Cifras, recomendaciones y tendencias que darán forma a las estrategias de marketing globales en 2026

Basándose en el marco de tendencias GEISTE, propiedad de WARC, en las perspectivas de más de 1000 profesionales del marketing de todo el mundo y en entrevistas individuales con líderes del sector, se ha elaborado un análisis exhaustivo.

WARC presenta hoy The Marketer's Toolkit 2026 , que revela cinco tendencias clave que transformarán las prácticas de marketing globales y redefinirán las estrategias de marca el próximo año. Desde la desaparición del mercado medio y la arriesgada inversión en creadores hasta la gran evasión, las experiencias de compra sin clics impulsadas por IA y la evolución de las etapas del ciclo de vida del consumidor, el informe ofrece a los profesionales del marketing información esencial para convertir estas disrupciones en oportunidades de crecimiento.

La identificación de tendencias para este informe, que cumple 15 años, se basa en la metodología GEISTE, propiedad de WARC , la cual se centra en las grandes tendencias macro que abarcan gobierno, economía, industria, sociedad, tecnología y medio ambiente. Además, incorpora una encuesta global a más de 1000 ejecutivos de marketing, entrevistas individuales con destacados profesionales del marketing a nivel mundial, y análisis y perspectivas del equipo global de expertos de WARC.

Aditya Kishore, director de análisis de WARC , afirma: « De cara a 2026, la única certeza es la incertidumbre. Los aranceles impredecibles, las amenazas geopolíticas y la inestabilidad económica están afectando al gasto, los estilos de vida y las aspiraciones de los consumidores. Nuestra encuesta reveló que el optimismo de los profesionales del marketing ha disminuido 11 puntos con respecto al año pasado: el 54 % espera una mejora el próximo año, frente al 65 % encuestado en 2024. Sin embargo, comprender los cambios en el comportamiento del consumidor y saber adaptarse rápidamente a ellos podría generar nuevas oportunidades para las marcas en 2026».

Esta guía de Herramientas para Profesionales del Marketing 2026, ayuda a comprender un mundo en constante y rápida transformación. Está diseñada para aportar claridad en medio del cambio y orientar a los profesionales del marketing sobre qué está ocurriendo realmente con las personas, las marcas y la tecnología — y, sobre todo, qué hacer al respecto antes de quedarse atrás.

Las cinco tendencias descritas en el Kit de herramientas de marketing 2026 de WARC que darán forma a las estrategias de marketing globales el próximo año son:

El término medio que desaparece

Tres de cada cuatro profesionales del marketing (73%) coinciden en que el término "clase media" está perdiendo significado, observándose grandes variaciones en cuanto a riqueza, ingresos y actitudes hacia el gasto.

El mercado medio, que ofrece a las marcas tanto escala como margen, ha sido durante mucho tiempo la base del crecimiento de las categorías. Pero ahora está desapareciendo rápidamente debido al estancamiento de los ingresos, el aumento vertiginoso del coste de la vida y la creciente inseguridad laboral. La clase media divide cada vez más su gasto entre los segmentos de alta y baja gama del mercado.

Se recomienda a los profesionales del marketing, ayudar a los clientes a gestionar la disyuntiva entre lo que desean y lo que pueden permitirse, abordando la brecha entre sus deseos y sus posibilidades económicas. Crear vínculos emocionales con los consumidores para mantener la demanda, incluso en categorías difíciles, aprovechando los valores culturales e ideológicos. Identificar estrategias segmentadas por cohortes para impulsar el crecimiento, desde los baby boomers con alto poder adquisitivo hasta las audiencias más jóvenes, adaptándose a sus prioridades de compra.

La apuesta del creador

Tres de cada cinco profesionales del marketing (61%) planean aumentar su inversión en marketing de influencers/creadores en 2026, pero el retorno de la inversión de los creadores sufre altos niveles de volatilidad.

Las marcas consideran a los influencers y creadores de contenido fundamentales para alcanzar sus objetivos, pero se enfrentan al reto de demostrar su eficacia en sus inversiones de marketing. Un análisis de CreativeX revela que el 45 % del gasto publicitario de los creadores en Meta se desperdicia debido a malas prácticas creativas, mientras que un estudio de Kantar indica que solo el 27 % del contenido de los creadores enlaza eficazmente con las marcas patrocinadoras. Es probable que la tensión entre alcance, control y autenticidad alcance su punto álgido en 2026.

Se recomienda a los profesionales del marketing, asegurar que la organización de marketing esté alineada con los objetivos de los creadores, como los KPI y las técnicas de medición. Los formatos de medios pagados, las mejores prácticas creativas y la planificación de medios son vitales para potenciar el éxito de los creadores. Las marcas y los creadores deben compartir información sobre la inteligencia de la categoría y el conocimiento de la audiencia para mejorar los resultados comerciales y el engagement.

