnico avanzado o cómo escalar tráfico orgánico sin depender de Google Ads.

Además, el máster pone especial énfasis en estrategias de SEO internacional, enseñando a posicionar tiendas en múltiples países e idiomas, con una arquitectura web adecuada y sin perder el foco comercial. Una formación pensada tanto para profesionales que quieren especializarse, como para equipos de marketing de tiendas online que buscan aumentar sus ventas desde el canal más rentable: el orgánico.

Un enfoque que va más allá del posicionamiento

Mientras muchos eCommerce siguen atrapados en una guerra de precios y campañas pagadas cada vez más caras, VisibilidadOn demuestra que hay otra forma de crecer: más estratégica, más sostenible y, sobre todo, más rentable.

Con una metodología propia, un enfoque 100 % especializado en tiendas online, un máster para formar a nuevos expertos y un equipo liderado por Javier Flores (director SEO) y Josep Deulofeu (fundador y consultor con más de 10 años de experiencia en eCommerce), VisibilidadOn se consolida como la agencia de referencia en SEO para eCommerce en España.

Porque posicionar es importante. Pero convertir visibilidad en ventas reales lo es mucho más.