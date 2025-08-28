La Agenda 2030 del Marketing y la Publicidad: tendencias que transformarán la próxima década

La industria del marketing y la publicidad se encuentra en una fase de transformación sin precedentes, marcada por la convergencia de avances tecnológicos exponenciales y cambios profundos en el comportamiento humano. Un reciente informe de WPP Media, titulado “Advertising in 2030”, arroja luz sobre las tendencias que, según un grupo de expertos y líderes de la industria, redefinirán el panorama publicitario en la próxima década. Este análisis, una actualización de un estudio original, no solo revela un optimismo renovado, sino también un pragmatismo necesario ante los desafíos y oportunidades que se avecinan.

Lejos de una noción de declive, la publicidad se proyecta como un pilar económico inmutable, expandiendo su influencia más allá de los medios tradicionales para infiltrarse en el comercio minorista, el transporte y otros aspectos de la vida cotidiana. Su omnipresencia, lejos de ser un fenómeno transitorio, se consolida como una parte inherente del tejido social, haciendo casi imposible para los consumidores escapar de su exposición. Esta ubicuidad es un testimonio de su papel perdurable y esencial en la economía global.

La era de la personalización extrema: bots, IA y la biometría

La próxima década estará definida por un grado de personalización mucho más allá de lo que conocemos hoy. El informe anticipa un futuro donde la interacción entre marcas y consumidores estará cada vez más mediada por la inteligencia artificial. Se vislumbra un escenario en el que los agentes personales de los consumidores, operados por IA, interactuarán directamente con los bots de las marcas para optimizar la experiencia de compra y la entrega de mensajes. Esta evolución promete una eficiencia sin precedentes, pero también plantea preguntas sobre la autenticidad y la conexión humana en el proceso.

En este contexto, la biometría emerge como una tecnología clave. El estudio de WPP Media destaca que el 82.3% de los 62 expertos consultados considera "muy probable" o "altamente probable" que para 2030 los datos biométricos se utilicen de forma generalizada para acceder, personalizar y proteger servicios. Ya sea a través de la huella dactilar para acceder a la banca, el reconocimiento facial para la seguridad en el móvil, o las tecnologías de iris en los viajes, la biometría promete una experiencia de usuario fluida y segura. Sin embargo, su adopción generalizada intensifica el debate sobre la privacidad y la seguridad de los datos más sensibles.

El auge de la inteligencia artificial generativa y el futuro de la creatividad

Uno de los hallazgos más notables del informe es el creciente papel de la inteligencia artificial generativa (GAI). A diferencia de la edición anterior del estudio, los expertos ahora tienen una confianza significativamente mayor en que la IA será capaz de producir la mayor parte del contenido creativo para 2030. Esta automatización de la creatividad podría liberar a los profesionales del marketing, permitiéndoles enfocar su energía en la estrategia, la conceptualización y la conexión emocional con la audiencia.

El informe también revela que los profesionales del marketing están ávidos de experimentar con estas nuevas herramientas. El 41% de los encuestados desea libertad para probar herramientas visuales de GAI, mientras que un 34% busca herramientas que apliquen de manera automática las pautas de marca. Un 36% adicional pide herramientas que ofrezcan formación práctica en comunicación visual. Estas cifras subrayan el deseo de la industria de integrar la IA no solo como una herramienta de producción, sino también como un catalizador para la innovación y el desarrollo de nuevas habilidades.

Realidades tecnológicas y el pragmatismo del consumidor

A pesar del optimismo en torno a la IA y la biometría, el informe presenta un escepticismo considerable sobre la rápida adopción masiva de algunas tecnologías emergentes. Se considera poco probable que las ventas de gafas de realidad aumentada y cascos de realidad virtual superen a las de los teléfonos inteligentes y los relojes para 2030. Esto sugiere que, si bien la realidad extendida tendrá su nicho y un crecimiento constante, el teléfono inteligente continuará siendo la principal puerta de entrada a la vida digital para la mayoría de la población. La publicidad seguirá adaptándose a este dispositivo central, perfeccionando sus formatos y estrategias para captar la atención en la palma de la mano.

En lo que respecta al comportamiento del consumidor, el estudio destaca un pragmatismo notable. A diferencia de las expectativas previas, los expertos ahora son más escépticos de que los consumidores prioricen de manera permanente los ideales de sostenibilidad o responsabilidad social sobre el precio. Aunque la conciencia ha crecido, las decisiones de compra a menudo siguen ancladas en factores económicos, lo que obliga a las marcas a encontrar un equilibrio entre sus valores y una propuesta de valor competitiva.

Los medios de comunicación, en su constante evolución, no escapan a la reconfiguración que la tecnología impone.

A pesar del surgimiento de nuevos y audaces competidores, el informe de WPP Media proyecta que los líderes actuales del sector —Google, Meta y Microsoft— mantendrán su hegemonía durante la próxima década. Aunque se enfrentan a desafíos de competidores nativos de inteligencia artificial como OpenAI y Anthropic, los expertos no creen que estos gigantes vayan a ser derrocados en los próximos cinco años, lo que sugiere una continuidad en la dominación del mercado.

Paralelamente, la forma en que consumimos noticias está cambiando radicalmente. El estudio anticipa un giro significativo del periodismo tradicional hacia los creadores de contenido independientes, los "periodistas ciudadanos" y, cada vez más, el contenido generado por inteligencia artificial. Este cambio, que casi el 63% de los expertos considera probable, refleja el auge de los "influencers" como nuevas figuras de autoridad. Esta democratización de las voces, sin embargo, conlleva la preocupación por el aumento de la desinformación y el continuo declive de la inversión en los medios tradicionales, lo que plantea un desafío crucial para la credibilidad en la era digital.

Por otro lado, el futuro de las redes sociales se presenta como un terreno de debate. Mientras algunos expertos predicen que los usuarios se replegarán en redes privadas, dejando los espacios públicos dominados por marcas e instituciones, otros argumentan que el deseo inherente de "ser visto" preservará el formato de publicación abierta. Las propias plataformas tienen un gran interés en evitar una migración masiva a comunidades cerradas, ya que la monetización de la publicidad es mucho menos directa en estos entornos. Como indicó una experta citada en el informe, el contenido promocional a menudo funciona de manera más eficiente dentro de las comunidades, donde la participación es más alta y las recomendaciones tienen un mayor peso.

Navegar el mosaico regulatorio

La fragmentación ideológica y regional es una constante que permea las discusiones sobre la regulación de la privacidad y la identidad del consumidor. Lejos de un enfoque global único, las normativas se están adaptando a las realidades locales, creando un mosaico de regulaciones que las marcas deben navegar con destreza. Este entorno complejo requiere un entendimiento profundo de los mercados locales y una capacidad de adaptación constante para mantener la relevancia y la confianza del consumidor.

El informe “Advertising in 2030” no solo pinta un cuadro de intensa transformación, sino que también subraya la capacidad de adaptación inherente a la industria publicitaria. La confluencia de la inteligencia artificial, la biometría y una comprensión pragmática del consumidor y el entorno regulatorio permitirá a la publicidad no solo sobrevivir, sino florecer, consolidándose como una fuerza motriz esencial en el futuro que se dibuja.