La gran fuga

Para lograr experiencias mejoradas, la mayoría de los profesionales del marketing están recurriendo tanto a canales digitales (78%) como a eventos presenciales (74%).

En un mundo asediado por múltiples crisis —como la disminución de la satisfacción vital, el aumento de los problemas de salud mental y el agotamiento— los consumidores buscan una vía de escape. Los estudios demuestran que, en periodos de alta ansiedad, la publicidad que enfatiza la unidad, la estabilidad o el optimismo funciona mucho mejor. Al crear experiencias emocionalmente inmersivas, el marketing de evasión ayuda a las marcas a convertirse en oasis de tranquilidad. McCann Worldgroup prevé que la «economía de la evasión» alcanzará los 13,9 billones de dólares en 2028.

Se recomienda a los profesionales del marketing, contrarrestar la banalización conectando con los consumidores en comunidades digitales y en entornos reales que les resulten estimulantes, mediante colaboraciones, patrocinando rituales y cocreando activaciones que aporten valor. Invertir en experiencias, no solo en visibilidad, creando oportunidades para que los consumidores interactúen con la marca en lugar de simplemente maximizar las impresiones. Utilizar experiencias inmersivas que fomenten conexiones emocionales y creen recuerdos de marca duraderos.

El recorrido del cliente sin clics

Solo uno de cada nueve profesionales del marketing (11%) no está particularmente preocupado por el impacto de la IA en las búsquedas; la mayoría está trabajando en estrategias de búsqueda con IA, y el 24% está pasando del SEO (optimización para motores de búsqueda) al GEO (optimización generativa para motores).

La inteligencia artificial (IA) está ganando influencia en todo el recorrido del cliente, desde la búsqueda hasta el comercio electrónico automatizado. Es importante destacar que tanto las personas como los sistemas de IA seguirán basándose en las señales de la marca para tomar decisiones.

Se recomienda a los profesionales del marketing, centrar las pruebas de IA en comprender los efectos medibles y claramente definidos en la experiencia del cliente. Experimentar con la IA, pero seguir invirtiendo en lo que ha demostrado funcionar, ya que la adopción por parte del cliente es inconsistente y los resultados no están comprobados.Aprovechar las lecciones aprendidas de las disrupciones tecnológicas anteriores para fundamentar sus ideas y prepararse para el futuro de la IA.

El reinicio de los hitos del consumidor

Casi seis de cada diez profesionales del marketing (59%) dijeron que los esquemas de segmentación basados en la edad, los ingresos, la clase social y las estructuras familiares ya no son realmente efectivos, mientras que el 57% dijo que las estructuras familiares tradicionales y los roles de género han cambiado drásticamente, y el 58% está viendo más familias sin hijos.

La estructura de los hogares está cambiando radicalmente a medida que los consumidores replantean los hitos tradicionales de la vida, desde tener hijos hasta la jubilación. Este fenómeno está modificando los factores que impulsan el gasto, lo que obliga a las marcas a reevaluar los puntos de entrada habituales a sus clientes.

Se recomienda a los profesionales del marketing cuestionar las suposiciones e ideas establecidas sobre los hitos del gasto del consumidor, utilizando la economía conductual como guía. Integrar flexibilidad en las plataformas de marca para que resulten relevantes para los consumidores que se incorporan a una categoría de marca en nuevos momentos y en respuesta a diferentes factores que impulsan el gasto. Convertirse en la voz del cliente cambiante dentro de su empresa, descubriendo nuevas ocasiones de uso y puntos de entrada a la categoría mediante una investigación específica.

En Cifras

La desaparición de la clase media: el 73% de los profesionales del marketing coinciden en que el término "clase media" está perdiendo significado, observándose grandes variaciones en cuanto a riqueza, ingresos y actitudes hacia el gasto.

La apuesta de los creadores: el 61% de los profesionales del marketing planean aumentar su inversión en marketing de influencers/creadores en 2026, pero el retorno de la inversión de los creadores sufre altos niveles de volatilidad.La gran escapada : Para experiencias mejoradas, la mayoría de los profesionales del marketing están recurriendo tanto a canales digitales (78%) como a eventos presenciales (74%).

El recorrido del cliente sin clics: Solo el 11% de los profesionales del marketing no están particularmente preocupados por el impacto de la IA en las búsquedas; la mayoría está trabajando en estrategias de búsqueda con IA, y el 24% está pasando del SEO al GEO.

El reajuste de los hitos del consumidor: el 59% de los profesionales del marketing afirmaron que los esquemas de segmentación basados en la edad, los ingresos, la clase social y las estructuras familiares ya no son realmente eficaces.