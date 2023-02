El boca a boca lidera el ranking de fuentes de descubrimiento de marcas

La agencia creativa We Are Social y Meltwater han publicado el Informe Digital 2023 España, su último informe anual en el que destacan las conclusiones más notables sobre tendencias digitales y medios sociales en España.

Posiblemente el punto más destacable de este informe es la consolidación de TikTok como una de las redes sociales favoritas tanto para marcas como para los usuarios españoles. TikTok se sitúa ya como la 5a red social más utilizada, la 4a por preferencia de los usuarios y la 3a aplicación móvil en la que más dinero se gasta.

En España somos 47.54 millones de personas, de los cuales 45.12 millones son usuarios de Internet (94.9% de la población) y 40.70 millones son usuarios de redes sociales (85.6% de la población). Sin embargo, la tendencia que no cesa y que más llama la atención es que sigue habiendo más conexiones de móvil que personas (58.32 millones de conexiones móvil, un 122.7% de la población).

Y es que la vida ha pasado a estar en su mayoría en el móvil. Cuando revisamos los datos de posesión de dispositivos, mientras que los ordenadores (-6.7%), tablets (-4.8%) y videoconsolas (-0.9%), el móvil, aunque discretamente, continúa creciendo (+0.7%), siendo el principal dispositivo para acceder a Internet (92.7% de los usuarios acceden a Internet vía móvil).

Pasando al análisis sobre las redes sociales, Whatsapp continúa siendo la red social más utilizada (89.7% de usuarios activos mensuales), seguida de Instagram (74.9%), Facebook (72.5%) y Twitter (47.7%). TikTok alcanza la 5a posición situándose muy cerca de Twitter (con un 47.3% de usuarios activos mensuales) y creciendo 8.7 puntos porcentuales respecto al año anterior.

Este año, además del análisis cuantitativo de los volúmenes de usuarios, tráfico web y uso de redes sociales entre otros, encontramos una nueva sección local de la mano del equipo de Estrategia + Research & Insights de Madrid, con las tendencias y fenómenos culturales observados durante el pasado año. Se destaca como el 2022 ha sido el año del auge de los nichos en redes sociales. Dicho cambio cultural se ha visto en el crecimiento de los podcast (+17.8% de usuarios que escuchan Podcast en Internet), moviéndose formatos de entrevistas generalistas a contenidos segmentados para los fans de personalidades y temáticas concretas; también en el aumento del regionalismo en redes, desde los espacios de Twitter para ligar en catalán (Tindercat), el boom de las Tanxugueiras o del popularmente conocido Pokémon Españita; y por último en el aumento de la credibilidad de Twitch como plataforma que compite directamente con los medios de comunicación tradicionales.

Otros datos curiosos de el informe digital

La vida conectada está en auge, la propiedad de dispositivos que más han crecido en proporción han sido los relacionados con Smart Home (+28.7%), Virtual Reality (+27.5%), TV Streaming (+12.1%) y Smartwatch o Wristband (+12.0%).

El gasto en publicidad digital sube un 9,2%, hasta los 4.800 millones de dólares, 405 millones más que el año anterior.

El gasto en actividades y marketing de influencers ha incrementado un 14.7% comparado con el año anterior.

El Boca a boca (Word of Mouth) lidera el ranking de fuentes de descubrimiento de marcas, superando a los motores de búsqueda por primera vez. A su vez, los retailers superan a las webs de las marcas.

Respecto al consumo de vídeo, el consumo de contenido que más crece es el contenido creado por Influencers y VLOGs (+8.6% vs. 2022).

Según Alberto Pachano, Managing Director en We Are Social España, “Que el tiempo de uso de redes aumente o baje ya es casi irrelevante. Antes medíamos el tiempo de conexión frente un ordenador, luego sumamos el móvil, la tablet, la Smart TV, etc… hoy en día hasta la nevera… la omnipresencialidad de las redes y del mundo digital en nuestras vidas es innegable: compras, citas, entretenimiento, trabajo, amistades, familia, banca, búsqueda, etc todo se hace cada vez más en social media - o medios digitales. Lo que se vuelve cada vez más difícil es garantizar la calidad de ese tiempo, con una audiencia que espera cada vez más, exige más, y tiene más opciones, pero a la vez tiene menos tiempo, así que espera calidad. El reto que tenemos por delante con las marcas es el de la atención real, y para eso entender la cultura digital es la clave de la relevancia…”