La generación alfa redefine sus marcas preferidas: priorizan contenido digital, videojuegos y las colaboraciones mientras los juguetes pierden terreno

En la actualidad, la Generación Alfa, compuesta por niños y jóvenes de entre 7 y 14 años, está redefiniendo los parámetros de lo que se considera una marca atractiva. Un reciente estudio anual de la consultora Beano Brain sobre las 100 marcas más populares para esta demografía, arroja luz sobre un cambio de preferencias que va más allá de los productos físicos tradicionales.

A diferencia de lo que ocurría con generaciones anteriores, que tenían a los juguetes como epicentro de su cultura de consumo, los Alfa se inclinan hacia el entretenimiento digital, la tecnología, la alimentación y la moda, reflejando su profunda inmersión en un mundo hiperconectado y visual. YouTube, la plataforma de video líder, ha logrado mantener su posición en la cima por segundo año consecutivo, un testimonio de cómo el contenido audiovisual y la cultura de creadores se han convertido en el principal motor de su identidad y socialización.

La supremacía de YouTube en el ranking es un indicador claro de que para esta generación, el contenido es el rey. Justo detrás, Netflix se asegura el segundo lugar, subrayando la preferencia por el streaming y las experiencias de entretenimiento a la carta. La capacidad de estas plataformas para ofrecer una variedad inagotable de contenido, desde series infantiles hasta videos virales, las convierte en espacios de exploración y descubrimiento personal. Por otra parte, la escalada de Nike y Sour Patch Kids en la clasificación, que subieron un puesto cada una para ubicarse en el tercer y quinto lugar, respectivamente, revela la relevancia de las marcas que combinan un mensaje aspiracional con la simple diversión. Nike, con su fuerte narrativa de empoderamiento y sus colaboraciones con figuras de la cultura popular, logra trascender la funcionalidad de su calzado para convertirse en un símbolo de estatus. Sour Patch Kids, por su parte, demuestra que el placer inmediato de los snacks sigue siendo una poderosa fuerza de conexión, atrayendo a esta generación con una mezcla de sabor y autenticidad.

La notable ausencia de las marcas de juguetes en los primeros puestos del listado es una de las revelaciones más significativas.

Apenas cuatro firmas de juguetes lograron colarse en el top 50, con LEGO como el único representante en el grupo de los 15 más populares. Este fenómeno es un reflejo de una transformación cultural profunda, donde la recreación física ha dado paso a las interacciones digitales. Helenor Gilmore, directora de estrategia en Beano Brain, explicó que muchos niños están reemplazando los juguetes por formas de entretenimiento digital, snacks y productos coleccionables de edición limitada. Esta inclinación se debe a que la Generación Alfa valora las experiencias que pueden compartir con sus amigos y de las que se pueden generar conversaciones, ya sea a través de un videojuego o de una nueva golosina. La posición destacada de LEGO, sin embargo, se atribuye en gran parte a su capacidad para evolucionar y adaptarse, estableciendo colaboraciones estratégicas con otras marcas de gran influencia. Un ejemplo claro es su alianza con la serie de videojuegos Fortnite, una colaboración que no solo impulsó a LEGO, sino que también catapultó a Fortnite 26 puestos en el ranking, evidenciando el poder de la sinergia entre marcas.

El éxito de Fortnite ilustra con claridad la importancia de las colaboraciones en la construcción de popularidad para la Generación Alfa. El videojuego, que ascendió notablemente hasta el puesto 35, se apoya en una estrategia de marketing basada en un flujo constante de asociaciones con marcas de moda como Nike, así como con influyentes figuras de la cultura digital y celebridades de la música como Kai Cenat y Billie Eilish. Este enfoque convierte al juego en un punto de encuentro para diferentes intereses culturales, permitiendo a los jóvenes expresarse y conectarse a través de la adquisición de skins y elementos de juego que reflejan su identidad. La industria de los videojuegos, en general, demuestra su relevancia al colocar a cuatro marcas en el top 25, con Nintendo en el sexto lugar y Roblox en el décimo, siendo particularmente popular entre las niñas. La presencia de PlayStation en el puesto 25, y su tercera posición entre los chicos, subraya la lealtad y el apego que esta audiencia siente por las consolas de juego y sus comunidades asociadas.

Más allá del entretenimiento y la tecnología, otras categorías han irrumpido con fuerza en las preferencias de los jóvenes. Los alimentos y las bebidas se han posicionado como beneficiarios directos de este cambio, confirmando la existencia de una "Generación Foodie" que responde positivamente a las tendencias y los productos novedosos. Por su parte, el sector de la belleza también ha sorprendido con su alta clasificación. Sephora, por ejemplo, se ubicó en el puesto 59 a nivel general y en el 11 entre las niñas, una clara señal de que el interés por el cuidado personal y la expresión a través de la cosmética se manifiesta a una edad temprana. Marcas como e.l.f. cosmetics, Drunk Elephant y Sol De Janeiro también lograron un lugar en el selecto grupo de las 100 más populares. Esta predilección por los productos de consumo masivo, desde snacks hasta cosméticos, refleja un deseo de la Generación Alfa de participar en rituales diarios que les permitan compartir experiencias con sus amigos, fomentando así una lealtad cultural desde una edad temprana.

Finalmente, el estudio también señala una caída en la popularidad de algunas marcas que en años anteriores gozaban de un gran prestigio. La bebida Prime Hydration, por ejemplo, experimentó una baja de 30 puestos, cayendo al lugar 109. De manera similar, la icónica marca Barbie, que probablemente se benefició del éxito de la película de 2023 dirigida por Greta Gerwig, retrocedió 26 puntos para situarse en la posición 110.

Estos descensos muestran la volatilidad de las tendencias de la Generación Alfa y la rapidez con la que las marcas deben reinventarse para mantenerse relevantes. La clave, como señala Gilmore, radica en la capacidad de las marcas para ser fiables en su propuesta, al tiempo que ofrecen experiencias frescas y divertidas. Los jóvenes de hoy en día valoran la claridad, la repetición y la diversión por encima de todo, una lección que las compañías deben tener muy presente si desean construir una conexión duradera con la próxima ola de consumidores.