Las búsquedas en Google sobre ingredientes de temporada crecen más de un 70% en España

El inicio del otoño en España viene marcado por un interés masivo en el bienestar integral, según revelan los datos de Google Trends. Las búsquedas relacionadas con alimentos y bienestar y deporte reflejan una clara intención en equilibrar la salud física con el confort en el hogar.

El Giro Culinario: De la Ensalada al Plato Reconfortante

Las tendencias de búsqueda confirman una transición en la mesa española. El interés por ingredientes otoñales y recetas reconfortantes se disparó más del 70% en septiembre.

Alimentos de temporada en auge: Las búsquedas de hortalizas de temporada muestran un fuerte repunte: brócoli (+70%), coliflor (+60%) y col (+50%).

Calor y Sabor : Los ingredientes tradicionales como el callo (+50%) y el chorizo (+40%), ganan protagonismo.

El Fenómeno "Pumpkin": Halloween se acerca y la calabaza, icono de la temporada ha despegado con un aumento del +200% en las búsquedas , destacando también la crema de calabaza (+110%).

Caprichos de Café: El café, otro fenómeno en auge con el Caffè Mocha (+50%) y el Dirty Chai Latte (+40%) mostrando alzas significativas respecto al año anterior.

Google se mantiene como el punto de referencia para los entusiastas de la cocina. Entre las preguntas más buscadas en Google en los últimos 30 días se encuentran distintas categorías que reflejan el interés general en la cocina, desde principiantes hasta usuarios más avanzados:

En "cómo hacer" para principiantes , destacan consultas como cómo cocer huevos o cómo cocer arroz﻿, esencial para muchas recetas.

En las preguntas generales de cocina , destaca cómo asar pimientos en el horno﻿ y cómo cocinar quinoa, que muestran un interés en técnicas variadas y manejo de ingredientes.

En la categoría de platos más buscados con "cómo hacer", sobresalen cómo hacer puré de patata﻿ y cómo hacer berenjenas rellenas, evidenciando un gusto por platos tradicionales y elaborados.

Otoño en Movimiento: La vuelta al deporte.

Simultáneamente, el fitness marca un punto de inflexión. Las búsquedas relacionadas con ejercicio y bienestar aumentaron un 40% en septiembre, consolidando el otoño como el momento de la vuelta al deporte

Entrenamiento de Fuerza: Las consultas sobre actividad física crecieron un +70%, con especial interés en rutinas de fuerza y entrenamiento funcional (deadlift, chest press, leg press).

Retos y Resistencia: El deporte al aire libre mantiene su fuerza, con un aumento del +60% en la búsqueda de "medio maratón", reflejando la búsqueda de nuevos objetivos.

Cuerpo y Mente: Las prácticas holísticas también registran incrementos notables: Bikram yoga (+80%), Vinyasa (+30%) y Ashtanga (+20%).

Las búsquedas más frecuentes en esta área —como "cómo empezar a entrenar en casa" o "cómo mejorar la técnica de carrera"— evidencian una necesidad de información precisa y detallada antes de iniciar una nueva rutina.

Gemini o el nuevo Modo IA para búsquedas más inteligentes

El interés por temas complejos (técnicas de cocina o rutinas fitness detalladas) exige más que un simple enlace. La inteligencia artificial de Google, como Gemini o el Modo IA en el Buscador, pueden ayudar en este proceso. Aquí te contamos cómo: