El futuro del marketing digital pasa por colaborar, arriesgar y ser transparentes

En un momento en el que la tecnología y los datos están transformando profundamente la industria publicitaria, t2ó ONE y FiT (su división de datos y tecnología) han celebrado en Madrid la primera edición de su evento anual Future in Motion , una jornada que reunió a expertos, marcas y socios en el espacio WareHouse para debatir, inspirar y avanzar hacia un modelo de marketing más eficiente, humano y colaborativo.

El evento se articuló en torno a una idea principal: el futuro exige una visión conjunta de negocio. Una perspectiva donde todos los actores del ecosistema —marcas, agencias, socios y tecnología— deben colaborar desde la transparencia, con valentía, generando relaciones de confianza y construyendo un marco común de objetivos. Así lo expresó José Benavides , Growth & Business Director en FiT (t2ó ONE), en el cierre del encuentro, sintetizando el sentimiento de todas las ponencias. Desde el inicio de la jornada, quedó claro que estamos ante un cambio de paradigma: ya no basta con captar la atención del consumidor; es necesario comprender su valor, saber cómo medirla y, sobre todo, cómo transformarla en resultados tangibles.

El encuentro fue inaugurado por Javier Fernández Saavedra, Global General Manager de t2ó ONE. En su intervención, Saavedra señaló que “nuestro propósito es poner la tecnología al servicio de las personas y los negocios, aportando soluciones reales que conectan la eficiencia con la creatividad y los resultados” . Este posicionamiento marca la hoja de ruta del grupo: liderar desde la innovación, aportando herramientas que responden a los retos del entorno actual.

En la ponencia “De la Intuición al Algoritmo”, José Benavides y Álvaro Sánchez, Director General en FiT, abordan cómo el ecosistema publicitario ha pasado de modelos intuitivos a procesos cada vez más automatizados y predictivos. Expusieron cómo las decisiones basadas en datos y algoritmos ya no son una opción sino una necesidad estratégica para cualquier marca que quiera competir con eficacia. Frente a la saturación del mercado, la hiperfragmentación de audiencias y la presión por demostrar retorno, el nuevo marketing se basa en precisión, adaptabilidad y agilidad tecnológica. Además, en este bloque se comunicó el lanzamiento t2ó ONE Tech Stack , el stack tecnológico del grupo t2ó ONE que da respuesta a los retos de negocio que tienen los clientes según su objetivo de negocio (planificación, análisis, activación y medición) y el momento de madurez de la marca...

Una de las sesiones más destacadas fue la mesa redonda “Mind the Gap”, moderada por Noelia Torres , Head of Adops en FiT, donde participó la experta Sara de la Serna ; Mónica Díaz , Head of Agencies & Partners en Google Madrid; Laura Pons , directora de Tráfico y Performance en Iberostar; y Clara Martínez , Responsable de Performance en Civitatis. Los ponentes pusieron sobre la mesa la necesidad urgente de romper con los silos tradicionales y trabajar bajo esquemas colaborativos más transparentes. Coincidieron en que alinear marca, agencia y socio en torno a KPIs compartidos es clave para evitar fricciones y generar valor conjunto, algo que solo se consigue con diálogo constante, honestidad y compromiso común.

En la ponencia “El Futuro es Tecnología: Data & Medición Moderna”, Raúl Devia , Data & Analytics Director en FiT, y Álvaro Manzanares , Customer Success Manager en FiT, subrayaron la importancia de contar con una infraestructura de datos sólida y flexible. Explicaron cómo, mediante modelos predictivos y herramientas de inteligencia artificial, es posible no solo optimizar en tiempo real, sino también anticiparse a los cambios del mercado, adelantando decisiones y personalizando el impacto de las campañas de forma más efectiva. La tecnología, en este caso, se convierte en el principal catalizador de la eficiencia comercial.

Uno de los momentos más relevantes de la jornada fue el caso práctico presentado por Toni Andújar , Corporate Digital & MadTech Director en Palladium Hotel Group, y José Manuel Sánchez , IT Director en FiT. Bajo el título “De la predicción a la Acción”, ambos muestran cómo están aplicando modelos de previsión de demanda para optimizar su inversión publicitaria y mejorar la toma de decisiones a nivel de negocio. Gracias a una arquitectura tecnológica diseñada junto con FiT, Palladium ha logrado escalar sus estrategias en función del comportamiento de los usuarios, maximizando su retorno con una visión integrada entre marketing y operaciones.

El evento concluyó con una reflexión compartida por todos los ponentes: el futuro del marketing no será lineal ni uniforme, pero sí exigirá tres cosas fundamentales. Por un lado, valentía para innovar y romper esquemas heredados. Por otro, una visión conjunta que integra a todos los actores del ecosistema digital. Y, finalmente, una cultura basada en la transparencia como eje de confianza entre marcas y consumidores.

Future in Motion 2025 ha supuesto un punto de inflexión. Ha demostrado que la tecnología, lejos de ser una barrera, es una aliada estratégica si se integra con visión y propósito. En este nuevo escenario, t2ó ONE y FiT consolidan su posición como socios de referencia para transformar desafíos en oportunidades y llevar el marketing a su siguiente nivel.